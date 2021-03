¿Tuvo hijos Selena Quintanilla antes de su muerte?

¿Selena Quintanilla y su esposo, Chris Pérez, tuvieron hijos antes de morir? Selena no tuvo hijos antes de que la mataran. Su esposo se volvió a casar más tarde, tuvo dos hijos y desde entonces se ha divorciado.

Selena no tuvo hijos

Selena (comúnmente se la llamaba solo por su nombre de pila) quería tener hijos, pero no había tenido hijos cuando murió. Tras su muerte, circularon bastantes rumores infundados. Uno de ellos fue el rumor de que estaba embarazada cuando murió. Pérez confirmó en Chron.com que esto no era cierto, y tampoco que se casaron porque estuviese embarazada, que había sido otro rumor.

“Podría llenar un libro entero sobre rumores”, dijo Pérez. “Había algunas cosas que eran simplemente ridículas”.

El rumor circuló en parte basado en personas que decían que Yolanda Saldívar, la mujer que fue declarada culpable de disparar y matar a Selena, afirmó que Selena estaba embarazada. Supuestamente afirmó en una entrevista de 2016 que Selena había estado embarazada, informaron Nicki Swift y otros medios en ese momento. Sin embargo, el video ya no está disponible.

Sin embargo, Pérez le dijo a Chron.com que esos rumores no eran ciertos. Pérez le dijo a Chron.com que realmente se castigó por no proteger a Selena de Yolanda Saldívar. Saldívar fue declarada culpable de disparar y matar a Selena y ahora está cumpliendo cadena perpetua.

Pérez dijo: “Cuando algo sucede así tan rápido, y la forma en que sucedió, creo que es natural que la mayoría de la gente sienta lo mismo. No pensamos que esta persona fuera capaz de hacer lo que hizo”.

Su esposo Pérez tiene 2 hijos de su segundo matrimonio

Hoy, Pérez tiene dos hijos de su segundo matrimonio. Él y Vanessa Villanueva tuvieron dos hijos, Cassie y Noah, después de casarse en 2001, informó The Hollywood Reporter. Se divorciaron en 2008.

Hoy, Cassie tiene 22 años, compartió Pérez en Instagram. Él escribió: “Mamás y papás con niños… créanme cuando les digo… crecen tan RÁPIDO… Pero, entonces, pueden conducir y hacer recados por ti, ¡jajaja! Lección: busque siempre el lado positivo de las cosas”.

Pérez escribió en Instagram sobre su hija: “Lo que me enorgullece es que ella tiene personalidad y hace lo que quiere … y es buena en eso. Sigue persiguiendo tus sueños, Cassie. Te cubro la espalda”.

Pérez escribió en Instagram sobre su hijo Noah en agosto de 2020: “A mi hijo Noah, la persona más dulce que conozco. Gracias por dejarme ser tu papá. Cada vez que te miro, me siento honrado y asombrado por tu grandeza… Recordarme de qué se trata esta vida es tu especialidad. No sería el hombre que soy sin un hijo como tú. Papi te ama incondicionalmente.”