6 tiroteados y 3 muertos en cuatro incidentes en Houston

Seis personas recibieron disparos y tres murieron en cuatro incidentes separados en Houston la madrugada del lunes 17 de enero de 2022, dijo la policía. Se realizaron disparos en un quinto incidente, un intento de robo en una sala de póquer, según la policía. No se han realizado arrestos en ninguno de los tiroteos hasta el lunes por la tarde. Las dos víctimas del homicidio aún no han sido identificadas. Un agente del condado de Harris fuera de servicio también murió de una aparente herida de bala en la cabeza en un incidente fuera de una estación de bomberos de la ciudad, dijo la policía.

El primer tiroteo ocurrió alrededor de la 1 AM en Cullen Boulevard. La policía respondió a una llamada y encontró a un hombre muerto por heridas de bala, dijeron las autoridades. El segundo tiroteo ocurrió aproximadamente media hora después en Curry Road, según la policía. Dos hombres recibieron disparos durante ese incidente, pero se espera que ambos sobrevivan. El tercer tiroteo ocurrió poco después de las 5 AM en West Little York Road, dijo la policía de Houston en Twitter. Un hombre fue encontrado muerto por heridas de bala en el lugar y una mujer fue llevada a un hospital local en estado crítico, según la policía.

Los oficiales también respondieron alrededor de la 1 AM a un intento de robo en una sala de póquer en Richmond Avenue, donde un sospechoso que empuñaba un rifle peleó con un guardia de seguridad y disparó varios tiros, según la policía. Nadie resultó herido, dijo la policía. Además, una agente del condado de Harris fuera de servicio sufrió una herida de bala mientras viajaba en una camioneta con su novio, un bombero de Houston, después de una discusión en un bar poco después de la medianoche. El bombero condujo hasta una estación de bomberos de la ciudad, donde la agente Amanda Crowder, de 33 años, fue trasladada de urgencia a un hospital local y luego murió, dijo el sheriff del condado de Harris, Ed González, en Twitter.

El Departamento de Policía de Houston solicita a cualquier persona que tenga información sobre cualquiera de los incidentes que se comunique con la línea de ayuda de Crime Stoppers al 713-222-TIPS o que envíe información de forma anónima a crime-stoppers.org. Los detectives están investigando cada incidente, incluida la muerte del oficial, y Heavy on Houston proporcionará actualizaciones a medida que haya más información disponible.

Un hombre fue encontrado muerto por una herida de bala en Cullen Boulevard después de una disputa en una estación de servicio, dice la policía

El Departamento de Policía de Houston tuiteó: “Los oficiales del sureste estaban respondiendo a una llamada en 6800 Cullen. Los oficiales encontraron a un hombre adulto fallecido al llegar por una aparente herida de bala”. El teniente Larry Crowson dijo en el lugar que los oficiales respondieron alrededor de la 1 AM.

“Uno de nuestros sargentos estaba en el área y llegó en un par de minutos”, dijo Crowson. “Cuando llegó había una gran multitud en una gasolinera. Empezó a revisar el área y encontró a un hombre adulto en un auto. Desafortunadamente, ese hombre adulto falleció aquí en la escena”. Crowson dijo que los investigadores de homicidios estaban en la escena hablando con testigos y buscando videos de vigilancia.

Crowson agregó: “La información que tenemos en este momento es que el hombre estaba en el estacionamiento de la estación de servicio cuando hubo algún tipo de confrontación con otro hombre. Hubo al menos un disparo. Fue entonces cuando nuestra víctima fue tiroteada. Corrió de regreso aquí y parece que la gente en ese auto iba a tratar de llevarlo al hospital. Desafortunadamente, murió aquí en el lugar”. Crowson dijo que se dará a conocer más información a medida que esté disponible.

Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida en un tiroteo en un complejo de apartamentos de West Little York Road, dice la policía

La policía de Houston tuiteó alrededor de las 5:30 AM: “Los oficiales del norte están disparando en 300 W. Little York. Un hombre fue encontrado muerto a su llegada. Una mujer fue transportada a un hospital del área en estado crítico”.

Una foto tuiteada por el departamento muestra a los oficiales en un complejo de apartamentos investigando el tiroteo. La policía no ha dado a conocer ninguna otra información sobre el incidente.

2 hombres recibieron disparos después de dejar a alguien en un complejo de apartamentos de Curry Road, según la policía

La policía de Houston tuiteó alrededor de las 2 AM: “Dos hombres adultos baleados y transportados a un hospital del área”. El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:38 AM, según la policía.

Según la policía, dos hombres estaban dejando a alguien en un complejo de apartamentos cuando les dispararon mientras conducían por una calle. Una de las víctimas recibió un disparo en el estómago y la espalda y la otra recibió un disparo en el pie. Ambos fueron llevados a hospitales locales en ambulancia. No hubo información disponible de inmediato sobre el sospechoso o los sospechosos.

La policía investiga la muerte de una agente fuera de servicio que creen que se disparó mientras conducía un camión con su novio bombero

La policía de Houston respondió a la Estación 6 del Departamento de Bomberos de Houston alrededor de las 12:45 AM al recibir un informe de un tiroteo. Según la policía en el lugar, una pareja salió de un bar local, Kung Fu Saloon en 5317 Washington Avenue, y discutieron mientras el novio, un bombero de Houston fuera de servicio, conducía.

La novia, una ayudante del sheriff del condado de Harris fuera de servicio, se pegó un tiro en la cabeza, según su novio, dijo la policía. Se detuvo frente a la estación de bomberos en 3402 Washington Avenue para obtener ayuda, dijo la policía. La policía de Houston está liderando la investigación.

Según la policía, la oficial, identificada como Amanda Crowder, de 33 años, fue llevada a un hospital local. El sheriff del condado de Harris, Ed González, tuiteó alrededor de las 4:30 AM: “Una agente de HCSO fuera de servicio sufrió una posible herida de bala autoinfligida. Actualmente está hospitalizada en estado crítico. Por favor, manténganla a ella y a su familia en sus oraciones”. Justo después de las 9:30 AM, González tuiteó: “Es con gran pesar que confirmamos la muerte de nuestra oficial. Por favor, manténganla a ella, a su familia y a nuestra agencia en sus pensamientos y oraciones”.

Se dispararon entre 10 y 15 tiros durante un intento de robo en una sala de póquer, dice la policía

Nadie resultó herido en un quinto incidente violento en Houston el lunes por la mañana temprano, pero se hicieron varios disparos. El Departamento de Policía de Houston tuiteó: “Oficiales están en una escena de robo en 9200 Richmond. Un sospechoso con un rifle intentó robar un negocio y fue abordado por un oficial de seguridad. El rifle se disparó durante el forcejeo pero nadie fue alcanzado. El sospechoso está bajo custodia”. El sospechoso aún no ha sido identificado por la policía.

El incidente ocurrió en Legends Poker Room en 9275 Richmond Avenue alrededor de la 1:11 AM, según la policía. El teniente Crowson dijo a los periodistas que habían disparado a varias personas, pero cuando llegaron se enteraron de que nadie había resultado herido. “Tuvimos un hombre armado con un rifle que entró por la puerta de una sala de póquer y anunció que era un atraco”, dijo Crowson. “Mientras hacía eso, un oficial de seguridad pudo ponerse detrás de él y abordarlo”.

Crowson agregó: “Luego comenzaron a pelear por el arma. Mientras peleaban por el arma, el arma se disparó entre 10 y 15 veces. Afortunadamente, nadie resultó herido. Había alrededor de 45 a 50 personas dentro del negocio cuando esto sucedió. Tenemos mucha suerte de que nadie haya recibido un disparo. El oficial de seguridad y creo que otras personas en el negocio pudieron sujetar al hombre hasta que llegaron los oficiales y lo detuvieron. Somos muy afortunados de que nadie haya recibido un disparo”.