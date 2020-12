El hombre que murió devorado por un hipopótamo que tenía como mascota

Un hombre sudafricano perdió la vida, tras ser mordido por un hipopótamo mascota al que llamaba “Humphrey”, y a quien trataba como a un hijo.

Fotos circulando en redes muestran el estrecho contacto que había entre Marius Els y el hipopótamo. En algunas, incluso se le ve cabalgando sobre el lomo del animal, como si fuera un caballo. Els dijo anteriormente sobre el hipopótamo que era “como un hijo para mí”, según reportó Fox News.

El hombre fallecido, de 40 años, era un agricultor de la provincia de Free State de Sudáfrica. Els fue encontrado muerto en un río, después de haber sido mordido repetidamente por el animal, informó Fox.

A man in South Africa adopted a baby hippo after it was rescued from a river. Five years later, the hippo dragged him into the same river and killed him. #MythAndFact pic.twitter.com/BYBsK3xGIs

Sin embargo, aunque una serie de artículos noticiosos informaron la muerte del hombre como si acabara de ocurrir en diciembre de 2020, Els murió en 2011, según un artículo sobre su muerte en The Guardian. Esa historia anunció: “Humphrey, el hipopótamo mascota, mata al dueño en Sudáfrica”. Por tanto, la historia es cierta, pero es antigua.

Els admitió en su momento que lo que estaba haciendo era “un poco peligroso”

Els bautizó al hipopótamo como Humphrey, después de adoptar a la bestia cuando aún era un bebé. Llegó a tener 2,000 libras de peso. Según Fox News, el dueño del animal dijo en entrevistas anteriores que hizo de todo, desde jugar con el hipopótamo hasta cepillarse los dientes con él. También afirmó que la bestia respondía cuando lo llamaba.

Els sintió que podía confiar implícitamente en el animal, aunque al final resultó que estaba muy equivocado.

Farmer Marius Els rescued a baby hippo from floods & brought it home. He fed it & raised it. 6 years later, Els was found dead in the river with several bite marks all over his body. The hippo had bit him, dragged him into the water & killed him.

Don't domesticate wild animals. pic.twitter.com/twQrD5k6TA

— Kgoshi Ya Lebowa (@Marcellomj) December 15, 2020