Descubren en EE.UU. bacteria que causa otra grave enfermedad: ¿Peor que COVID?

Justo en momentos en que Estados Unidos intenta salir de la pandemia del COVID-19, que hasta ahora ha dejado más de 90 millones de contagios y 1 millón de muertes, y cuando la viruela del mono parece seguir emergiendo, autoridades de salud revelaron el hallazgo de una bacteria en el medio ambiente que causa otra seria pero rara enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que por primera vez identificaron “en muestras ambientales domésticas” la bacteria responsable de la enfermedad “rara y grave” conocida como melioidosis.

“La bacteria, Burkholderia pseudomallei o B. pseudomallei, se identificó mediante muestreo de suelo y agua en la región de la costa del Golfo de Mississippi”, aseguraron los CDC, a través de un comunicado que compartimos en este link.

En su anuncio, el organismo federal aclaró que no pudieron establecer cuánto tiempo ha estado la bacteria en el medio ambiente y si pudiera estar presente en otros estados del país, pero advirtieron que las condiciones ambientales de la Costa del Golfo son propicias para esa bacteria crezca.

“Los CDC están alertando a los médicos de todo el país sobre este descubrimiento a través de un aviso de salud nacional, recordándoles que estén al tanto de los signos y síntomas de la melioidosis y que consideren la melioidosis en pacientes que presenten síntomas de la enfermedad”, advirtieron los CDC.

“Dos personas no emparentadas que vivían muy cerca geográficamente en la región de la Costa del Golfo del sur de los Estados Unidos se enfermaron de melioidosis con dos años de diferencia, en 2020 y 2022, lo que llevó a los funcionarios de salud estatales y a los CDC a tomar muestras y analizar productos domésticos, suelo y agua en y alrededor de las casas de ambos pacientes, con permiso”, explicaron, mencionando que las bacterias del medio ambiente fueron la fuente probable de infección.

Y al hablar sobre la enfermedad, los CDC aseguraron que “la melioidosis es causada por el contacto directo con B. pseudomallei, que se encuentra en el suelo y el agua contaminados. Entre el promedio de 12 casos de melioidosis diagnosticados en los Estados Unidos cada año, la mayoría ha ocurrido en personas que viajaron recientemente a un país donde esta bacteria es endémica. Los casos de melioidosis también se han relacionado con productos comerciales contaminados importados de países donde la enfermedad es endémica. Esto ocurrió recientemente en 2021 cuando un grupo de cuatro casos en cuatro estados se vincularon con un aerosol de aromaterapia contaminado importado”.

El organismo de salud habló también que los síntomas de la melioidosis y dijo que “tiene una amplia gama de síntomas inespecíficos, como fiebre, dolor en las articulaciones y dolores de cabeza, y puede causar afecciones que incluyen neumonía, formación de abscesos o infecciones de la sangre”.

Asimismo, advirtieron que la melioidosis “es fatal en 10 a 50% de las personas infectadas”.

A pesar de los hallazgos, los CDC han pedido tener calma, pues se presume que el efecto en la salud general de la población de Estados Unidos no es tan serio como ocurre en otras partes del planeta.

“Históricamente, B. pseudomallei se ha encontrado en áreas tropicales y subtropicales como el sur y sureste de Asia, el norte de Australia y partes de América Central y del Sur y Puerto Rico. Dada la cantidad muy pequeña de casos de melioidosis identificados históricamente en los Estados Unidos, los CDC creen que el riesgo de melioidosis para la población general sigue siendo muy bajo”, dijeron los CDC.

Sin embargo fueron claros al afirmar que quienes viven en la costa del golfo de Mississippi, donde se halló la bacteria en el medio ambiente, y que tengan problemas de salud pre-existentes como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica o consumo excesivo de alcohol, tienen que estar alerta y cuidadosos.