Ian Bailey: ¿dónde está el sospechoso del asesinato de Sophie Toscan du Plantier?

Ian Bailey es el principal sospechoso del asesinato de Sophie Toscan du Plantier, una cineasta que estaba de vacaciones en West Cork, Irlanda, que fue encontrada brutalmente asesinada cerca de su aislada casa de vacaciones. Tenga en cuenta que habrá spoilers de la serie de Netflix en este artículo.

La evidencia contra Bailey está llegando a nuevas audiencias debido a la nueva serie de Netflix ambientada en Irlanda, “Sophie: A Murder in West Cork”. Según The Sun, el crimen fue brutal: el asesino “le hundió en su cráneo un pesado bloque de hormigón de 17 pulgadas de largo mientras trataba de huir”. Du Plantier, una productora de cine y ciudadana francesa que estaba de vacaciones en Irlanda, también tenía lesiones en el pecho y las manos, así como rasguños en la mejilla y el cuello, según informó el sitio de noticias británico.

Como muestra la serie de Netflix, Bailey fue arrestado dos veces por la policía irlandesa en relación con la muerte de Sophie, pero nunca ha sido acusado del crimen en Irlanda. Sin embargo, un tribunal francés lo condenó en rebeldía por el homicidio. Debido a que los sistemas legales irlandés y francés son diferentes, los tribunales irlandeses se han negado a permitir la extradición de Bailey y, actualmente, sigue en libertad y todavía vive en Irlanda.

Ha estado mucho en las noticias últimamente, explicando su versión, criticando el programa de Netflix y diciendo que la atención de los medios arruinó su vida. Hasta el día de hoy, Bailey, un ex periodista, niega ser el asesino.

Esto es lo que necesita saber:

Bailey planteó recientemente la teoría de que un asesino a sueldo mató a Sophie y el abogado de familia de Sophie lo desafió a demostrarlo





A lo largo de los años, Bailey ha ofrecido teorías alternativas sobre el homicidio, alegando que el asesino de Sophie Toscan du Plantier puede ser un sicario e insinuando que su esposo, Daniel Toscan du Plantier (quien murió de un ataque cardíaco en 2003), lo organizó. Daniel nunca fue acusado en relación con la muerte.

Según un artículo del 1 de julio de 2021 en The Irish Times, un abogado que representaba a la familia de Sophie recientemente desafió a Bailey a que presentara algunas pruebas para respaldar su teoría del asesino a sueldo.

“Ian Bailey fue condenado en su ausencia en la Cour d’Assise de París en mayo de 2019 por el homicidio voluntario de Sophie Toscan du Plantier. Si viniera a Francia, tendría la oportunidad de tener un nuevo juicio en el que estar representado legalmente”, dijo al diario.

“Si cree que Sophie Toscan du Plantier fue asesinada por un sicario francés y tiene información al respecto, entonces debería venir a Francia, entregarse a las autoridades francesas y podría presentar cualquier evidencia que tuviera sobre este sicario en el nuevo juicio”.

Bailey le dijo a The Irish Mirror: “Sospecho que el asesino a sueldo es de Francia; siempre fue una de las teorías en el caso. Lo que sí sé es que no fui yo. No conocía a Sophie, no tuve sexo con ella, no la maté”.

Además, afirmó: “En casos como este, hay que preguntarse quién se benefició más de su muerte. Su esposo estaba teniendo una aventura con su cuarta esposa, Melita Nikolic. Con su muerte, recibía una cantidad sustancial con el seguro de vida de Sophie. Actuó de manera muy extraña después de su muerte. No tengo pruebas contundentes para demostrarlo, pero esa es mi opinión”.

El The Irish Times informó que Marie Farrell, la mujer que se retractó de su afirmación de que vio a Bailey junto a un puente, ahora dice que el hombre era del Medio Oriente.

Bailey consideró que el programa de Netflix era “propaganda”

Bailey no se anda con rodeos cuando habla del programa de Netflix.

Según The Irish Mirror, Bailey ha acusado a la serie de Netflix de ser una “pieza de propaganda egoísta y demonizadora”. Añadió: “Me han quitado 25 años de vida. Perdí mi carrera de periodista. Ahora he perdido a mi pareja, llevábamos 30 años juntos, y ahora estoy perdiendo mi hogar, así que que alguien sugiera eso es perverso”.

Su exnovia ha hablado con los medios de comunicación sobre por qué se separaron.

Según Southern Star, Jules Thomas, la mujer de Bailey que apareció en el programa de Netflix, rompió con él. Ella le dijo a la publicación que sus hijas no irían a visitar a sus nietos si Bailey estaba presente. “Mis hijas estaban absolutamente encantadas cuando terminé con Ian”, dijo al sitio.

Ella le dijo a Extra: “No quiero tener nada más que ver con él, simplemente no puedo”.

Ella le dijo al sitio que cree firmemente que él es inocente en el asesinato, a pesar de ser ella misma una superviviente de violencia doméstica. Ella le dijo al sitio que Bailey está viviendo con ella, pero que no están hablando y que él está tratando de encontrar un lugar propio.

El asesinato también apareció en otro programa llamado “Murder at the Cottage”.

Sophie Toscan du Plantier era una ciudadana francesa de vacaciones en su casa costera irlandesa cerca de Schull cuando fue encontrada muerta en 1996 cerca de su casa. Según The Irish Times, no hay coincidencias de ADN o huellas dactilares en el caso.





El programa alega que Bailey confesó varias veces el asesinato a varias personas, y que los testigos afirman que conocía a Sophie, lo que contradice sus afirmaciones de que no conocía a la víctima. Bailey estaba trabajando como periodista cuando ocurrió el asesinato, se presentó en la escena y, según algunos informes, supo que una mujer francesa había sido asesinada antes de que esto fuera ampliamente conocido. Niega rotundamente haber asesinado a Toscan du Plantier.

También tenía un presunto historial de violencia contra mujeres. Una mujer afirmó haberlo visto de pie cerca de un puente la mañana del asesinato, aunque luego se retractó de esa acusación. También tenía heridas en la mano y el rostro al día siguiente del crimen.