Gwen Shamblin Lara: gurú de la dieta cristiana muere en accidente de avión

Gwen Shamblin Lara era una conocida gurú de la dieta cristiana que murió en un accidente de avión en el lago Percy Priest que también se cobró la vida de otras seis personas en Smyrna, Tennessee.

Según la CNN, el condado de Rutherford, Tennessee, el gobierno ahora ha identificado a las víctimas del accidente aéreo de Percy Priest como William J. Lara, Gwen S. Lara, Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters y Brandon Hannah. Hannah era el yerno de Shamblin Lara y su esposo también falleció en el avión. Los otros que murieron eran líderes de la iglesia que ella fundó, según News Channel 5.

Sus dietas relacionaban la pérdida de peso con el entrenamiento y la enseñanza religiosa y fueron controvertidos. Su iglesia fue etiquetada como una “secta” por algunos, según News Channel 5.

Las autoridades revelaron que el avión Cessna C501 despegó del aeropuerto de Smyrna alrededor de las 11 AM del 29 de mayo de 2021 y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los servicios de búsqueda pasaron de tratar de hallar a los desaparecidos a intentar encontrar los cuerpos de las víctimas

El capitán Joshua Sanders del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Rutherford dijo en una conferencia de prensa que los equipos llegaron a las 11 AM de la mañana del 29 de mayo. “Nuestros esfuerzos ahora se centran en la recuperación de los cuerpos de las víctimas. Sabemos que hubo siete personas en la aeronave en el momento de la salida. Ya no estamos buscando víctimas vivas en este momento.”

Dijo que la notificación a los familiares más cercanos estaba en curso. “Ahora estamos realizando operaciones de buceo”, dijo. Los equipos trabajaron durante la noche para identificar los restos de la aeronave “y otras pruebas para ayudar a la NTSB en su investigación”.

NEW: ATC recording reveals cockpit alarm just before jet crashed into Percy Priest Lake, plummeting from 2,900 feet in just seconds. pic.twitter.com/fNy6Tr9Ktl — Phil Williams (@NC5PhilWilliams) May 30, 2021

Sanders dijo que no sabía cuántas horas de vuelo tenía el piloto. El lugar del accidente “fue en el agua”, dijo.

Un video en el sitio web de Shamblin Lara llamado “La vida con Gwen & Joe” relató sus creencias religiosas y el amor mutuo que se profesaban.

2. El avión de Shamblin Lara buscaba un “aterrizaje rápido y controlado”, escribió su hija en un texto

UPDATE: Authorities are searching an area of Percy Priest Lake that was the last sighting a plane owned by Christian diet guru Gwen Shamblin Lara. It is NOT known if Lara or her husband Joe were on board. 1/x https://t.co/59jSaE8oFA — Phil Williams (@NC5PhilWilliams) May 29, 2021

Un mensaje de texto de la hija de Shamblin Lara, Elizabeth Hannah, se publicó antes de que las autoridades dieran a conocer la triste noticia de que no había supervivientes.

Según el Daily Mail, el texto decía: “Mi hermano y yo estamos rezando en este momento. Acabamos de recibir noticias de que el avión de Gwen y Joe Lara tuvo que descender para un aterrizaje rápido y controlado”.

El sitio web de Shamblin Lara dice: “Gwen Shamblin Lara nació y se crió en Memphis. Creció con experiencia médica, es dietista registrada y cursó su Máster en Alimentación y Nutrición en la Universidad de Tennessee en Knoxville. Gwen fue profesora de Alimentación y Nutrición en la Universidad de Memphis durante cinco años y trabajó con el Departamento de Salud de la ciudad durante cinco años más, ayudando específicamente en las áreas de sobrepeso, obesidad, embarazo y salud infantil. Ha aparecido en innumerables programas de televisión, ha consultado a miles de personas y ha participado en muchas conferencias como experta en salud”.

El sitio web agregó: “Gwen Shamblin Lara apareció en programas como 20/20, Larry King Live y The View, así como en revistas como Good Housekeeping y Woman’s Day. En 1997, Gwen ofreció su dieta Weigh Down en formato de libro, y Doubleday, Inc. publicó The Weigh Down Diet. El libro se consiguió rápidamente un millón de ejemplares vendidos a medida que la gente descubría los secretos para perder peso de forma rápida y permanente mientras encontraba una nueva relación con Dio. En 1999, Gwen fundó las Iglesias Remnant Fellowship. Continuamente está produciendo/escribiendo nuevos materiales, que se utilizan para ayudar a las familias perdidas de todas las nacionalidades a descubrir el amor de Dios que puede liberarlos”.

El sitio web decía que Gwen “está casada con Joe Lara, y entre los dos tienen 3 hijos y 8 nietos”.

3. Shamblin Lara dirigió la iglesia Reino de Dios, que se enfrentó a muchas polémicas a lo largo de los años





Video related to gwen shamblin lara: gurú de la dieta cristiana muere en accidente de avión 2021-05-31T13:46:43-04:00

Shamblin Lara dirigía la iglesia Remanente del Reino de Dios, que se encuentra en Brentwood, Tennessee.

“Conozca al Reino de Dios, una comunidad internacional de personas que están encontrando una esperanza renovada, un amor profundo y un propósito al poner en práctica las enseñanzas no diluidas de Jesucristo”, dice el sitio web de la iglesia.

“Si bien el divorcio, la depresión, la obesidad y los niños fuera de control son cada vez más normales en estos días, en el Reino de Dios estamos disfrutando de matrimonios sanados, gozo creciente, salud restaurada, finanzas reparadas e hijos que aman seguir la guía de sus padres.”

El sitio web agrega: “Esta Iglesia tiene sus raíces en las enseñanzas basadas en la Biblia de Gwen Shamblin a través de Weigh Down Ministries, quien tiene un historial de más de 30 años de ayudar a las personas a cambiar sus vidas en todos los aspectos positivos y productivos.”

Sin embargo, News Channel 5 informó que una muerte por abuso infantil llevó a la condena de dos feligreses en 2003.

4. Shamblin Lara prometió perder peso sin hacer dieta, llegar a la bulimia o hacer ejercicio en exceso, pero hizo comentarios controvertidos sobre el Holocausto





Play



Weight Loss for Millennials | Gwen Shamblin Lara Weigh Down offers freedom and peace for the Millennial generation. You can lose weight without dieting, bulimia and over-exercising. Learn how to stop chasing selfish ambition and the world's goals which only lead to anxiety and depression. Watch these young people who have found real purpose and joy by having a genuine connection with God.… 2021-05-05T01:30:03Z

En Twitter, Lara se llamaba a sí misma la “fundadora de Weigh Down Ministries y autora del libro más vendido de dieta del New York Times Weigh Down. Fundadora de Remnant Fellowship Church International”.

En YouTube, prometía: “Weigh Down ofrece libertad y paz para los millenials. Puede perder peso sin hacer dieta, sin bulimia y sin hacer ejercicio en exceso. Aprenda a dejar de perseguir la ambición egoísta y las metas del mundo que solo conducen a la ansiedad y la depresión. Observe a estos jóvenes que han encontrado un verdadero propósito y gozo al tener una conexión genuina con Dios”.

Sin embargo, hizo algunos comentarios controvertidos a lo largo de los años. Una vez que explicó por qué no creía que la genética dictara la pérdida de peso al mencionar el Holocausto. “¿Por qué todos en el Holocausto eran realmente flacos? Comían menos”, le dijo a Larry King de CNN, según News Channel 5. Vivía un” estilo de vida lujoso”, informó la estación de televisión y era considerada una” profeta “en su iglesia.

Cuando News Channel 5 le preguntó si era profeta, respondió: “No creo saber cuál es el nombre de mi don, pero me han dicho eso durante años”.

Su publicación principal, del 27 de mayo, dice: “¡Cuando renuncias a la comida extra que quieres, recuperas alegrías y bendiciones! Así que cree lo que Jesús dijo y sigue sus pasos, ¡esta semana y para siempre!”.

El día antes de eso, ella escribió: “La comida de Jesús era terminar la obra de Dios. ¡En primer lugar, cuide esta responsabilidad y transmítala con amor a cada niño!”.

5. Algunas de las otras víctimas aparecen en videos en el sitio web de la Iglesia

“Jonathan y Jessica han pasado más de la mitad de sus vidas en Remnant”, dice el sitio web sobre Jonathan y Jessica Walters, quienes murieron en el accidente. “Ambos se unieron como adultos jóvenes, luego se casaron y ahora tienen tres hijos. Escuche lo que los atrajo a la Iglesia y lo que sienten que ha hecho por ellos y sus hijos”.

Puedes ver un video de la pareja hablando sobre Remnant aquí.