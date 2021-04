Arrestan a maestra por abusar sexualmente de estudiante: Hayley Close-Hallmark

Una maestra de Florida fue arrestada el pasado 13 de abril después de ser acusada de abusar sexualmente de un estudiante menor de edad en una escuela del condado de Osceola.

La agresora, identificada como Hayley Close-Hallmark, de 35 años, enfrenta cargos por agresión sexual a un estudiante de 15 años.

Crime Online dio a conocer que el incidente de índole sexual ocurrió en el año 2019 en un evento del equipo de baile de una escuela de secundaria del condado de Osceola en Florida.

El medio de comunicación agregó que las autoridades locales recabaron suficientes pruebas para incriminar a Close-Hallmark por el delito sexual.

Hayley Close-Hallmark — the Okaloosa County middle school teacher arrested in February for a sexual relationship with a student — faces new charges out of Osceola County for sexual battery on a victim under 18. https://t.co/7mD7i5bqgn

— WEAR ABC 3 (@weartv) April 14, 2021