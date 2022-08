Revelan preocupante noticia sobre la hepatitis C: ¿Qué está pasando en EE.UU?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) acaban de emitir un nuevo informe donde el departamento de Signos Vitales descubrió con mucha preocupación que a nivel nacional son pocas las personas diagnosticadas con hepatitis C que reciben tratamiento.

Los CDC fueron enfáticos en advertir que la hepatitis C es curable con medicamentos orales y en caso de recurrir a tratamientos, puede causar enfermedad hepática, cáncer de hígado y la muerte.

“El tratamiento previene la enfermedad y la muerte, detiene la propagación de la hepatitis C y ahorra costos. En 2019, la hepatitis C contribuyó a la muerte de más de 14 000 personas en los Estados Unidos”, informaron los CDC.

Play

Hepatitis c: causas, sintomas, tratamiento Conoce todo sobre la hepatitis c de la mano del Dr. Ernesto Eduardo Echeagaray, destacado infectólogo y miembro de top doctors topdoctors.mx/doctor/ernesto-eduardo-echeagaray-guerrero La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre; ese virus puede causar hepatitis, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura… 2018-03-15T20:17:48Z

El órgano federal manifestó su inquietud, pues la hepatitis C puede llegar a ser mortal, y si las personas infectadas aprovecharan los tratamientos disponibles que existen pudieran evitarse fatalidades y casos graves.

En su documento, que compartimos aquí, los CDC advierten que “menos de 1 de cada 3 personas con seguro médico recibe tratamiento antiviral de acción directa (DAA) para la hepatitis C dentro del año posterior al diagnóstico”.

Asimismo se logró determinar que el “tratamiento es menor entre los pacientes en los planes de Medicaid administrados por el estado, con menos de 1 de cada 4 beneficiarios de Medicaid (23%) y “beneficiarios de Medicaid en estados que restringen el acceso al tratamiento de la hepatitis C tienen un 23% menos de probabilidades de recibir tratamiento que los beneficiarios de Medicaid en estados sin restricciones”.

Play

▶️ ¿La Hepatitis C se cura? La Hepatitis C es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre o VHC, que se caracteriza por la inflamación del hígado. También se porta en la sangre, por lo que el contacto con la sangre de una persona infectada a través de agujas compartidas o sexo desprotegido puede transmitir Hepatitis C. Según la… 2016-05-11T01:00:00Z

“Las personas no deberían tener que saltar obstáculos para acceder a un tratamiento rentable y que salva vidas”, dijo Carolyn Wester, directora de la División de Hepatitis Viral de los CDC. “Eliminar las barreras al tratamiento es un paso fundamental, al igual que aumentar las pruebas de detección de la hepatitis C.

Estimamos que alrededor del 40% de las personas con hepatitis C en los EE.UU. no saben que están infectadas; las pruebas son el primer paso para acceder a un tratamiento curativo”.

Play

Hepatitis C, síntomas y vías de contagio Gracias a la introducción de los antivirales orales esta enfermedad es curable en la actualidad, tal y como desvela el doctor Mora, internista de Quirónsalud Torrrevieja 2020-02-21T11:00:50Z

Los CDC agregaron su recomendación de que todas las personas se hagan la prueba de hepatitis C al menos una vez en la vida y aquellos que tengan con factores de riesgo de hepatitis C, lo hagan de manera periódica.

Play

Síntomas, diagnóstico y avances en los tratamientos de la Hepatitis C #Conéctate| Tratamiento disponible que cura la #HepatitisC. Profesionales de la salud se muestran optimistas con los resultados de la implementación y disponibilidad de tratamiento #Mavyret que cura la Hepatitis C para los beneficiarios del Plan Vital del gobierno de Puerto Rico. En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, conoce más de esta condición… 2021-07-29T14:13:26Z

En su reporte, los CDC mencionaron que en los últimos años, los casos anuales de hepatitis C han sido muy altos en adultos menores de 40 años, quienes al mismo tiempo tienen las tasas de tratamiento más bajas y mayormente se contagian por el uso de drogas inyectables.

Al mismo tiempo, los CDC destacaron que a fin de que las personas diagnosticadas con hepatitis C reciban tratamiento, los médicos y centros clínicos, al igual que aseguradoras y profesionales de la salud deben: