Policía mata a joven de 17 en Arkansas: ¿Por qué le disparó a Hunter Britain?

En un nuevo hecho que ha generado cuestionamientos a la manera como la policía responde en incidentes, un uniformado de la Oficina del Alguacil del condado de Lonoke, en el estado de Arkansas, disparó y mató a un adolescente, en medio de una parada de tráfico.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde revelaron que los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el sargento Michael Davis disparó contra Hunter Britain, de 17 años, luego de que el policía le pidiera que detuviera su camioneta, frente a un taller de autos. El incidente se registró hacia las 3:00 de la mañana.

El citado medio agregó que hasta el momento la policía no ha revelado detalles específicos sobre lo que hizo que el policía disparara contra el joven.

Arkansas deputy shoots, kills 17-year-old during traffic stop https://t.co/cGtnp5RTN6 pic.twitter.com/jqqhxoqjlQ — New York Post (@nypost) June 25, 2021

Asimismo, la Oficina del Alguacil dio a conocer que la División de Investigación Criminal abrió una investigación para esclarecer lo que sucedió.

“Las circunstancias de la parada de tráfico y lo que pudo haber llevado al diputado a disparar su arma contra Hunter Britain se documentarán en la investigación”, aseguró la Uniformada, a través de un comunicado, de acuerdo con el Post.





Play



Teenager fatally shot by Arkansas deputy, family wants answers According to family, 17-year-old Hunter Brittain was shot and killed during a traffic stop after allegedly working on his truck's transmission. 2021-06-23T22:26:57Z

“El expediente de la investigación una vez finalizado se entregará al fiscal del condado de Lonoke para que decida si los hechos y las pruebas del caso son consistentes o no con las leyes de Arkansas relacionadas con el uso de fuerza letal por parte de un agente de la ley”, agregó la policía en su misiva.





Play



Lonoke County Sheriff releases statement on fatal shooting of Hunter Brittain The Lonoke County Sheriff issued a statement following the death of 17-year-old Hunter Brittain who was shot & killed by a deputy during a traffic stop on Wednesday. 2021-06-24T23:15:38Z

El Post mencionó que tras el incidente, el sargento envuelto en la muerte del adolescente fue puesto en baja administrativa hasta que salgan a la luz detalles de la investigación. El policía forma parte de la Uniformada desde el 2013.

Ante la muerte del adolescente, su familia ha hecho todo tipo de críticas y acusaciones contra el proceder del policía que acabó con la vida del joven y exigieron que su muerte no quede impune y se haga justicia.

Familiares del menor aseguraron que Britain y su amigo estaban llevándose el auto del taller tras una prueba de conducción y haber mandado a reparar la transmisión del vehículo en el taller.





Play



Arkansas's top news stories for June 24, 2021 Tom Brannon is at the Indian Hills Kroger for the Summer Cereal Drive. The suspect of a North Little Rock homicide appears in court today. 2021-06-24T17:33:35Z

FOX 16 reportó que familiares y amigos del joven muerto realizaron una protesta frente a la sede de la Oficina del Sheriff del condado de Lonoke y dijeron que el ataque del policía no fue justificado.

“Nunca le dijeron que se detuviera, nunca le dijeron que se quedara quieto, simplemente le dispararon de inmediato”, dijo Jesse Brittain, tío de Hunter al citado noticiero. “Le encantaba trabajar con las manos, quería ser piloto de carreras”.

Los manifestantes exigieron al alguacil John Staley que responda pronto a las dudas de los familiares del joven y lo criticaron por no mostrar el video de la cámara corporal del tiroteo.