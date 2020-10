Hombre disfrazado de Hulk destroza la estrella de Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood

James Lambert Otis es el activista de California que admitió haber destruido la estrella del presidente Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras estaba disfrazado como el Increíble Hulk. El hecho ocurrio el 2 de octubre, horas después de que el presidente anunciara que había dado positivo por coronavirus.

Es la segunda vez que Otis destruye la estrella de Trump. En octubre de 2016, uso un martillo de nieve y piquetes. Otis se entrego a las autoridades y se enfrenta un cargo de delito grave por el último ataque.

Esto es lo que necesitas saber:

James Otis Video compartió un video del acto en YouTube

The HULK obliterates Donald Trump's Walk of Fame StarAngered at Donald's disregard for science and the environment, physicist Bruce Banner transforms into the Hulk and destroys a terrazzo and brass monument commemorating the climate denier. 2020-10-03T10:34:35Z

Otis claramente no estaba preocupado por ser arrestado. Compartió un video en YouTube que parece haber sido grabado y editado por un videógrafo profesional. Otis creó el canal de YouTube el 2 de octubre y escribió en la descripción del video, “enfadado por la indiferencia de Donald por la ciencia y el medio ambiente, el físico Bruce Banner se transforma en el Hulk y destruye un monumento de terrazo y bronce que conmemora el negador climático”.

En el clip, Otis se pasea gruñiendo por la acera en su traje Hulk. Tiene una cubierta facial de tela sobre su máscara verde y una camiseta que dice: “Votar es mi superpotencia”. Otis también ondea una bandera americana mientras gruñe, “¡Hulk!”



Otis luego usa un piquete y comienza a golpear la estrella de Hollywood de Trump, cubierta por una hoja blanca. Otis también montó una audiencia para la escena; un peluche de Kermit la Rana con una camiseta de Black Lives Matter está sentado en una silla de césped viendo la acción. Después de que Otis arruinara la estrella, el videógrafo acerca la imagen para proporcionar una visión más amplia del daño hecho.



Después de destruir la estrella, Otis continúa poniendo un espectáculo en las aceras y saluda a los transeuntes. En el video se pueden ver las pancartas que él y su equipo habían colocado en la acera. Una de ellas dice: “Hollywood y Highland salgan a votar. Vota por el amor, el medio ambiente, los inmigrantes, el cambio”. El segundo cartel instó a los transeúntes a votar temprano por correo.

Hacia el final del video, se ve la máscara de Hulk siendo lanzada a la acera. Otis se aleja de la escena mientras varias otras personas toman fotos de la estrella de Trump.

2. Otis se entregó a las autoridades 3 días más tarde y fue liberado bajo fianza

Otis admitió haber dañado la estrella de Hollywood de Trump y se entregó a las autoridades el 5 de octubre. Según los registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles , Otis se entregó a la División de Hollywood del LAPD alrededor de las 11:30 a.m., fue encarcelado justo después de la 1 p.m., la fianza se fijó en $20,000 y Otis fue liberado justo después de las 7 p.m. El registro de recluso muestra que Otis debe aparecer ante el juez el 1 de febrero de 2021.

Otis enfrenta a un cargo de vandalismo por delito mayor. En California, el vandalismo es elevado de un delito menor a un delito mayor si el costo del daño excede $400. Los Angeles Times, citando a la Cámara de Comercio de Hollywood, informó que el daño a la estrella de Trump costaría más de $3,000 para reparar.

Otis dice que pagará a la ciudad por el costo de arreglar la estrella, según el New York Daily News. Dijo al periódico que el hecho implica una metáfora. “Creo que su estrella está desvaneciendo y que no será reelegido”. Otis añadió: “Mi pequeño truco, por muy mala idea que fuese, fue mi intento de que la gente reconsiderara a este hombre que miente de ocho a diez veces al día”.

3. Otis destrozó la estrella de Hollywood de Trump días antes de las elecciones de 2016

Otis admitió haber destrozar la estrella de Trump días antes de las elecciones de 2016. Según Los Angeles Times, Otis se vistió de trabajador de construcción y usó un martillo de nieve para picotear la estrella. En ese entonces también fue acusado de vandalismo por delito mayor.

Otis fue ordenado pagar $4,400 en 2016 para arreglar la estrella. Según el Hollywood Reporter, Otis fue puesto en libertad condicional por tres años y tuvo que completar 20 días de servicio comunitario con el Departamento de Transporte. A su salida, Otis que no lamentaba sus acciones: “era más para llamar la atención sobre el hecho de que Trump es un misoginista y agredió sexualmente a muchas mujeres. Estoy orgulloso porque brillo luz sobre el hecho de que el asalto sexual es un problema peligroso y real en nuestra sociedad y Trump empeora las cosas”.



En julio de 2018, la estrella de Trump fue vandalizada de nuevo. Pero esa vez, la destrucción fue mucho más severa y Otis no fue responsable de ello. Un hombre llamado Austin Mikel Clay admitió que vandalizó la estrella con un piquero y más tarde se le ordenó pagar más de $9,400 para repararla. Su abogado dijo al New York Times que su cliente había estado motivado a actuar después de que la administración Trump aplicara una política que separaba a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera.

Según el Hollywood Reporter, Otis había ofrecido pagar la cantidad de la fianza de $20,000 dólares de Clay, pero una campaña de GoFundMe recaudó suficiente dinero primero. Otis también dijo en ese momento que pagaría por el abogado de Clay.

4. Otis fue expulsado del Empire State Building después de ejecutar otro acto anti-Trump

Trump Star Vandal James Otis Drops Anti-Trump Flyers from Empire State BuildingJames Otis — best known as the guy who destroyed Donald Trump's Hollywood Walk of Fame star right before he was elected president — is trying to do his part to make sure DT doesn't get re-elected … by littering NYC with Trump's lies. SUBSCRIBE: http://tmz.me/wONe5NO About TMZ: TMZ has consistently been credited for breaking… 2020-09-18T08:15:00Z

Otis estuvo en la ciudad de Nueva York a mediados de septiembre para organizar otro acto contra Trump. Otis creó una lista de 20,000 mentiras que creía que Trump había dicho desde que se convirtió en presidente en 2017, junto a verificaciones de hechos del Washington Post, como explicó a TMZ. Otis imprimió las declaraciones en más de 3,000 papeles dorados. Luego, arrojó los volantes desde la parte superior del edificio Empire State.

TMZ compartió un video de Otis desde la parte superior del rascacielos mientras dispersaba los papeles al viento. Un guardia de seguridad rápidamente lo interrumpió al decirle, “no puede hacer eso. ¿Qué está haciendo?” No está claro cómo respondió Otis, pero el guardia repitió: “No, no, no, no puedes hacerlo”. También se le escuchó decir, “¿Qué pasa con usted?”

Otis no fue arrestado, pero fue escoltado fuera del edificio. También se le ha prohibido la entrada al Empire State Building de por vida.

Otis habló con un reportero de TMZ para explicar su motivación el acto. Dijo: “Tenemos un presidente que miente todos los días. Mentir es simplemente, en su base misma, poco ético y equivoco. Enseñamos a nuestros hijos a no mentir, pero tenemos un presidente que miente todos los días y no quiero otro presidente durante cuatro años que ni siquiera pueda uno determinar cuándo está diciendo la verdad y cuando dice una mentira”.

5. La familia de Otis es propietaria de una compañía valorada en mil millones de dólares

Otis puede fácilmente permitirse pagar por el daño causado a la estrella de Trump Hollywood porque es parte de la familia propietaria de la compañía Otis Elevator, según el New York Daily News.

La compañía se jacta en su sitio web de que es “la compañía líder mundial en la fabricación, instalación y servicio de ascensores y escaleras mecánicas”. Uno de sus proyectos más conocidos fue el Empire State Building. La empresa construyó el ascensor de cristal que lleva a los visitantes al observatorio en el piso 102.

Según su sitio web, Otis Elevator afirma que sus ascensores mueven a dos mil millones de personas al día. La compañía mantiene más de dos millones de unidades en todo el mundo, emplea a 69,000 personas y registró más de $13 mil millones en ventas netas en 2019. Según Forbes, Otis Elevator también tenía $9.7 mil millones en activos al 6 de octubre y registró más de $1.1 mil millones en ganancias.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com