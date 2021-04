Director escolar abusa sexualmente de estudiantes: Kirk Ashton

El director de una escuela de primaria fue arrestado después de ser acusado de abusar sexualmente de al menos nueve estudiantes menores de edad en una institución educativa del Condado de Monroe en el estado de Nueva York, según informaron las autoridades locales.

El agresor, identificado como Kirk Ashton, de 51 años, enfrenta seis cargos de abuso sexual en primer grado y cinco cargos de conducta sexual en segundo grado.

Syracuse reveló que Ashton se desempeñaba como director de la escuela de primaria Northwood en Hilton, Nueva York.

El medio de comunicación agregó que el sujeto fue acusado de abusar sexualmente de nueve estudiantes varones de entre 8 y 12 años de edad durante los últimos cuatro años.

Crime Online detalló que los menores fueron víctimas de abusos de índole sexual por parte de Kirk Ashton durante el horario escolar en las áreas comunes de la escuela.

La denuncia inicial en contra de Ashton fue presentada por una persona anónima que llamó durante el 26 de marzo a la línea de abuso infantil del estado de Nueva York para reportar el abuso sexual en la institución educativa de Hilton, Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York emitió ordenes de protección para los nueve estudiantes que fueron agredidos sexualmente.

Un reporte policial indicó que el último contacto del sospechoso con los estudiantes ocurrió el 26 de marzo, el último día de clases antes de las vacaciones de primavera.

On ⁦@News_8⁩ at 11: Principal of Northwood Elementary School in Hilton taken to jail after being accused of sexually abusing 9 students. Kirk Ashton’s alleged crimes date back years. pic.twitter.com/aCcoyuoSeI

— Maureen McGuire (@MaureenMcGuire8) April 15, 2021