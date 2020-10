Un grupo de osos mata a trabajador de un zoológico en China delante de turistas

Un trabajador de un zoológico en Shanghai, China, fue fatalmente mutilado por osos frente a un autobús lleno de turistas.

El incidente ocurrió el sábado en el Shanghai Wildlife Park, en el “área de las bestias salvajes”, que es un área del parque donde los animales salvajes, incluidos osos y tigres, pueden deambular, informó la BBC.

El parque emitió un comunicado sobre el incidente, que dice: “Nuestro parque está sumamente entristecido por semejante tragedia, expresando el más sentido pésame por la persona fallecida, expresando el más sentido pésame a las familias del fallecido y disculpándonos con los turistas por las molestias que esto causó”, según reportó el New York Post.

“En la actualidad, nuestro parque está cooperando activamente con los departamentos pertinentes para llevar a cabo una investigación del incidente”, continuó el comunicado y agregó que la exhibición en cuestión se cerrará temporalmente. La identidad del trabajador del zoológico que murió no se ha revelado en este momento.

El video del incidente tomado por turistas estuvo circulando en el sitio de redes sociales Weibo durante el fin de semana.

El incidente fue presenciado por un autobús lleno de turistas horrorizados, quienes luego dijeron que vieron osos corriendo hacia el empleado del parque, informó el medio de noticias australiano ABC.

El video, que no se compartirá en este artículo, muestra a los asistentes al parque gritando, mientras se desarrolla el ataque. Se puede escuchar a una persona gritar: “¡Hay alguien!”. Otro dice: “¿Qué está pasando?”.

El medio de comunicación chino Global Times informó que alguien que trabajaba cerca de una excavadora condujo la máquina hacia los osos en un intento de salvar al trabajador, pero no tuvo éxito y los osos se llevaron el cuerpo de la persona.

El video fue publicado en el sitio de redes sociales chino Weibo y fue visto más de 600.000 veces durante el fin de semana, escribió ABC.

Según el sitio web del parque, la sección del parque de vida silvestre donde ocurrió el incidente es una sección de paso con leones, tigres, lobos y osos. Tanto los osos pardos como los osos negros coexisten en la sección de acceso directo llamada Bear Home. No está claro si este ataque fue causado por osos pardos u osos negros y qué medidas tomará el zoológico con respecto a los animales involucrados.

El incidente y el video provocaron un debate en las redes sociales sobre la existencia de zoológicos y la seguridad de sus empleados

Muchas personas comentaron el video del incidente, preguntando cómo los osos pudieron llegar hasta el trabajador y se preguntaron sobre los protocolos de seguridad del parque. Algunos pensaron que la mejor solución es cerrar los zoológicos y poner fin a esa práctica, ya que los osos y otros animales salvajes se están comportando como lo harían naturalmente, escribió la BBC.

Otros escribieron que los zoológicos deberían ser responsables y mejorar las medidas de seguridad para sus empleados. Mucha gente comentó sobre la traumática experiencia que vivieron los turistas que presenciaron la fatal muerte.

Según la BBC, este tipo de incidentes mortales son raros en China y los ataques en los zoológicos suelen ser provocados por acciones de turistas. Por ejemplo, en un incidente de 2017, un hombre bajó la ventanilla en un parque de vida silvestre para alimentar a un oso a pesar de las advertencias del parque y terminó siendo mordido por el animal.

