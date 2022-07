Un turista quedó atrapado en una avalancha y filmó el momento – Video

El británico Harry Shimmin se volvió conocido por este impactante video en el que se lo ve atrapado en medio de una avalancha de nieve. Ocurrió durante unas vacaciones que disfrutaba en las montañas Tian Shan, en Kirguistán.

Junto a un grupo de ocho ingleses y un estadounidense, Shimmin contrató a un guía para realizar un tour por el lugar a través de una excursión de trekking que dura varios días. Esta aventura no está calificada como peligrosa. Sin embargo, el muchacho estuvo al borde de la muerte.

En determinado momento de la excursión, el grupo se dividió para tomar fotografías. Así fue como que Shimmin se encontraba buscando objetivos con su teléfono cuando escuchó un ruido extraño. Al mirar hacia arriba vio que se había desprendido la nieve de uno de los picos montañosos. Una avalancha venía hacia él, y su teléfono lo estaba registrando.

El joven estuvo al borde de la muerte

Tra la viralización del video, Harry Shimmin brindó varias entrevistas en las que explicó sus sensaciones tras haber quedado atrapado en una avalancha de nieve.

“Ya había estado allí durante unos minutos, así que sabía que había un lugar para refugiarme justo a mi lado. Estaba en el borde de un acantilado (por eso no me muevo). Sí, esperé hasta último segundo para moverme, y sí, sé que habría sido más seguro mudarme al refugio de inmediato. Soy muy consciente de que corrí un gran riesgo. Sentí que tenía el control, pero a pesar de todo, cuando la nieve comenzó a caer y se oscureció… me costó respirar, estaba tapándolo y pensé que podría morir”, expresó el británico.

Una avalancha le cayó a la atleta Harry Shimmin y vivió para contarlo, el momento quedó grabado en video. #DePisaYCorreTV con @PamCerdeira y @ponchovpof pic.twitter.com/jciZxZRBSl — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) July 12, 2022

Shimmin tuvo la lucidez de esconderse detrás de una roca. En determinado momento, cuando el panorama se oscurece a punto tal de que ya no tiene sentido seguir grabando, apaga su cámara.

El refugio detrás de la roca

“Detrás de la roca era como estar dentro de una tormenta de nieve. Una vez que terminó, la descarga de adrenalina me golpeó con fuerza. Solo estaba cubierto por una pequeña capa de nieve, sin un rasguño. Cuando me reuní con el grupo pude ver que todos estaban a salvo, aunque uno se había cortado bastante la rodilla (montó uno de los caballos hasta el centro médico más cercano). Otro se había caído de un caballo y tenía leves magulladuras”, reflexionó Harry Shimmin.

Por fortuna, ninguno de los integrantes del grupo resultó herido. “Solo más tarde nos dimos cuenta de lo afortunados que fuimos. Si hubiéramos caminado 5 minutos más, hubiéramos muerto todos. El sendero que se suponía que íbamos a tomar pasaba justo por el camino de la avalancha. Lo atravesamos después, caminando entre enormes peñascos de hielo y rocas que habían sido arrojadas mucho más lejos de lo que podríamos haber corrido, incluso si actuáramos de inmediato”, dijo Shimmin.

