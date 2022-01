Hombre armado con un hacha intenta ingresar a la Alcaldía de Nueva York

Justo horas después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunciara formalmente su plan para combatir la rampante criminalidad que sacude a la Gran Manzana, un sujeto que portaba un hacha, al igual que martillos, fue detenido el lunes por la policía, intentando ingresar a la sede de la Alcaldía.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que el hombre, de quien no se reveló su identidad, fue descubierto en momentos en que quiso ingresar a la sede del edificio municipal, donde además funciona la sede principal del Concejo de Nueva York.

La policía reportó que el sujeto estaba “mentalmente enfermo”, y quiso entrar a la sede municipal a través de la puerta del lado oeste del famoso edificio, ubicado al lado del popular puente de Brooklyn, entre las callas Broadway y Murray.





El Post aseguró que datos del NYPD revelaron que el intruso portaba un cinturón con herramientas, también.

Al ser descubierto, el sujeto fue frenado por oficiales de la policía de Nueva York, quien se retoró el cinturón con las herramientas, pero mantuvo una actitud agresiva hacia los uniformados, haciendo que estos utilizaran una pistola eléctrica, conocida como teaser, para controlarlo.





Tras ser controlado, el sujeto, de quien se desconocen las intenciones que pretendía al ingresar al edificio, fue puesto en custodia de la policía, y acto seguido, fue trasladado al Hospital Bellevue de Manhattan, donde fue sometido a una evaluación siquiátrica.

El incidente no dejó víctimas ni ninguna persona herida.

El lunes pasado, tras revelarse que por lo menos 20 personas han sido asesinadas en Nueva York en lo que va del 2022, entre ellos dos oficiales de policía en Harlem, el alcalde Eric Adams mencionó que enviará más policías a las calles y al metro e integrará un plan robusto de seguridad, donde pidió a la Legislatura estatal revisar leyes como la de no fianzas y haber aumentado la responsabilidad penal a 18 años, que según dijo, han afectado la seguridad.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad se rinda ante unos pocos violentos. Vamos a sacar a los gatilleros de las calles y quitarles las armas de sus manos”, dijo el Alcalde al presentar su plan. “Quiero ser claro: este no es un plan simplemente para el futuro. Este es un plan para ahora mismo… la violencia de armas es una crisis de salud pública. No hay tiempo que esperar. Tendremos botas sobre el terreno en todos los rincones de la ciudad”.