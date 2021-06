Joven se enfrentó a un oso para salvar a sus perros [VIDEO]

Hailey Morinico es una joven de California de 17 años de edad que empujó a un oso que intentó meterse a su casa en Bradbury para salvar a sus perros. El video de la cámara de seguridad fue publicado en TikTok por su prima el cual rápidamente se volvió viral, acumulando millones de visitas. Morinico dijo en TikTok que ella y sus perros estaban bien después del salvaje incidente.

La prima de Morinico, Brenda, quien publicó el video en TikTok con el nombre de usuario @bakedlikepie, subió el video grabado en un sistema de seguridad de Vivint con el mensaje que decía: “Mi prima Hailey lanzó un oso fuera de su cerca hoy y salvó a sus perros. ¡¿Cómo estuvo tu Día de los Caídos ?!

El video mostraba a la adolescente del sur de California viniendo a rescatar a sus perros después de que un oso negro comenzara a atacarlos en su patio trasero. El oso estaba en una cerca y parece haber estado tratando de proteger a los cachorros que estaban con él. El video de 21 segundos ha sido visto más de 56 millones de veces en TikTok, y las copias publicadas en Twitter y YouTube también han acumulado millones de visitas.

El video muestra a Hailey Morinico saliendo corriendo de su casa y empujando al oso de la cerca para poner a salvo a sus perros





El caótico video de 21 segundos de duración muestra a un oso con cachorros en la parte superior de una cerca de concreto en el patio trasero en la vivienda de Hailey Morinico. Se puede ver a los perros de la familia, tres pequeños y un perro más grande, tratando de ahuyentar al oso, corriendo hacia él. En un momento, el oso se agacha desde la cerca y golpea al perro más grande en la cara.

Luego, el video muestra a Morinico salir corriendo al patio de casa. Ella corre directamente hacia el oso y lo empuja, haciéndolo caer fuera de la cerca. Morinico luego comienza a tratar de cagar a sus perros más pequeños para ponerlos a salvo mientras el oso vuelve a trepar por la cerca. El video termina con Morinico huyendo con uno de sus perros en sus brazos.

Hailey Morinico publicó el video en su propia cuenta de TikTok y escribió: “En ese momento luché contra un oso y gané”. … ¡Los perros están bien! ¡el oso y sus cachorros están bien!”

Según ABC 7 News, el perro más grande es el animal de servicio de la madre de Morinico. La estación de noticias informa que Morinico y sus perros no resultaron gravemente heridos.

Morinico le dijo a KTLA: “No hagas lo que yo hice, es posible que no tengas la misma suerte”.

La madre de la joven dijo que fue “uno de los momentos más aterradores de mi vida” y que su hija “salvó a nuestro perro con una fuerza superhumana”





La madre de Hailey Morinico, Citlally Morinico, publicó el video en Facebook y escribió: “Mi hija … acaba de salvar a nuestro perro con una fuerza sobrehumana. Para mí, uno de los momentos más aterradores de la vida”.

Hailey Morinico habló sobre lo que sucedió en un video de Storytime de TikTok. Ella dijo: “Hola, soy la persona que luchó contra un oso para proteger a mis hijos. Bien, para empezar, vivo en las montañas, así que esto es realmente normal y es verano, así que siempre salen”. Ella dijo que estaba en el área de su jardín trasero. Dijo que se dio cuenta de la presencia del oso cuando sus perros comenzaron a ladrar.

“Y pensé que solo le estaban ladrando a un perro. Porque siempre les ladran a los perros o las ardillas o lo que sea. Voy a decirles que se detengan y cuando voy allí para ver a qué están ladrando, digo: ‘Es un perro de aspecto gracioso’. Y cuando llego allí, el oso está literalmente atacando a uno de mis perros. “Me acerco al oso y lo miro a los ojos y lo primero que pienso es en empujarlo. Y para ser honesta, no creo que la empuje muy fuerte, solo la presioné lo suficiente para hacerla perder el equilibrio. Entonces cojo a mi perro y yo salgo corriendo. Agarré a mi otro perro. Me torcí el dedo y me raspé la rodilla. Pero estamos todos bien”.

Bradbury, California, se encuentra en el valle de San Gabriel del condado de Los Ángeles, en las estribaciones de las montañas de San Gabriel y cerca del Bosque Nacional Ángeles. Según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, los osos son bastante comunes en las colinas cuando el clima es cálido.

“Siempre es aconsejable darle a un oso tanto espacio como sea posible. Si ve un oso en una comunidad residencial, salga del área y llame al 9-1-1. Los osos no quieren jugar, solo quieren que los humanos se vayan”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado de prensa de 2013. “Las reuniones de gente mirando a los osos, oliendo a humanos y haciendo ruidos asustan a los osos. Una vez asustados, solo quieren volver a casa en el bosque. También puede ayudarlos volviendo a casa. Los osos son animales salvajes e impredecibles. Las mamás osas son especialmente protectoras con sus cachorros. ¿Sabías que los Osos Negros pueden correr hasta 35 millas por hora? #BeBearAware #BearRun No es un problema de oso, es un problema de personas”.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre proporciona una lista de consejos para tratar con los osos.

