Hallan muerta a estudiante de la Universidad de Iowa en un estacionamiento

Una estudiante de la Universidad Estatal de Iowa fue encontrada muerta en un estacionamiento en Delta Delta Delta Sorority, según información suministrada por la policía de Ames.

La policía aún no ha revelado la identidad de la estudiante de 21 años, ni la causa específica de la muerte. Sin embargo, la policía dijo que no cree que haya una “amenaza” para la comunidad en este momento.

Jason Tuttle de policía de Ames, le dijo al Ames Tribune que no se sospecha nada en la muerte.

“Es desgarrador porque sabemos que hay familias que tienen que lidiar con esto”, dijo Tuttle al periódico. “Nuestro trabajo es aportar algún tipo de resolución y juntar todas las piezas del rompecabezas”.

