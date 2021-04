Un hispano murió atropellado en Nueva York: Ángel Aguilar-Durán

Un trabajador hispano murió durante el pasado fin de semana después de ser atropellado por un automóvil en un vecindario de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con las autoridades locales, el conductor se dio a la fuga tras el lamentable incidente.

The Telegraph reveló que el trágico suceso ocurrió en horas de la mañana del sábado 10 de abril en Williamsburg.

El medio de comunicación agregó que el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el vehículo involucrado en el fatídico accidente fue un Honda Odyssey del año 2005.

La víctima, identificada como Ángel Aguilar-Durán, de 52 años, se desempeñaba como trabajador de una empresa de saneamiento en la ciudad de Nueva York.

Heart-wrenching to hear of the tragic passing of Angel Aguilar-Duran. My thoughts and prayers are with his family and coworker. Sanitation workers have one of the toughest, most dangerous jobs. We must do more to keep our streets safe.https://t.co/9zeIX7mlTK — Kathryn Garcia (@KGforNYC) April 11, 2021

Telemundo 47 detalló que Aguilar-Durán se encontraba guiando a un compañero de trabajo para retroceder el vehículo recolector de basura en el que trabajaban cuando en cuestión de segundos fue atropellado por un automóvil a casi una cuadra de la autopista Brooklyn-Queens Expressway.

Gothamist reportó que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Bellevue, en donde fue declarado muerto poco tiempo después de su ingreso como consecuencia de las graves heridas que sufrió en múltiples partes de su cuerpo.

El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer que el vehículo involucrado en el accidente fue encontrado abandonado en una área no muy lejana a Williamsburg. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de arresto en relación con la muerte del ciudadano de origen ecuatoriano.

My prayers and condolences are with the family of Angel Aguilar-Duran, a sanitation worker who was killed in a fatal hit-and-run over the weekend. We must continue fighting for an end to traffic violence and a City where our streets are safe for all. https://t.co/vMEMfZ0Jz4 — Eric Adams (@ericadamsfornyc) April 12, 2021

Los vecinos de Williamsburg se mostraron conmocionados por el accidente que ocurrió en la concurrida zona residencial e instaron a las autoridades policiales a dar con el paradero del responsable de la muerte del ciudadano de origen ecuatoriano.

“Es terrible, es desgarrador. Ese pobre hombre perdió la vida debido a las acciones de un conductor irresponsable. El culpable necesita ser capturado y llevado ante la justicia”, declaró Katrina Rowe, una residente de Williamsburg, en entrevista con CBS Nueva York.

Cogent Waste Solutions, la empresa de saneamiento en donde trabajaba Ángel Aguilar-Durán, emitió un comunicado de prensa para confirmar que el hispano perdió la vida mientras se encontraba trabajando en una ruta de recolección de basura en Williamsburg.

“Ángel fue amado por todos los afortunados de haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con él. Nuestras condolencias, pensamientos y oraciones están con su familia”, puntualizó Cogen Waste Solutions en un fragmento del emotivo comunicado que enviaron de manera exclusiva a Telemundo 47.

Cogent Waste Solutions reiteró a Telemundo 47 que ofrecerán una recompensa para dar con información que conduzca al arresto del conductor que le arrebató la vida a uno de sus trabajadores.

Our condolences go out to the family Angel Aguilar-Duran and the Cogent Waste Solutions team.

These frontline workers face serious danger on the job every day. Of sanitation worker deaths reporting by @SWANA last year, 70% occurred during collection. https://t.co/wtiGzJu6td — Rubicon (@Rubicon) April 12, 2021

“Era una persona muy grata, trabajadora, que se dedicaba a su familia, a trabajar solamente e incluso velaba por su hermano que vivía con él”, declaró un amigo de Aguilar-Durán en entrevista con Telemundo 47.

La investigación por la trágica muerte de Ángel Aguilar-Durán se encuentra en curso por parte de las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York.