Matan a Catherine Serou, estudiante de EE.UU. en Rusia: ¿Quién la mató?

Catherine Serou una joven estudiante estadounidense desaparecida, fue encontrada muerta en Rusia, y un hombre fue acusado de su asesinato, días después de que desapareciera en Nizhny Novgorod.

La última vez que se supo de la exmiembro de la Marina, de 34 años, fue el 15 de junio, cuando le envió un mensaje de texto a su madre para decirle que estaba en un automóvil con una persona desconocida, según informa CNN.

La madre de Serou, Beccy Webb Serou, escribió en Facebook el 19 de junio: “Gracias a todos por su ayuda para que Catherine volviera a casa a salvo. Desafortunadamente, recibimos una llamada de la policía esta mañana diciéndonos que encontraron su cuerpo. A medida que nuestra familia procese esta noticia, tendremos más para hablar”.





Play



Missing UC Davis Graduate Catherine Serou Found Dead In Russia, Reports Say Russian news reports said searchers on Saturday found the body of a UC Davis graduate who went missing several days earlier and that a man has been arrested on suspicion of murder. 2021-06-20T06:00:24Z

Un sospechoso, que fue identificado por las autoridades solo como “P.”, fue arrestado y retenido bajo sospecha de asesinato después de comparecer en el Tribunal de la ciudad de Gorodetsky, informó CNN.

The Daily Beast ha informado que su nombre completo es Aleksey Popov.

Según ese medio, Popov era el conductor del automóvil en el que se sabía que estaba por última vez Serou. Es un residente de Nizhny Novgorod, nacido en 1977, con antecedentes penales, dijeron las autoridades a CNN. No se han hecho públicos otros detalles sobre él.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió un comunicado en el que decía: “Ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia por su pérdida. Estamos siguiendo de cerca la investigación de las autoridades locales sobre la causa de la muerte. Estamos brindando toda la asistencia adecuada a la familia”.

Nizhny Novgorod, una ciudad de aproximadamente 1,2 millones de habitantes, se encuentra al este de Moscú.

Serou le envió un mensaje de texto a su madre: “Espero no ser secuestrada”, días antes de que la encontraran muerta en una zona boscosa.

La madre de Serou, Becci Serou, le dijo a The Daily Beast que ella “encontró un mensaje de Catherine que decía: ‘En un auto con un extraño. Espero no ser secuestrada”.

“Me di cuenta de que me había enviado esa nota 40 minutos antes de que la vi. Traté de comunicarme con ella pero su teléfono estaba apagado. Más tarde, la policía rastreó su teléfono en el bosque cerca de la ciudad de Bor. No pude dormir durante tres noches, pensando si ella se alejaba de él, siendo una atleta fuerte, entrenada para sobrevivir”.

Según CNN, Serou fue detenida por el sospechoso de su muerte el martes 15 de junio, alrededor de las 7 p.m.

La policía le dijo a CNN que el sujeto la vio en una parada de autobús y le ofreció llevarla. Las autoridades dijeron a la cadena de noticias que aproximadamente una hora después, el sospechoso se detuvo en un área boscosa y golpeó a Serou varias veces con el puño y la apuñaló al menos dos veces. Serou murió en el lugar, según CNN.

Las autoridades rusas dijeron que el sospechoso del asesinato de Serou había sido condenado “repetidamente” por “delitos especialmente graves”, informó CNN. Los detalles adicionales sobre sus antecedentes penales no se hicieron públicos de inmediato.

Aleksey Zorov, un político local, dijo a The Daily Beast: “Nuestra sociedad es degradante, los criminales se sienten impunes, los asesinos salen de la cárcel después de 6 a 7 años y vuelven a cometer delitos; el hombre que violó y mató a la estudiante estadounidense debería recibir la pena capital”.

Serou sirvió como infante de marina de 2006 a 2011 y se graduó de la Universidad de California-Davis antes de estudiar derecho en la Universidad Estatal de Nizhny Novgorod.

Según The Daily Beast, Serou era una de los dos estadounidenses que estudiaban en la Universidad Estatal Lobachevsky de Nizhny Novogorod. Ella estaba estudiando derecho, según su madre. Dijo que su hija creció en Nueva Orleans y tenía amigos rusos y aprendió el idioma.

Su madre le dijo a The Daily Beast: “Disfrutaba tanto de Nizhny Novgorod, amaba su vida en una familia rusa, sus amigos en la Universidad”. Dijo que su hija enseñaba inglés en Rusia junto con sus estudios. “Catherine siempre fue una gran fanática del arte ruso, también tejía bufandas y las vendía en un quiosco en Nizhny Novgorod”, dijo su madre al sitio de noticias.

Serou se graduó de Cedar Park High School en Texas en 2005 y pasó un año estudiando administración y administración de empresas en Purdue University, donde estuvo en la hermandad Alpha Xi Delta y miembro del equipo de mujeres del equipo universitario, según su perfil de LinkedIn. Se unió a la Infantería de Marina en 2006 y fue enviada a Afganistán.

La joven se graduó de la Universidad de California-Davis en 2017 con una licenciatura en diseño y luego completó su maestría en historia del arte en 2019, según su perfil de LinkedIn. Mientras estuvo en UC Davis, también fue asistente de enseñanza de posgrado e investigadora de estudiantes de posgrado.

Escribió en LinkedIn que: “Trabajó para desarrollar un nuevo enfoque basado en sensores para la iluminación exterior para aplicaciones de seguridad para la Oficina de Investigación Naval. Este proyecto tiene el potencial de mejorar la eficacia del personal de seguridad al tiempo que reduce drásticamente el uso de energía”.

Esta es la versión original de Heavy