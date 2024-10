Trump se habría negado pagar el entierro de la soldado Vanessa Guillén

Donald Trump se habría quejado por el costo de enterrar a la soldado Vanessa Guillén, quien fue asesinada en su base militar en 2020. El ex presidente le había prometido a la familia de Guillén que se iba hacerse cargo de los gastos del entierro de Vanessa. La promesa la hija frente a las cámaras pero enfureció cuando se enteró que tendría que pagar $60 mil dólares, según The Atlantic.

De acuerdo a The Atlantic, en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de diciembre de 2020, cuando preguntó a su personal cuánto había costado el funeral, le informaron que le informaron que la cuenta era de $60,000, lo que desató su furia: “¡No cuesta $60,000 enterrar a una maldita mexicana!”, exclamó, además de ordenar a su equipo que no se pagara dicha cantidad.

Vanessa Guillén es la soldado asesinada en su base en 2020

Guillén tenía 20 años cuando fue asesinada en 2020 por un compañero soldado en Fort Hood, Texas. El caso de alto perfil desencadenó una serie de investigaciones sobre acusaciones de acoso sexual y maltrato a mujeres alistadas en la base del ejército. Guillén era hija de inmigrantes mexicanos, pero nació en Houston y, por tanto, ciudadana estadounidense. Sus padres fueron invitados a la Casa Blanca para una reunión televisada con Trump, quien prometió que ayudaría “económicamente” con el funeral. Dada la atención que generó su asesinato, se llevó a cabo un servicio público en memoria de Guillén, seguido de un entierro más pequeño al que asistieron miembros del gobierno de la ciudad de Houston.

So many horrifying stories in this @JeffreyGoldberg piece about Trump's contempt for the military, but Trump yelling about how much it cost to bury a Mexican-American US Army soldier is disgusting even by Trump's appalling standards:https://t.co/5S5TaWTArh pic.twitter.com/glAKYBirkB — Tom Nichols (@RadioFreeTom) October 22, 2024

Pero si bien Trump parecía magnánimo en público, lo que se desarrolló detrás de escena fue una historia diferente. Según notas y entrevistas contemporáneas obtenidas por The Atlantic, el 4 de diciembre de 2020, Trump preguntó a miembros de su personal si le habían facturado el funeral. “¿Cuánto costó?” preguntó. Cuando se le informó que los costos totales ascendían a 60.000 dólares, Trump se indignó. “¡No cuesta 60.000 dólares enterrar a un puto mexicano!” Según los informes, le dijo a su entonces jefe de gabinete, Mark Meadows. “¡No lo pagues!” Según se informa, Trump se quejó más tarde ese mismo día de que esta “maldita gente” está “tratando de estafarme”. Un portavoz del expresidente negó el intercambio y calificó la historia como una “mentira escandalosa de The Atlantic dos semanas antes de las elecciones”. Un abogado de la familia de Guillén dijo a The Atlantic que si bien se envió un proyecto de ley a la Casa Blanca, nunca se recibió ningún reembolso. En cambio, parte de los costos del entierro fueron cubiertos por donaciones y el ejército.

Trump dijo que necesita un general como el que tenía Hitler

No es de ninguna manera la primera vez que el expresidente menosprecia a un miembro del ejército en un momento de ira, pero más aterradora es la aparente creencia de Trump de que las fuerzas armadas le deben una lealtad ciega e incuestionable. Recientemente, el expresidente dijo que el ejército debería usarse contra los ciudadanos estadounidenses que se le oponen, a quienes describió como “el enemigo interno”. En 2022, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, escribió en sus memorias que Trump fantaseaba abiertamente con tener generales que le fueran tan leales como “los generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial”. Cuando Kelly intentó recordarle a Trump que los funcionarios de más alto rango del dictador nazi “intentaron matar a Hitler tres veces y casi lo logran”, Trump respondió que “no, no, no, le eran totalmente leales”.

Kelly entró en más detalles sobre el intercambio con The Atlantic el martes y agregó que le había preguntado a Trump si se refería a los generales de Otto Von Bismarck o a la guerra franco-prusiana. “Dije: ‘¿Te refieres a los generales del káiser? ¿Seguramente no te refieres a los generales de Hitler? Y él dijo: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse después de participar en un complot contra Hitler”, recordó Kelly. Al parecer, Trump no estaba familiarizado con Erwin Rommel y el fallido complot de 1944 para asesinar al dictador genocida que Trump aparentemente envidiaba. “Necesito el tipo de generales que tenía Hitler”, había dicho Trump, según los recuerdos de dos personas que hablaron con The Atlantic. “Personas que le eran totalmente leales, que siguen órdenes”.