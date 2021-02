Tiroteo en Minnesota: Gregory Ulrich, de 67 años, quería vengarse de sus médicos

Como Gregory Ulrich fue identificado el hombre de 67 años señalado de ser el pistolero acusado de llevar a cabo un tiroteo masivo y posiblemente detonar artefactos explosivos en una clínica de salud de Buffalo, Minnesota.

Ulrich es de Buffalo, dijo la policía. Fue identificado por el alguacil del condado de Wright, Sean Deringer, en una conferencia de prensa.

Las autoridades creen que Ulrich actuó solo. Dijeron que el tiroteo masivo no parecía ser terrorismo interno. Dijeron que era “muy probable” que el incidente “tuviera como objetivo esa instalación” y “esa instalación o personas en esa instalación”.

BCA special agents and crime scene personnel are en route to assist the Buffalo Police Dept. in the investigation of a shooting incident involving multiple victims. — Minnesota BCA (@MnDPS_BCA) February 9, 2021

La llamada llegó poco antes de las 11 a.m. del 9 de febrero denunciando a un pistolero activo en la clínica Allina Health Clinic en Buffalo, Minnesota.

Cinco personas resultaron heridas, según un audio del despacho, que también indicó que el sospechoso tenía bombas caseras y posiblemente un maletín.

Los nombres y condiciones de las víctimas no se han dado a conocer, aunque el audio del despacho indicó que las víctimas estaban en condición “crítica” y una mujer recibió un disparo en el abdomen.

Ulrich quería venganza por problemas de salud y anteriormente amenazó con un tiroteo masivo en la clínica, según informes

Según el Minneapolis Star Tribune, en 2018, Ulrich había llamado a su ex médico “tres veces al día, amenazando con disparos masivos, hacer volar cosas y otros escenarios de venganza”, creyendo que los médicos lo habían torturado. Esas acusaciones están contenidas en un informe policial obtenido por el citado periódico.

Ulrich fue mencionado en una investigación; tenía problemas de salud relacionados con las cirugías de espalda, dijo el periódico.

Authorities responding to reported shooting at health clinic in Buffalo, Minnesota | FOX 9 KMSPFOX 9's Jim Rich details the scene after a reported shooting at a health clinic left multiple people injured in Buffalo, Minnesota. Subscribe for more from FOX 9: bit.ly/3p5NDSU 2021-02-09T18:55:06Z

Al hombre se le acusa de decir que quería hacer un tiroteo masivo “grande y sensacional para que hubiera un impacto”, dice el informe. El personal de Allina había tratado de expulsarlo del campus y fue acusado de violar una orden de restricción, pero el caso fue desechado cuando fue declarado mentalmente incompetente, según el Star Tribune.

En su página de Facebook, Ulrich solo tiene una foto de él mismo y dice que se mudó a Buffalo, Minnesota, en marzo de 2020, aunque el sheriff indicó que lo conocían.

BREAKING: Gunfire at clinic in Wright County leaves several seriously wounded. https://t.co/EZgdWucvRA — Star Tribune (@StarTribune) February 9, 2021

Las autoridades dijeron, contrariamente a su página de Facebook, que Ulrich ha vivido en la comunidad de Buffalo durante mucho tiempo y ha tenido contacto con la atención médica desde mucho antes. Es por eso que las autoridades creen que el tiroteo masivo fue dirigido. No fueron más específicos.

En el audio de envío obtenido por Heavy.com, un oficial indicó que había varias víctimas, diciendo: “Están observando a unos cinco heridos, críticos”.

Se encontraron una pistola y un maletín en una oficina junto a la recepción. La llamada llegó a las 10:54 a.m.

El alguacil dice que Gregory Ulrich “no era ajeno a las autoridades”

Los registros muestran que Ulrich tiene un historial de conducción en estado de ebriedad.

El alguacil dijo que Ulrich estaba en el radar de la policía anteriormente.

“Hemos recibido varias llamadas de servicio relacionadas con el Sr. Ulrich desde 2003. Tanto el Departamento de Policía de Buffalo como el Departamento del Sheriff del Condado de Wright. No es ajeno a la aplicación de la ley”, dijo.

Multiple victims reported in shooting at health clinic in Buffalo, Minnesota | FOX 9 KMFOX 9 reporter Paul Blume gives an update on the active scene after multiple people were shot at an Allina Health clinic in Buffalo, Minnesota. Subscribe for more from FOX 9: bit.ly/3p5NDSU 2021-02-09T18:38:27Z

Ulrich tiene un historial de arrestos en Minnesota que se remonta a varios años, según muestran los registros en línea. Fue arrestado en septiembre de 2004 y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol con un contenido de alcohol en sangre de 0,18 o más y posesión de una pequeña cantidad de marihuana. Se declaró culpable y fue sentenciado a 15 días de cárcel y un año de libertad condicional.

Ulrich fue nuevamente condenado por conducir bajo efectos del alcohol (DUI) en 2005 y sentenciado a 30 días de cárcel y tres años de libertad condicional, según muestran los registros en línea. Otra condena por DUI se produjo en 2006 y fue sentenciado a tres meses de cárcel. Su arresto más reciente fue en 2015, cuando fue acusado de posesión de una pequeña cantidad de marihuana en un vehículo motorizado. Pagó una multa en ese caso.

El sospechoso fue arrestado en el lugar. El alguacil lo llamó una “escena de aspecto horrible” con múltiples víctimas

“Aún debe estar tendido boca abajo”, dijo la policía en el audio del despacho, aunque no está claro si se referían al sospechoso. La policía dijo que el sospechoso estaba detenido, en un escuadrón, y que estaban llamando al escuadrón de bombas para ver si había otro dispositivo en la entrada.

La policía indicó que cuatro artefactos explosivos caseros podrían haber detonado

Durante una búsqueda secundaria, el alguacil dijo que las autoridades encontraron un paquete sospechoso en la esquina del vestíbulo y que el escuadrón de bombas todavía estaba en el lugar en el momento de la conferencia de prensa. Allí las autoridades no dijeron mucho sobre los explosivos y dijeron que era demasiado temprano en la investigación.

Dijeron que “pudo haber habido” una explosión en el edificio antes de que llegara la policía, pero no pudieron confirmar esa información.

Los oficiales hablaron sobre explosivos en el audio de despacho obtenido por Heavy.com.

“¿Hay alguna mención más de ese posible explosivo?”, dijo un oficial. La respuesta fue distorsionada en el audio. Un oficial o despachador dijo entonces que “el hombre decía que tenía cuatro artefactos explosivos caseros”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.