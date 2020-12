Falleció Harrison Deal miembro de campaña de la senadora Kelly Loeffler

Harrison Deal un joven estudiante de Georgia de 20 años de edad que trabajaba como miembro de campaña de la senadora estadounidense Kelly Loeffler, murió en un accidente automovilístico el viernes 4 de diciembre de 2020, así lo afirmó la senadora a través de su cuenta en Twitter.

Deal estaba estudiando en la Universidad de Georgia, según su página de LinkedIn, y comenzó a trabajar para la campaña de Loeffler en el mes de julio. Hijo de Curt Deal, quien ganó la reelección como comisionado del condado de Bulloch para el puesto 2A a principios de este año; su madre es Jenni Groover Deal; y el joven tenía dos hermanas.

La senadora Loeffler tuiteó el viernes por la tarde: “Con el corazón destrozado lamentamos la pérdida de Harrison Deal. Me duele el corazón por su familia, Jeff y yo continuaremos rodeándolos de amor y oración en los días venideros. Harrison era un miembro muy querido en nuestro equipo de campaña”. Kelly Loeffler, senadora republicana que fue nombrada al Senado por el gobernador de Georgia Brian Kemp en diciembre de 2019, se postula para mantener su escaño frente al candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Raphael Warnock, en una segunda vuelta el 5 de enero.

Harrison Deal estaba saliendo con la hija de Kemp, Lucy Kemp, según su perfil de Facebook. Lucy Kemp también es estudiante de la Universidad de Georgia.

“Lo más importante era que Harrison era un joven inteligente, brillante, cariñoso, leal y sobresaliente”, dijo Loeffler en su declaración. “Harrison encarnó lo mejor de esta campaña y lo mejor de nuestro estado. Siempre apreciaremos y honraremos la memoria de Harrison, y le pido a todos los georgianos que se unan a nosotros para orar por su familia durante este difícil momento”.

Después de enterarse de la muerte de Deal, Loeffler canceló un evento de su en Savannah con el vicepresidente Mike Pence y el candidato senatorial republicano David Perdue. En cambio, viajó de regreso a Washington, D.C., según The Washington Times.

Según el Atlanta Journal Constitution, el accidente ocurrió la mañana del 4 de diciembre en Pooler, Georgia, a unas 14 millas al oeste de Savannah en la parte sur del estado. Tres vehículos estuvieron involucrados en el accidente en la I-16 East alrededor de las 10:00 a.m., según la policía de Pooler.

“La policía de Pooler se encuentra actualmente en la escena debido a un accidente en 16 Eastbound y Pooler Parkway, donde hay un vehículo en llamas. Se le recomienda a buscar una ruta alterna ya que esta área estará cerrada mientras trabajamos para ayudar a los afectados y despejamos la escena”, dijo el departamento en Facebook.

Antes de que Deal, quien era de Statesboro, hiciera campaña por Kelly Loeffler, ayudó con la campaña de su padre Curt Deal para el Comisionado del Condado de Bulloch. Escribió en Facebook: “Como dice el letrero, ¡es el candidato más honesto, confiable y experimentado en la boleta electoral!”

Curt Deal, propietario de Deal Funeral Home en Statesboro, derrotó a Chris Akins, un agricultor y empresario local, según informó el Statesboro Herald. El artículo del Herald dijo que el padre de Deal es miembro de la Primera Iglesia Bautista de Statesboro; Harrison Deal parece haber compartido las creencias de su padre, ya que solía usar pasajes de la Biblia como subtítulos para sus fotos de Facebook.

El día de las elecciones de 2020, Deal compartió el siguiente mensaje bíblicoe:

Deal tenía una relación cercana con Kemp. El 2 de diciembre, Deal compartió un mensaje a la familia de Kemp en su Facebook. Escribió: “Nunca me avergonzaré de este hombre. Al haberlo conocido personalmente durante los últimos dos años, puedo asegurarles que la información que se difunde actualmente sobre él es completamente falsa. Es lo más alejado de un hombre corrupto. Él siempre defenderá lo que es correcto y lo que es mejor para el pueblo de Georgia.

“Señor. Brian es primero padre y esposo de una de mis familias favoritas. Siempre estaré dispuesto a luchar por cada uno de ellos ”.

Harrison Deal también era un gran admirador de Kelly Loeffler. El 4 de noviembre, escribió en Facebook:

Statement from the Kemp Family on the Passing of Harrison Deal: pic.twitter.com/l5uSWuo05H

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) December 4, 2020