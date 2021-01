Se estrella helicóptero en Nueva York: ¿Hay sobrevivientes?

Un lamentable accidente tuvo lugar en Nueva York, luego de que un helicóptero militar se estrellara la noche del miércoles en inmediaciones de Rochester, al norte del condado de El Bronx.

La noticia fue revelada por el periódico New York Times, donde se aseguró que tres militares de la Guardia Nacional murieron cuando la aeronave, un UH-60, usada para labores de evacuación médica, adelantaba labores de entrenamiento de rutina.

El accidente se registró hacia las 6:30 pm en una zona boscosa de West Bloomfield Road, localizada en linderos de las carreteras Cheese Factory y Boughton Hill, en Mendon Ponds Park.

Según datos suministrados por la publicación Democrat & Chronicle, el helicóptero Black Hawk médico, que operaba desde la Instalación de Apoyo a la Aviación del Ejército en el Aeropuerto Internacional Greater Rochester comenzó a presentar fallas en el aire.

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw

Así lo declaró el alguacil del condado de Monroe, Todd Baxter, quien se refirió a que los servicios de emergencia recibieron varias llamadas que daban cuenta del helicóptero fallando.

“Hubo llamadas de chisporroteo de un motor y que la aeronave estaba volando muy bajo, más bajo de lo normal”, mencionó el oficial, quien agregó que luego siguieron las llamadas, pero ya daban cuenta de que se había registrado el accidente.

A pesar de que cerca del punto donde cayó la nave hay varias residencias, las informaciones preliminares muestran que no resultaron personas heridas en tierra ni víctimas fatales.

El citado medio también mencionó que el jefe de bomberos de Mendon, Bill Kessler, declaró que cuando llegaron sus primeras unidades de rescate al área, todo el helicóptero estaba incendiado.

Three dead after military helicopter crash in MendonThree people are dead after a military helicopter crash in a farmer's field along West Bloomfield Road near Cheese Factory Road in Mendon. 2021-01-21T04:13:11Z

Hasta el momento las autoridades militares no han revelado las identidades de las tres víctimas, pero confirmaron que en el accidente no hubo sobrevivientes y que los tres uniformados eran los únicos tripulantes de la aeronave.

Tras el accidente, el alguacil del condado de Monroe lamentó lo sucedido y honró la memoria de los militares que perdieron la vida.

“Estos son nuestros proveedores de libertad … simplemente demostrando de nuevo que la libertad no es gratuita. Perdimos a tres grandes estadounidenses al servicio de nuestro país”, dijo Baxter.

Tras el accidente se inició una investigación para esclarecer las causas que dieron lugar al triste hecho, pero por ahora es muy pronto para tener detalles que serán revelados a medida que avancen las pesquizas.

Tonight we are devastated by the crash of a New York Army National Guard helicopter in the town of Mendon that killed three of New York's bravest during a training mission.

I'm directing that flags on all State buildings be lowered to half-staff tomorrow.

Full statement: pic.twitter.com/ztSnTwD4V1

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 21, 2021