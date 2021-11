Biden advierte llegada inminente de variante Omicron: Pide no caer en pánico

El hallazgo de la variante Omicron del COVID sigue desatando las alarmas a nivel mundial, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considerara como “una cepa de preocupación“. A pesar de ello, pero reconociendo que hay que estar alerta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a los estadounidenses a la calma y a evitar caer en pánico.

“Esto es una causa de preocupación, pero no una causa de pánico”, dijo el mandatario, según lo reveló CBS News, en medio de una conferencia de prensa, tras una reunión con su Equipo de Respuesta al COVID-19.

Biden advirtió que “tarde o temprano vamos a ver casos de esta variante aquí en Estados Unidos”, pero siguiendo con su llamado a no caer en pánico, advirtió que actualmente el país está mejor preparado para luchar contra este tipo de variantes y que están diseñando una estrategia más amplia.





Ómicron, la nueva variante de coronavirus descubierta en Sudáfrica Hay una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. Y al parecer se está propagando con rapidez. La Organización Mundial de la Salud la designó como "preocupante" y la nombró ómicron Esto es lo que sabemos hasta ahora. La variante denominada B.1.1.529 fue nombrada omicron. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como "preocupante".… 2021-11-26T19:04:35Z

“Tendremos que enfrentarnos a esta nueva amenaza, al igual que enfrentamos a las que nos han precedido”, recalcó el Presidente, según el citado medio, agregando que ni siquiera el bloqueo al ingreso de pasajeros provenientes de varios países de África evitará la llegada de la variante a Estados Unidos.

“Si bien tenemos las restricciones de viaje que pueden ralentizar la velocidad de Omicron, no puede evitarla, pero esto es lo que hace: nos da tiempo. Nos da tiempo para tomar más acciones; para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda que tienen que ponerse la vacuna”, dijo el líder demócrata insistiendo en que la única protección efectiva que hay actualmente es la vacuna. “Tienes que ponerte la inyección, tienes que recibir la dosis de refuerzo. Si tienes 18 años o más y te vacunaste por completo antes del primero de junio, ve a recibir la vacuna de refuerzo hoy”.

Biden agregó que el Gobierno y las autoridades de salud se han estado moviendo de manera rápida, a fin de tomar medidas que puedan ser efectivas para frenar el auge de la nueva variante en territorio estadounidense, pero recalcó que lo que liderará el trabajo será la ciencia y no el pánico.





Biden gives update on Omicron COVID variant | full video President Biden delivered remarks on the new COVID-19 variant known as Omicron as scientists work to determine how transmissible the new strain is and how effective vaccines are at protecting against it. #biden #covid #omicron CBSN is CBS News’ 24/7 digital streaming news service featuring live, anchored coverage available for free across all platforms. Launched… 2021-11-29T17:23:28Z

“Lucharemos contra esta variante con acciones científicas e informadas y con velocidad, no con caos ni confusión”, dijo el Presidente, reafirmando su mensaje de la urgencia de la vacunación. “Sé que están cansados de oírme decir esto: la mejor protección contra esta nueva variante o cualquiera de las variantes que existen, con las que ya hemos estado lidiando, es vacunarnos por completo y recibir una inyección de refuerzo”.





Variante ómicron desata cierres de fronteras Varios países del sur del continente africano están perdiendo sus conexiones aéreas ante el temor que genera la expansión de la nueva mutación de COVID-19 detectada en Sudáfrica. Las autoridades imponen los cierres sin conocer todavía los detalles de las posibilidades contagio ni de la capacidad de las vacunas de proteger contra la nueva variante. 2021-11-27T16:04:13Z

El mandatario insistió también en la importancia de seguir utilizando máscaras, como medida de protección, al igual que las normas básicas para evitar contagios.

Hasta el momento la variante ya ha sido detectada en 17 países, entre ellos Australia Austria, Bélgica, Botswana, Canadá, República Checa, Sudáfrica, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido.