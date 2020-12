Horror en Francia por el asesinato de tres policías: ¿Cuál fue el móvil del crimen?

Un hombre asesinó a tres policías e hirió a un cuarto agente este miércoles en un episodio ocurrido en la pequeña localidad de Saint-Just, 180 kilómetros al oeste de Lyon, en Francia. El agresor huyó y más tarde fue hallado muerto en las cercanías del lugar del hecho.

Según informes preliminares, el agresor había sido denunciado por violencia de género contra su pareja. El tiroteo se produjo cuando los policías llegaron hasta su casa alertados por una denuncia de violencia machista. Los hechos fueron confirmados por el Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Cette nuit, la @Gendarmerie a perdu trois des siens, animés par le service de la France. La Nation s’incline devant leur courage et leur engagement. Je présente mes condoléances à leurs familles et à leurs camarades. Tout est mis en œuvre pour interpeller l’auteur des faits. pic.twitter.com/thn8aaygcO

De acuerdo a Darmanin, cuando los agentes llegaron al domicilio encontraron que la pareja del agresor intentaba fugarse por el tejado de la casa, presuntamente aterrada por la violencia del hombre.

La policía intentó tranquilizar al hombre, pero este se encontraba fuera de sí. Había iniciado un principio de incendio en la casa. Fue en este momento cuando abrió fuego sobre las tres víctimas fatales. Los caídos tenían 21, 37 y 45 años.

Efectivos de la prefectura de Puy-de-Dôme, localidad cercana a la pequeña aldea donde ocurrieron los hechos, llevan adelante la investigación.

De acuerdo a los primeros informes de los medios franceses, el hombre que mató a tres policías en la pequeña localidad de Saint-Just tenía antecedentes penales.

Había estado con problemas con la Justicia por asuntos vinculados al cuidado de menores. De acuerdo a los testimonios de la policía, el agresor ejecutó dos ráfagas de disparos contrs los agentes. En la primera ráfaga mató a uno y en la segunda a los otros dos. Además, hirió a un policía en el muslo.

Los bomberos del pueblo fueron alertados por el principio de incendio que el hombre provocó en su domicilio. Cuando llegaron al lugar también fueron atacados a balazos por el delincuente. Por fortuna no recibieron ningún impacto de bala.

La mujer que denunció al hombre por violencia de género se encuentra con resguardo policial a la espera de prestar testimonio para aclarar el hecho.

Jean Castex, Primer ministro de Francia, se manifestó en redes sociales luego del ataque que provocó la muerte de tres agentes de policía en Saint-Just, al oeste de Lyon.

Trois de nos gendarmes ont été tués cette nuit, alors qu'ils étaient engagés pour protéger et sauver.

Ce drame nous touche tous et endeuille le pays tout entier.

Je partage la douleur de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de mon indéfectible soutien.

— Jean Castex (@JeanCASTEX) December 23, 2020