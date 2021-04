Hombre murió al rescatar a sus hijos en una playa: Pete Rosengren

Un ejecutivo de ventas Chicago murió después de saltar a las turbias aguas de una playa en Florida para poder rescatar a sus hijos, quienes habían quedado atrapados en una corriente de resaca.

La víctima, identificada como Pete Rosengren, de 42 años, se encontraba vacacionando en Miramar Beach en compañía de su esposa y sus tres hijos.

Daily Herald reveló que Rosengren y su familia habían conducido desde su casa en Batavia en el estado de Illinois para disfrutar de una semana de sol y surf en Florida. Sin embargo, lo que debieron ser unos divertidas vacaciones; se convirtieron en una tragedia para los seres queridos de la víctima.

El medio de comunicación agregó que Pete Rosengren murió mientras intentaba salvar a sus hijos que quedaron atrapados en una corriente de resaca en una playa en Miramar Beach en horas de la mañana del pasado domingo, 28 de marzo.

Pete Rosengren, VP of Sales at the Daily Herald died while rescuing children on vacation in Florida. Pete was a wonderful guy, whip smart, and died as a hero. Just devastating. https://t.co/EnqqQjTpZZ via @dailyherald

“Los niños quedaron atrapados en una corriente de resaca y Pete salió a rescatarlos”, aseguró David Vaughan, Director de Seguridad de Playa del Departamento de Bomberos de South Walton en Miramar Beach, al este de Destin en Florida.

The New York Post reveló que los menores se sumergieron en el agua de la playa de Florida, pese a que había doble bandera roja como advertencia de que la corriente podía poner en peligro la vida de cualquier persona.

“Todo sucedió tan rápido. Sólo llevábamos allí un par de minutos. Los niños corrieron al agua de inmediato”, aseguró Maura Rosengren, la viuda de Pete Rosengren.

De acuerdo con un reporte de las autoridades locales, Rosengren y los socorristas corrieron media milla desde la torre más cercana hasta el lugar de los hechos para rescatar a todos los niños que se encontraban inmersos en las peligrosas aguas.

Los socorristas le realizaron reanimación cardiopulmonar a Rosengren en la playa antes de trasladado a un hospital del área, lugar en donde poco tiempo después fue declarado muerto.

El médico forense aún no ha determinado si la causa de muerte de Pete Rosengren fue por ahogamiento o por un problema cardíaco mientras intentaba rescatar a los niños de la corriente de resaca en la playa en Miramar Beach.

42 y/o Peter Rosengren,Batavia resident,father of 3 & VP of Sales and Digital Strategy at the Daily Herald, dies after drowning at Miramar Beach, FL Monday. Pete was trying to rescue two children struggling in the ocean. More on his life from those who loved him on @WGNNews at 9. pic.twitter.com/3WoLhi7hPr

— Dana Rebik (@DanaRebikWGN) March 29, 2021