Hombre desnudo muere electrocutado en rieles del metro de Nueva York tras arrojar a otro

Los problemas de salud mental que viven miles de neoyorquinos y que se dispararon luego de la pandemia del COVID-19, tal y como lo denunciaron hace ya varios meses autoridades de salud de la Gran Manzana, siguen generando situaciones de riesgo en la ciudad. Y esta vez la víctima fue un hombre que murió electrocutado en el metro de Nueva York.

Así lo dio a conocer el periódico El Diario NY, donde se reportó la muerte de Malik Jackson, un hombre de 35 años, quien perdió la vida al caer totalmente desnudo a las vías del tren, tras haber empujado a otro hombre a los rieles.

El hecho se registró en la estación del Subway localizada en el vecindario neoyorquino de Harlem, en el alto Manhattan.

Según el citado medio, Jackson murió luego de enfrascarse en una pelea con otro hombre identificado como Tyler Horrell, de 55 años, quien intentó ayudar.

Según el periódico Daily News, el hombre desnudo que falleció en el hecho estaba actuando de manera desequilibrada debido a que no había tomado sus medicinas para tratar sus problemas de salud mental.

La madre del hombre muerto habló con la citada publicación y tras narrar que el joven padecía de esquizofrenia y oía múltiples voces desde los 17 años, explicó que su hijo no había tomado sus medicamentos debido a la pandemia del COVID-19.

Police: Naked Man Killed After Attacking Stranger In Subway Station, Jumping Onto TracksAn emotionally disturbed man wearing no clothes shoved another man off a subway platform in Harlem on Saturday, then died after jumping onto the tracks himself; CBS2's Kiran Dhillon reports. 2021-01-17T04:14:47Z

A pesar del triste y violento episodio que se registró en la estación de trenes de Harlem, la mamá de Jackson aseguró que su hijo era un hombre bueno y cariñoso cuando usaba sus medicinas.

“Tiene una discapacidad mental y ese es el problema. Mi hijo no es así, pero debido a que no ha tomado medicamentos en mucho tiempo, probablemente por eso estaba actuando así”, dijo Ethel Trammell. “Mi hijo nunca haría daño a nadie”.

La mamá del hombre recalcó que desde que empezó la pandemia del COVID-19 le resultaba más difícil al joven ir por sus medicamentos y tener seguimiento de su caso.

“Simplemente no iba como debería… No tenía a nadie que realmente lo siguiera”, mencionó la adolorida madre, quien agregó que su hijo vivía en un albergue de desamparados en la calle 110, donde en circunstancias normales, solía recibir la visita de enfermeros ambulatorios y una inyección.

Naked man electrocuted during fight on subway tracks in HarlemA naked man was electrocuted after a fight at a subway station in Harlem. Read More: https://7ny.tv/2LDVkBP Check out more Eyewitness News – http://7ny.tv/2suJHTd NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also known as Channel 7 on TV, home to Eyewitness News, New York’s Number 1 news. We hope you love us on YouTube as much… 2021-01-17T06:15:41Z

“Ahora, con COVID, es diferente, y alguien con una enfermedad mental no cree que tenga una enfermedad mental”, mencionó la mamá de Jackson.

El NYPD aseguró que el incidente tuvo lugar exactamente en la estación de los trenes 2 y 3 de la calle 110 y Central Park North el sábado pasado a las 3:40 p.m.

Tanto el hombre con el que peleó Jackson como el sujeto al que lanzó primero a los rieles sobrevivieron al hecho y fueron trasladados al Hospital St. Luke.

Desde noviembre pasado cuatro personas han sido víctimas de ataques en el metro, tras ser arrojados a los rieles.

Sigue a AhoraMismo en Instagram