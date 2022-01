Se cumplen 36 años de la tragedia del Challenger: explotó con 7 tripulantes

Hoy es el aniversario de uno de los días más trágicos de la historia espacial. El 28 de enero de 1986, el Challenger explotó a los 73 segundos de vuelo, matando a sus siete tripulantes. El equipo incluía a la maestra Christa McAuliffe, y millones de personas, incluidos niños, vieron el lanzamiento en vivo por televisión.

Los perdidos fueron el comandante Francis R. “Dick” Scobee, el piloto Michael J. Smith, los especialistas de misión Ellison S. Onizuka, Judith A. Resnik y Ronald E. McNair, el especialista principal en carga útil Gregory B. Jarvis y McAuliffe.

El vuelo fue designado STS-51L, la misión número 25 del programa y el décimo vuelo del transbordador espacial Challenger, según la NASA. La misión de seis días se estableció para desplegar un gran satélite de comunicaciones, entre otros objetivos.

Esto es lo que necesita saber:

El Challenger fue una misión muy publicitada ya que llevada al ‘primer maestro al espacio’

Crew members of:

Apollo 1 on Jan 27, 1967;

Challenger STS-51-L on Jan 28, 1986;

El lanzamiento del Challenger fue muy esperado y ampliamente publicitado, ya que la NASA envió una tripulación que incluía al “primer maestro en el espacio”, que planeaba impartir lecciones para niños en edad escolar desde la órbita, escribió la NASA.

CNN escribe que mostró la cobertura en vivo como un “canal de noticias de 24 horas poco conocido” en 1986.

“Si eras un niño estadounidense en 1986, probablemente recuerdes exactamente dónde estabas: eso se debe a que muchas aulas estaban viendo el lanzamiento del transbordador en vivo a través de una transmisión satelital especial de la NASA para mostrar lo que habría sido la primera maestra estadounidense en el espacio, Christa McAuliffe”, escribe CNN.

John Zarrella estaba cubriendo el lanzamiento en vivo para CNN desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

“Solo recuerdo haber visto la nube de humo y lo que parecían fuegos artificiales saliendo del vehículo”, dijo a CNN. “Todos nos mirábamos y nos preguntábamos ‘OK, ¿qué ha pasado aquí?'”.

La NASA escribe que 1986 iba a ser el año “más ambicioso” de la agencia espacial, con 15 lanzamientos programados. Estos también incluyeron el lanzamiento del telescopio espacial Hubble y una misión para estudiar el cometa Halley. McAuliffe fue seleccionado de un grupo de 10 finalistas que pasaron por exámenes médicos en Houston después de que más de 10,000 maestros aplicaran.

El día del lanzamiento fue inusualmente frío, según la NASA, y el lanzamiento fue despejado a pesar de la gran cantidad de hielo en el transbordador espacial esa mañana. Hubo discusiones sobre las juntas tóricas del transbordador espacial antes del lanzamiento, que finalmente condujo al desastre.

“Durante el primer minuto más o menos, el lanzamiento pareció proceder normalmente, con las llamadas habituales entre la tripulación y el comunicador de la cápsula Richard O. Covey en MCC”, escribió la NASA. “A los 73 segundos después del despegue, los controladores perdieron toda la telemetría del Challenger y notaron una bola de fuego en las pantallas de televisión. Los controladores atónitos se dieron cuenta lentamente de que el vehículo había sufrido un mal funcionamiento importante al que la tripulación probablemente no sobrevivió”.

Se llevará a cabo un día de conmemoración del desastre del Challenger

La NASA celebra un Día de Conmemoración de sus astronautas caídos el último jueves de enero en cada uno de sus centros espaciales para honrar a los astronautas perdidos en el desastre de Columbia, el desastre de Apolo y el desastre de Challenger. Los tres desastres ocurrieron con décadas de diferencia pero dentro del mismo período de una semana.

La tripulación del Apolo 1 murió en un incendio durante un ejercicio de entrenamiento el 27 de enero de 1967. Los muertos fueron el comandante Virgil “Gus” Grissom, el piloto de mando Edward White y el piloto Roger Chaffee. El transbordador espacial Columbia se rompió en el reingreso 16 minutos antes de que se suponía que aterrizaría el 1 de febrero de 2003, matando al Especialista de misión 1 David M. Brown, Comandante Rick D. Esposo, Especialista de misión 4 Laurel Blair Salton Clark, Especialista de misión 2 Kalpana Chawla, comandante de carga útil Michael P. Anderson, piloto William C. McCool, especialista en carga útil 1 Ilan Ramon.

En 2022, el Día del Recuerdo de la NASA estaba programado para el 27 de enero. Los oradores incluyen a Kelvin Manning, director adjunto del Centro Espacial Kennedy de la NASA, Lowell Grissom, hermano del astronauta del Apolo 1 Gus Grissom, Sheryl Chaffee, presidenta de AMF, hija del astronauta del Apolo 1 Roger Chaffee, Kathie Scobee Fulgham, hija del comandante del transbordador espacial Challenger Dick Scobeee, y Evelyn Husband-Thompson, viuda del comandante del transbordador espacial Columbia Rick Husband.

Se plantó una arboleda conmemorativa para los astronautas del Challenger fuera del Centro Espacial Johnson de la NASA, según su sitio web. Houston también alberga el Challenger Seven Memorial Park, llamado así en honor a los siete astronautas en 1986, según el sitio web del condado de Harris. Un monumento en honor a los héroes es una parte del parque.

