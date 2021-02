Tiroteo en una clínica en Buffalo, Minnesota: ¿Cuántas víctimas hay?

Un sujeto armado activo con explosivos caseros, posiblemente en un maletín, fue reportado en la clínica Allina Health Clinic, en la localidad de Buffalo, estado de Minnesota, según reportaron las autoridades. El hecho se registró este 9 de febrero a eso de las 11:00 de la mañana.

En un audio obtenido por Heavy.com, se escucha a un oficial diciendo: “Están observando a unos cinco heridos, críticos”. Había una pistola y un maletín en una oficina junto a la recepción. “Todavía debe estar tendido boca abajo”, dijo la policía, aunque no está seguro de a quién se referían.

“¿Hay alguna mención más de ese posible explosivo?”, pregunta un oficial. La respuesta fue distorsionada en el audio. Un oficial o despachador dijo entonces que “el hombre decía que tenía cuatro artefactos explosivos caseros; todos explotaron”.

BREAKING: Gunfire at clinic in Wright County leaves several seriously wounded. https://t.co/EZgdWucvRA — Star Tribune (@StarTribune) February 9, 2021

“Vemos evidencia de eso. El vidrio del oeste se rompió por todos lados”, respondió un oficial.

“Puede que haya uno (explosivo) dentro del maletín junto a la oficina principal que aún no se ha desactivado”, respondió un oficial o despachador. “Tenemos varias víctimas en el frente”, dijo un oficial. “Tengo cuatro o cinco con disparos aquí atrás”, dijo otro oficial en la escena.

Según el Minneapolis Star-Tribune, “se dice que hasta cinco personas resultaron gravemente heridas y un sospechoso masculino ha sido detenido”. El audio del operador indica que “estalló una bomba en la clínica”.

En el audio de envío archivado del incidente, el tiroteo no se informa hasta un par de minutos después del audio.

El centro de salud confirmó que había un hombre armado (tirador activo) en la clínica.

Se dispararon al menos 15 tiros, dice el audio

Authorities responding to reported shooting at health clinic in Buffalo, Minnesota | FOX 9 KMSPFOX 9's Jim Rich details the scene after a reported shooting at a health clinic left multiple people injured in Buffalo, Minnesota. Subscribe for more from FOX 9: bit.ly/3p5NDSU 2021-02-09T18:55:06Z

Un “hombre con una pistola” fue reportado en la dirección y “se hicieron disparos”, según se oye en el audio del despacho de emergencia obtenido por Heavy.com. Un despachador dijo que “se dispararon al menos 15 tiros… alguien vino y comenzó a disparar”. Las víctimas femeninas sufrieron heridas de bala, incluida una que estaba crítica y otra que tenía una herida en el abdomen, según el audio del despacho.

La policía le dijo a CBS Local que estaban “respondiendo a un incidente de arma de fuego” en la clínica, que está ubicada en el 755 Crossroads Campus Drive.

Paul Blume describes scene after reported shooting at health clinic in Buffalo, Minnesota | FOX 9 KMFOX 9 reporter Paul Blume gives an update on the active scene after multiple people were shot at a health clinic in Buffalo, Minnesota. Subscribe for more from FOX 9: bit.ly/3p5NDSU 2021-02-09T18:38:27Z

La estación de televisión informó que el representante del centro clínico “confirmó que hay un tirador activo en la clínica de Buffalo”. Ese comentario se hizo alrededor de las 11:30 a.m. del 9 de febrero de 2021.

El tiroteo comenzó alrededor de las 11 a.m., según la estación de televisión.

La noticia del incidente aún se estaba desarrollando, por lo que aún no se conocían muchos detalles, incluido el número de víctimas, quién era el sospechoso y cuál fue el motivo del tiroteo.

Informes no confirmados de quienes monitorean el audio de despacho indicaron que podría haber explosivos caseros involucrados.

VideoVideo related to tiroteo en una clínica en buffalo, minnesota: ¿cuántas víctimas hay? 2021-02-09T14:12:41-05:00

Informes iniciales no confirmados de otras páginas de medios también indicaron que podría haber hasta cinco víctimas.

Los sitios que monitorean el audio del despacho policial escribieron en Twitter que podría haber hasta cinco víctimas, pero las autoridades aún no habían confirmado esta información.

La página de monitoreo de seguridad pública de Minnesota escribió en Twitter: “Posible tirador activo. Se informó que el sospechoso estaba detenido. Varias víctimas reportadas y cinco reportadas como críticas”.

La página MN Crime escribió: “Según los informes, el tirador está detenido y las autoridades dicen que hay al menos cinco víctimas confirmadas en la clínica. Múltiples helicópteros AirCare están en camino para transportar a las víctimas de los disparos. Se informó que el incidente tuvo lugar en la clínica Allina”.

The suspect was reported to be an older white male armed with a handgun. He told 911 dispatchers that he had four homemade explosive devices that detonated there, and officers later found evidence of the explosions. Our original thread: https://t.co/U6Gl4Em40I — MN CRIME 💝 (@MN_CRIME) February 9, 2021

El sitio agregó: “El audio del despacho también indicó que se detonaron explosivos caseros en la clínica y, según los informes, se dirigió una amenaza de bomba contra un hotel Super 8 a una milla al sur de la clínica, pero su relación con el tiroteo no fue clara de inmediato”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.