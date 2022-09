Huracán Ian: Mapa de radar en vivo de su trayectoria hacia Florida

Todos los ojos están puestos en el huracán Ian a medida que la tormenta se acerca a la Florida y está a punto de tocar tierra. A continuación hay radares en vivo para ayudarlo a rastrear la tormenta, junto con cámaras web en vivo de áreas en la ruta potencial de llegada de la tormenta. Se estima que la llegada a tierra probablemente tendrá lugar el miércoles por la noche, pero las condiciones con los huracanes pueden cambiar rápidamente. Algunas cámaras web incluidas en la historia a continuación probablemente dejarán de funcionar cuando pase la tormenta. Las transmisiones de radar en vivo deben permanecer en línea. La primera sección tiene transmisiones de radar en vivo y la segunda sección tiene cámaras web en vivo y transmisiones de cazadores de tormentas. La tercera sección tiene corrientes de cazadores de tormentas.

Algunos radares en vivo del huracán Ian

WFAA tiene un rastreador de Ian en vivo aquí o incrustado a continuación.

Hurricane Ian tracker: Latest Florida path, forecast, conditions

NBC News también está siguiendo a Ian en vivo en el siguiente video.

LIVE: Tracking Hurricane Ian | NBC News

Fox también ofrece cobertura en vivo.

Hurricane Ian could make landfall as category 4 storm | LiveNOW from FOX

Vea una cobertura en español de Telemundo aquí .

EN VIVO: Esta es la trayectoria del huracán Ian

Cámaras web en vivo mientras la tormenta se acerca a la Florida y toca tierra

🔴 REPLAY Tampa Bay Florida Traffic Camera Scan 24/7 Traffic camera scan of primary highways, bridges and major intersections around Tampa Bay Florida. I-4, I-275, I-75, SR-618, SR-60, Skyway Bridge, Courtney Campbell Causeway, Howard Frankland Bridge. Each camera scene holds for approximately 40 seconds.

En esta sección, encontrará cámaras web en vivo y transmisiones en vivo a medida que el huracán se acerca a Florida y toca tierra. Se desconoce la ubicación exacta de la llegada a tierra del huracán, por lo que algunas de estas corrientes pueden mostrar la llegada a tierra mientras que otras no. El video de arriba es del canal de YouTube Florida Traffic y muestra un escaneo en vivo de las cámaras de tráfico de Tampa Bay.

El mismo canal ha proporcionado otra transmisión en vivo de “Cámaras de tráfico del huracán Ian Florida” a continuación. Señalan: “El audio es la radio meteorológica de la NOAA de Tampa Bay”.

🔴 REPLAY Hurricane Ian Florida Traffic Cams Florida traffic cameras scans at areas of interest along Hurricane Ian's path along the SW coast of Florida. Audio is Tampa Bay NOAA weather radio. Camera list changes as conditions warrant as the storm moves north. Each camera scene holds for approximately 60 seconds.

La transmisión en vivo del muelle de pesca de Fort Myers Beach se encuentra a continuación.

Florida Live Beach Cam on Fort Myers Beach Fishing Pier at Pierside Bar and Grill Fort Myers Beach, Florida Pier Cam at Pierside Grill overlooking the Gulf of Mexico.

A partir de las 12:30 a.m., hora del este, del miércoles 28 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) proporcionó un mapa de la ruta proyectada de Ian, que puede ver a través del enlace aquí. En ese momento, Ian estaba ubicado 25.0N 18.9W, a unas 100 millas al suroeste de Naples, Florida. Los vientos máximos sostenidos eran de 120 mph y la tormenta se movía hacia el norte-noreste o 15 grados a 10 mph. La presión central mínima fue de 953 MB o 28,14 pulgadas.

Puede ver una serie de Earthcam para transmisiones en tierra, incluidas EarthCamTampa, EarthCam St. Petersburg, EarthCam Port Charlotte y EarthCam Naples.

Hurricane Track ofrece transmisiones en vivo que muestran diferentes ubicaciones en Florida a medida que Ian se acerca. Una transmisión está debajo y el canal está aquí.

Hurricane Ian Live Field Coverage – Part 3 – Sep 28, 2022 Follow along as Mark Sudduth and Matt Clemons are in Florida to cover Hurricane Ian's impact on Florida. Follow along as they set up various cameras and other weather monitoring equipment in various parts of the Florida West Coast.

La NOAA señaló a las 12:30 a.m.: “Este movimiento general con una reducción en la velocidad de avance se pronostica esta noche y el miércoles, seguido de un giro hacia el norte el jueves.

En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian pase al oeste de los Cayos de Florida en las próximas horas y se acerque a la costa oeste de Florida dentro del área de advertencia de huracán el miércoles. Se pronostica que el centro de Ian se moverá sobre el centro de Florida el miércoles por la noche y el jueves por la mañana y emergerá sobre el Atlántico occidental a última hora del jueves”.

La cámara web del Centro Vaughan de la Universidad de Tampa se encuentra a continuación.

The University of Tampa Vaughn Center Webcam

Algunas cámaras en vivo más de interés incluyen: Southernmost Webcam en Key West, Surfcam Panama City, SurfCam Pensacola, SurfCam St. George Island y Duval Street en vivo.

La NOAA señaló que a partir de las 12:30 a.m., hora del este, del miércoles, se esperaba que Ian tocara tierra el miércoles por la tarde o por la noche. Su camino sigue cambiando, informó Orlando Sentinel, aunque todavía se espera tocar tierra en la costa suroeste. Las áreas bajo advertencias de huracán incluyen los condados de Orange, Seminole, Osceola, Polk y Lake, señaló Orlando Sentinel.

A continuación se muestra la cámara web frente al mar de Pelican Pete en St. Petersburg.

Waterfront Webcam

WFLA tiene cámaras web en vivo que puedes ver aquí.

La Universidad de Tampa tiene una cámara web Riverfront en vivo a continuación.

The University of Tampa – Riverfront Live Webcam

SpectrumNews9 tiene múltiples cámaras aquí.

Fox13 Tampa Bay tiene varias cámaras aquí que se actualizan cada minuto.

La cámara web en vivo de Siesta Beach en Sarasota está aquí (el propietario deshabilitó poder compartirla). White Sands Beach Resort en Anna Maria Island, Florida, tiene una cámara de piscina en vivo que puede ver a continuación.

White Sands Beach Resort, Anna Maria Island, Florida – Live Pool Camera

Ellos también tienen una cámara de playa aquí:

White Sands – Anna Maria Island Florida Beach Camera White Sands Beach Resort Anna Maria Island , Florida, 24/7 Beach Camera

Y una segunda cámara de playa aquí:

White Sands , Florida Beach Cam2 Anna Maria Island , Holmes Beach, Florida

El canal de YouTube Force 13 proporciona actualizaciones en vivo a través de una transmisión automática a continuación.

Hurricane Ian Live Tracker | Hurricane Warnings in Cuba, Florida and Cayman Islands | Force Thirteen Our Automated stream is live tracking Ian as it traverses across the Caribbean and Gulf of Mexico

Las siguientes transmisiones de Storm Chaser también están informando

Jayjack Storm Trax está en Florida e informa en vivo. El canal de YouTube está aquí. Transmite periódicamente en vivo, y lo hizo el martes en el video a continuación.

Hurricane Ian Positioning and Florida Tornado Chase

Reed Timmer también está en la zona. Su canal de YouTube está aquí. A continuación se muestra una transmisión en vivo de más temprano en el día del martes.

LIVE HURRICANE IAN chase outer bands today Live storm chase mode targeting tornado potential in the outer bands of Hurricane Ian. NHC forecast track shows landfall Wednesday evening near Sarasota FL

Colorado Weather Nut está transmitiendo en Twitch.

MesoHunter también está transmitiendo en Florida. Su canal de YouTube está aquí. A continuación se muestra un video de cobertura previa al evento.

Hurricane Ian On Location Pre Coverage

Chris FL Tornado está en el área. Su canal de YouTube está aquí. También está en Twitter y compartió su plan en este video.

StormChaserIRL está en el área. Su canal de Twitch está aquí.

Otro canal de YouTube a seguir es TwisterChasers. Tienen una transmisión en vivo con actualizaciones sobre Ian a continuación.

Hurricane Ian update: SW Florida.

Brandon Copic también está en la región. Su canal de YouTube está aquí. A continuación se muestra una transmisión desde la mañana del miércoles hasta la tarde del martes.

Hurricane Ian Tornado Threat – Southern FL – LIVE STORM CHASER LIVE Weather Channel covering a LIVE Storm Chaser out covering Hurricane Ian as it prepares to landfall in Florida. Main threat isn't expected until tomorrow, this stream is going to be used as a discussion as well as watching for the Tornado Potential.

El meteorólogo Jock Williams proporciona actualizaciones aquí.

También puede encontrar actualizaciones de Live Storms Media en YouTube aquí. A continuación se muestra un video de la madrugada del miércoles y la noche del martes en Naples.

09-28-2022 Naples, FL – Hurricane Ian Begins – Torrential Rain – Winds Bands of Hurricane Ian impacting portions of Naples area with torrential rain and high winds in the region.

El cazador de tormentas Vince Waelti también está proporcionando actualizaciones. A continuación se muestra una actualización del martes por la noche.

A MAJOR HURRICANE is Coming! Live Preparation Stream – Hurricane Ian Live Storm Chaser

