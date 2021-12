Tragedia en Haití: Explota un camión cisterna y mueren decenas de personas – Videos

La ciudad de Cap-Haitien -también conocida como Cabo Haitiano-, ubicada al norte de Haití, fue testigo de una impactante tragedia este lunes por la noche, cuando un camión cisterna que transportaba gasolina explotó por los aires y provocó la muerte de decenas de personas, según los informes preliminares de las autoridades locales.

Según informa la BBC a partir de reportes de medios haitianos, el camión cisterna siniestrado estuvo involucrado en un accidente en la ciudad de Cap-Haïtien, y las víctimas habían estado tratando de recolectar el combustible que se estaba derramando cuando se incendió.

A través de distintos mensajes en su cuenta de Twitter, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y decretó tres días de duelo nacional “en memoria de las víctimas de esta tragedia que aflige a toda la nación haitiana”.

Decenas de personas resultaron heridas en la explosión y los médicos locales dijeron que temían que aumentara el número de muertos, agrega la BBC.

“Hemos contado 60 muertes”, dijo este martes el vicealcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, según consigna Al Jazeera, y agregó que las autoridades todavía estaban buscando víctimas en medio de los escombros carbonizados.

Según informó el propio Almonor, parecía que el conductor del camión cisterna perdió el control cuando se desvió para evitar una moto taxi y volcó en el intento. También dijo que el combustible se derramó en la carretera y los peatones se apresuraron a recogerlo, informa Al Jazeera.

“No tenemos la capacidad para tratar la cantidad de personas con quemaduras graves”, advirtió una enfermera del Hospital Universitario de Justinien a la agencia de noticias AFP.

Y lamentó: “Me temo que no podremos salvarlos a todos”.

Más de 100 personas resultaron heridas en la explosión, que también quemó unas 20 casas cerca del sitio, dijo Almonor.

Al Jazeera explica que la voracidad de la gente por recoger el combustible derramado del camión cisterna responde a la escasez generalizada de gasolina en el país, y a la escalada de los precios de la gasolina, causada en parte por bandas armadas que han establecido bloqueos en las terminales de combustible en la capital, Puerto Príncipe, y áreas aledañas.

“Estamos abrumados”, dijo un médico local al periódico Le Nouvelliste de Haití.

El último reporte habla de 62 muertos, 48 heridos y más de 40 casas quemadas; el recuento aún es parcial y puede aumentar la cifra de víctimas fatales

Según informó en las últimas horas el vicealcalde Almonor, el último parte de la explosión en Cap-Haitien habla de al menos 62 muertos, 48 heridos y más de 40 casas quemadas.

Nouveau bilan provisoire de l'explosion d'un camion citerne au Cap-Haïtien dans la nuit du 13 au 14 decembre 2021 : au moins 62 morts, 48 blessés et + de 40 maisons incendiées, selon le maire adjoint de Cap-Haïtien, Patrick Almonor. #Haiti — Frantz Duval (@Frantzduval) December 14, 2021

De acuerdo al periódico local Le Nouvelliste, en las inmediaciones del incendio 40 cuerpos carbonizados yacían en el suelo, entre ellos varias mujeres y niños.

“Estamos lejos de hacer balance a esa hora porque debe haber muertos dentro de las casas quemadas”, informa un bombero.

“¡Hemos conocido el infierno!”, Informan los vecinos del lugar al citado medio.

“Estaba dormido a fondo, alrededor de la medianoche 30, cuando me despertaron para alertarme del incendio”, dice Calixte, residente de Nan Bannan’n, un distrito vecino.

