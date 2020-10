Hombre es acusado por la policía de ejecutar a un niño de 6 años y a 2 adultos en Michigan. Por qué lo hizo?

Un hombre de West Bloomfield, Michigan, llamado Nicholas Raad Bahri está siendo acusado de matar a un niño de 6 años, a su padre y a la novia de su padre en un asesinato estilo ejecución, según Warren Weekly.

En una conferencia de prensa, el comisionado de policía de Warren, William Dwyer, dijo que los asesinatos se cometieron por una disputa por drogas. “Todo esto fue por drogas y dinero”, dijo.

La revista People informó que Bahri está detenido sin derecho a fianza.

Nicholas Bahri is accused of the execution-style murders of 6-year-old Tai'raz Moore, his father's girlfriend, and the boy's father.

"Nicholas Bahri. Barbarian. Child Killer. and he will serve his time," Warren Police Commissioner Bill Dwyer said. https://t.co/SBjORomNpq pic.twitter.com/XjRHR6pwmU

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) October 13, 2020