¿Habrá otra vez cierres y cuarentenas en EE.UU. por variante Omicron del COVID?

Desde que las autoridades de salud de Sudáfrica anunciaron la semana pasada el descubrimiento de la nueva variante del COVID, llamada Omicron, el mundo se encuentra en alerta ante la preocupación que genera la nueva cepa.

Y aunque hasta el momento en Estados Unidos no se han detectado casos de la variante, que ya está presente en 17 países del mundo, una de las grandes preguntas que muchos estadounidenses se hacen es qué pasará cuando la cepa, que presenta mayor rapidez de contagio, llegue al país.

En concreto, y ante la subida de casos COVID que se han registrado en las últimas semanas nuevamente a nivel nacional, el gran interrogante que asalta a gran parte de la población es si Estados Unidos volvera a promover cierres y cuarentenas estrictas como los que si vivieron el año pasado en el peor momento de la pandemia.

La respuesta, al menos por ahora, es que no se espera que eso ocurra, pero para garantizar que se pueda controlar mejor el auge del COVID, con la nueva variante en el horizonte, la clave es la vacuna.





Así lo respondió el presidente, Joe Biden, quien en conferencia de prensa, según lo reveló BBC, manifestó que no habra cierres, pero urgió a no relajar medidas básicas de protección.

“Si las personas están vacunadas y usan la mascarilla, no hay necesidad de más encierros”, dijo escuetamente Biden, dando alivio, pues los cerres masivos de la primavera y el verano del año pasado y algunos incluso retomados en el otoño, hicieron estragos no solo en la economía del país, sino en la salud mental, emocional y pérdida de ingresos para millones de estadounidenses.





Ante el temor de que sigan apareciendo en el camino nuevas variantes que puedan volver a poner en jaque el avance que el país ha logrado sobre el COVID tras los días más oscuros de la pandemia, que dejaron miles de muertes, el Presidente volvió a insistir en la vacuna.

“Espero que esta no sea la nueva normalidad. Espero que la nueva normalidad sea que todos terminen vacunándose con una dosis de refuerzo”.





El mandatario también hizo referencia a que están trabajando con las compañías farmaceúticas para evaluar qué tanta protección brina la vacuna hacia la nueva cepa.

“Todavía no creemos que se necesiten medidas adicionales… Pero para que estemos preparados, si es necesario, mi equipo ya está trabajando con funcionarios de Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson para desarrollar planes de contingencia para vacunas o refuerzos si es necesario”, agregó Biden.