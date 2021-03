Mujer de Missouri murió en trágico accidente en Cancún

Una mujer de Missouri perdió la vida después de haber caído presuntamente de manera accidental desde el balcón de un exclusivo resort de Cancún durante sus vacaciones de primavera.

WGNTV reveló que el lamentable accidente ocurrió en horas de la noche del pasado miércoles 24 de marzo en el resort Now Jade Riviera, ubicado a unas 25 millas al sur de Cancún en México.

El nombre de la víctima no fue dado a conocer por las autoridades locales. Sin embargo, The New York Post reportó que la mujer se encontraba de visita en el país azteca en compañía de su hijo y de otros estudiantes de una escuela de secundaria del área de St. Louis en Missouri.

Missouri mom dies after falling from resort balcony in Cancun https://t.co/VruG8aeBiC pic.twitter.com/WvkmuL5Wf0 — New York Post (@nypost) March 28, 2021

The Sun detalló que el cuerpo de la turista estadounidense fue encontrado en las inmediaciones del resort por parte de unos estudiantes que quedaron “horrorizados” ante la trágica escena que presenciaron.

El medio de comunicación agregó que se cree que la víctima cayó accidentalmente desde el balcón de una habitación ubicada en el cuarto piso del resort.

Agentes policiales acordonaron la habitación desde donde supuestamente había caído la mujer para futuras investigaciones que esclarezcan la causa del accidente que desencadenó su desafortunada muerte.

El Gerente General de Now Jade Riviera declaró que las autoridades mexicanas determinaron que la muerte de la ciudadana estadounidense en las instalaciones del resort fue un “accidente”.

“Nos han informado que las autoridades han determinado que el trágico incidente ocurrido recientemente en Jade Riviera Cancún fue el resultado de un accidente. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de la fallecida”, puntualizó el portavoz del complejo turístico mexicano.

WGNTV informó que el resort Now Jade Riviera estaba hospedando a un numeroso grupo de estudiantes de al menos tres escuelas secundarias del área de St. Louis en Missouri.

Tanto los estudiantes como sus madres ofrecieron declaraciones a WGNTV en donde puntualizaron que lo que creyeron que sería el viaje de sus vidas, se convirtió en una trágica escena que jamás se imaginaron que sucedería.

“Podías ver las miradas en los rostros de las personas, fue realmente desgarrador. Una vez más, nunca se sabe qué esperar. Con un chasquido de dedos, algo podría desaparecer”, declaró Ava Scaglione, estudiante del último año en la escuela secundaria de Lafayette.

The New York Post aseguró que un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la muerte de la ciudadana estadounidense en Cancún, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias que pudieron haber desencadenado el lamentable accidente.

El Departamento de Estado enfatizó que funcionarios estadounidenses están monitoreando la investigación que es liderada por detectives locales en Cancún y que se espera que próximamente se puedan tener noticias sobre la causa oficial de la muerte de la ciudadana que residía en el estado de Missouri.