Misa de Nochebuena del Vaticano 2021: ¿a qué hora es la misa y cómo verla?

La misa de medianoche de Nochebuena es una tradición anual en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia. Está presidido por el Papa Francisco y este año están permitiendo que las personas asistan en persona. Pero si no puede estar allí en persona el 24 de diciembre, esto es lo que necesita saber sobre la hora y el canal de televisión, además de lo que puede esperar del servicio.

NBC ha sido la transmisión a domicilio de la misa anual de Nochebuena durante décadas. La transmisión comienza tradicionalmente a las 11:30 p.m. hora del Este y del Pacífico y funciona hasta la 1:00 a.m., que es de 10:30 a medianoche, hora central.

Los celebrantes que tienen la red WGN en su paquete de cable también pueden ver la misa de medianoche en la Arquidiócesis de Chicago, dirigida por el Cardenal Blase Cupich. En realidad, se transmite a la medianoche, hora central, y se transmitirá en el canal de YouTube de Catholic Chicago .

También hay una transmisión en vivo de varias misas de Nochebuena y el día de Navidad en el canal de Youtube de la Catedral de San Patricio En nueva york. A las 5:30 p.m. es la misa familiar oriental en la víspera de Navidad, una misa de medianoche mientras la víspera de Navidad llega al día de Navidad y también se celebra a las 10:15 a.m. y 4:00 p.m. Oriental el día de Navidad.

Mensaje del Papa antes de la Navidad

En en el sitio web oficial del Vaticano , el Papa Francisco publicó un mensaje anticipándose a la temporada navideña y la 55a Jornada Mundial de la Paz, que es el 1 de enero de 2022.

Él escribio:

“Cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz” (Is 52: 7). Las palabras del profeta Isaías hablan de consuelo; dan el suspiro de alivio de un pueblo en el exilio, cansado de la violencia y la opresión, expuesto a la indignidad y la muerte. El profeta Baruc se había preguntado: “¿Por qué, oh Israel, por qué estás en la tierra de tus enemigos, que estás envejeciendo en un país extranjero, que estás contaminado con los muertos, que eres contado entre los del Hades? (3: 10-11). Para el pueblo de Israel, la llegada del mensajero de la paz significó la promesa de un renacimiento de los escombros de la historia, el comienzo de un futuro brillante. Hoy el camino de la paz, que san Pablo VI llamó con el nuevo nombre de desarrollo integral, permanece tristemente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de nuestra familia humana, que ahora está enteramente interconectada. A pesar de los numerosos esfuerzos dirigidos a un diálogo constructivo entre naciones, el ruido ensordecedor de la guerra y el conflicto se está intensificando. Mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, aumenta la tragedia del hambre y la sed, y sigue prevaleciendo un modelo económico basado en el individualismo más que en el compartir solidario. Como en los días de los profetas de antaño, así en nuestros días se oyen constantemente el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, suplicando justicia y paz. En todos los tiempos, la paz es tanto un regalo de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. En efecto, podemos hablar de una “arquitectura” de paz, a la que contribuyen diferentes instituciones de la sociedad, y de un “arte” de paz que nos involucra directamente a cada uno de nosotros. Todos pueden trabajar juntos para construir un mundo más pacífico, comenzando desde el corazón de las personas y las relaciones en la familia, luego dentro de la sociedad y con el medio ambiente, y hasta las relaciones entre los pueblos y las naciones.

A continuación, el Papa esbozó su enfoque de tres ejes para la paz: “diálogo entre generaciones”, “educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo” y “trabajo como medio para la plena realización de la dignidad humana”.

La misa de Nochebuena de 2021 en el Vaticano se transmite el viernes 24 de diciembre a las 11:30 p.m. Horarios del este y del Pacífico en NBC.

