Contagios de viruela del mono se disparan en EE.UU: Reportan más de 3,500

La viruela del mono fue declarada una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud hace unos días, y en Estados Unidos las autoridades siguen alertando a la población a tomar precauciones, pues a pesar de que este mal no es fatal, si es contagioso y genera una enfermedad dolorosa.

Y en su más reciente informe, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) reportaron que los contagios de la viruela del mono ya superaron los 3,591 casos, hasta el 26 de julio.

Los CDC aseguraron que la mayor cantidad de casos se han reportado en la ciudad de Nueva York (900) y la amplia mayoría de esos contagios se han dado en personas de la comunidad LBGTQ, de acuerdo a las autoridades de salud locales y federales, como informaron en el informe que puedes consultar aquí.

Play

VIRUELA del MONO: La OMS la declara EMERGENCIA sanitaria internacional | RTVE Noticias La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, después de que se hayan declarado ya más de 16.000 casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. La decisión fue anunciada en rueda de prensa por… 2022-07-23T18:02:14Z

“La detección temprana es importante para detener la propagación de la viruela del simio. Sepa qué buscar y qué hacer si sospecha que tiene viruela del simio”, dijeron los CDC en su reporte.

“La mayoría de los casos en los EE.UU. han sido entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres; muchos de los cuales tuvieron relaciones sexuales anónimas con alguien que conocieron en aplicaciones de citas o tuvieron relaciones sexuales con múltiples parejas en lugares comerciales de sexo (casa de baños, club de sexo, trastienda, etc.) o eventos donde el sexo anónimo es común (fiesta de sexo privada, rave, etc.)”, manifestó el organismo federal.

Play

Viruela del mono: ¿qué significa que la OMS haya declarado emergencia internacional por este brote? La viruela del mono sigue propagándose y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. El doctor Carlos del Río, epidemiólogo de la Universidad Emory, explica que una declaración de este tipo permite mayor colaboración internacional y movimiento de recursos para tratar de… 2022-07-25T17:00:30Z



Este es el reporte de casos por cada uno de los estados del país:

Alabama: 5

Arizona: 35

Arkansas: 4

California: 356

Colorado: 53

Connecticut: 24

Delaware: 3

Distrito de Columbia: 191

Florida: 309

Georgia: 289

Hawaii: 10

Idaho: 2

Illinois: 350

Indiana: 33

Iowa: 8

Kansas: 1

Kentucky: 6

Louisiana: 26

Maine: 1

Maryland: 91

Massachusetts: 96

Michigan: 24

Minnesota: 25

Mississippi: 1

Missouri: 5

Nebraska: 5

Nevada: 11

New Hampshire: 6

New Jersey: 89

New Mexico: 7

New York: 900

North Carolina: 38

North Dakota:1

Ohio: 17

Oklahoma: 8

Oregon: 40

Pensilvania: 95

Puerto Rico: 10

Rhode Island: 13

South Carolina: 12

South Dakota: 1

Tennessee: 20

Texas:223

Utah: 22

Virginia: 40

Washington: 69

West Virginia: 1

Wisconsin: 12