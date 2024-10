Hermana de la soldado Vanessa Guillén defiende a Trump

En las redes anda dando vueltas la noticia que el ex presidente Donald Trump se había negado a pagar por el entierra de la soldado Vanessa Guillén. El martes 22 de octubre, la hermana de la soldado asesinada en su base, salió en defensa de Trump. “No aprecio cómo estás explotando la muerte de mi hermana para la política: es hiriente e irrespetuoso con los importantes cambios que hizo para los miembros del servicio. El presidente Donald Trump no hizo más que mostrar respeto a mi familia y a Vanessa. De hecho, hoy voté por el presidente Trump”, publicó Mayra Guillén en sus redes.

Resulta que el ex presidente le había prometido a la familia de Vanessa que iba hacerse cargo de los gastos del entierro de la soldado. Pero enfureció cuando se enteró que tendría que pagar $60 mil dólares, según The Atlantic. El medio reportó que en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de diciembre de 2020, cuando Trump preguntó a su personal cuánto había costado el funeral, le informaron que que la cuenta era de $60,000, lo que desató su furia: “¡No cuesta $60,000 enterrar a una maldita mexicana!”, exclamó el ex presidente, además de ordenar a su equipo que no se pagara dicha cantidad.

Wow.

Vanessa Guillén es la soldado asesinada en su base en 2020

Guillén tenía 20 años cuando fue asesinada en 2020 por un compañero soldado en Fort Hood, Texas. El caso de alto perfil desencadenó una serie de investigaciones sobre acusaciones de acoso sexual y maltrato a mujeres alistadas en la base del ejército. Guillén era hija de inmigrantes mexicanos, pero nació en Houston y, por tanto, ciudadana estadounidense. Sus padres fueron invitados a la Casa Blanca para una reunión televisada con Trump, quien prometió que ayudaría “económicamente” con el funeral. Dada la atención que generó su asesinato, se llevó a cabo un servicio público en memoria de Guillén, seguido de un entierro más pequeño al que asistieron miembros del gobierno de la ciudad de Houston.