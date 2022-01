Muere bebé de 6 meses en tiroteo en Atlanta: ¿Quién mató a Grayson Matthew?

La violencia con armas de fuego no da tregua en Estados Unidos, y esta vez un bebé de apenas 6 meses de nacido se convirtió en la víctima más reciente, en hechos ocurridos en la ciudad de Atlanta, Georgia. El incidente tuvo lugar el lunes, alrededor de las 2:39 de la tarde, en inmediaciones de la avenida Anderson.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que el bebé perdió la vida cuando una bala perdida lo alcanzó en medio de un enfrentamiento cruzado en la calle.

La policía aseguró que el menor, quien fue identificado como Grayson Matthew, se encontraba en la silla de la parte trasera de un automóvil cuando un disparo entró al auto y lo impactó.

Las autoridades, según el citado medio, agregaron que la bala provino de otro auto en movimiento.

6-month-old boy killed in crossfire of Atlanta drive-by shooting

A pesar de que los equipos médicos intentaron salvarle la vida, tras ser trasladado de urgencias hasta un hospital cercano, allí fue declarado muerto.

En diálogo con la prensa, el jefe de policía de Atlanta, Rodney Bryant, aseguró que el menor no era el objeto del ataque.

Al parecer, una confrontación previa entre dos sujetos, quienes se enfrentaron, habría provocado el tiroteo.





6-month-old shot and killed in Atlanta It happened in broad daylight Monday afternoon off Anderson Avenue. 2022-01-25T11:10:56Z

El uniformado lamentó con profundo dolor la muerte del bebé y aseguró que es inconcebible que dos personas terminen enfrascándose en una discusión que deja como víctima a un niño inocente.

“Esto duele. Un niño de 6 meses que anda de pasajero y se convierte en víctima de la violencia armada, violencia armada al azar, entre dos personas que no pueden resolver un problema simple”, manifestó el oficial Bryant.





APD: 6-month-old shot, killed near Atlanta's Anderson Park Here's what we know. 2022-01-25T04:53:15Z

La polica reveló también, según el noticiero 11 Alive, que la policíá está buscando al autor del disparo, y compartieron imágenes de una camioneta gris o blanca Jeep, que es considerado como vehículo de interes en el caso.

Autoridades políticas del estado se pronunciaron contra el crimen, al igual que vecinos y residentes de la ciudad de Atlanta.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que la muerte del menor es una “tragedia”, y vio con mucha preocupación que delincuentes anden sueltos con armas de fuego sembrando el terror.

“Este tipo de anarquía debe terminar y estos criminales deben rendir cuentas”, dijo el líder político en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aseguró que esta muerte no quedará impune y pidió respeto a los menores de edad, pues este ya es el tercer hecho que incloucra a menores como ví©timas de tiroteos, dos de las cuales han muerto.

“Los niños están soportando esta carga con sus vidas. Estoy aquí para pedir y exigir que se detenga ahora mismo”, dijo el mandatario.