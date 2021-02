Hombre mata a pareja de vecinos en Pensilvania tras pelea por palear la nieve y luego se suicida

En un acto de intolerancia que ha generado rechazo, y que parece el guión de una película de terror, un hombre de Pensilvania mató a una pareja de vecinos, tras sostener una discusión con ellos relacionada por la limpieza de la nieve que cayó entre domingo y lunes en varias regiones del norte de Estados Unidos. El hecho ocurrió en Plains Township, el lunes por la mañana, a eso de las 9:00 am.

Así lo dio a conocer NBC News, donde se aseguró que el homicida atacó con dos armas de fuego a una pareja de la casa contigua, tras enfrentarse mutuamente de manera verbal, porque supuestamente estaban paleando nieve hacia sus propiedades.

Según el citado medio, el señalado asesino fue identificado como Jeffrey Spaide, de 47 años, quien mató a tiros a sus vecinos James Goy, de 50 años y Lisa Goy, de 48 años.

Imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran como se inicia la pelea entre los vecinos y cuando la pareja asesinada le lanza improperios al sujeto de en frente, bastante molesto el hombre regresa al interior de su casa y sale con un arma disparando contra las humanidades de la pareja.

“Haré de tu vida un infierno viviendo aquí, idiota”, dijo el Post que James le gritó a su vecino, quien respondió: “¿Qué? … Mier.., maldita escoria”.

Incluso según el periódico NY Post, se observa como la mujer, retándolo al ver el arma le dice que dispare, y luego se oyen los disparos.

El citado medio manifestó que cuando otros residentes del barrio se acercaron a auxiliar a la pareja atacada, Jeffrey Spaide volvió con un rifle de asalto y remató a las víctimas.

“Deberías haber mantenido tu maldita boca [cerrada]”, le dijo Spaide a su vecina y antes de rematarla, narró el NY Post.

Acto segudio, según informó la policía, el sujeto regresó a su casa y allí se quitó la vida, con otra arma distinta a las usadas en el crimen de sus vecinos.

NBC News reveló que la Fiscalía del Condado de Luzerne declaró públicamente el espantoso suceso como un homicidio-suicidio.

La fiscal Stefanie Salavantis manifestó que debido a que no hubo otras personas envueltas en el penoso hecho, el caso se cerrará.

La tormenta invernal del domingo y el lunes ocasionó acumulación de nieve de hasta 30 pulgadas en varias regiones.

