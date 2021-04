Hombre abusó sexualmente de una mujer en un supermercado: Gregory Hathorne

Un hombre de Georgia fue arrestado después de haber abusado sexualmente de una mujer en un supermercado de la cadena Kroger en Savannah, según informaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Gregory Hathorne, de 25 años, enfrenta cargos por violación, secuestro y agresión física a una mujer.

WTOC 11 dio a conocer que el incidente ocurrió en horas de la noche del martes 27 de abril en una sucursal de los supermercados Kroger en el área de Berwick.

El medio de comunicación agregó que la víctima le dijo a las autoridades policiales que había sido atacada y agredida sexualmente por un extraño en el interior de uno de los baños del supermercado Kroger.

Chatham Police arrested this man, 25-year-old Gregory Hathorne, after a woman was attacked and raped in a Kroger restroom on Tuesday.

Police say the suspect tried to run after the incident, but several people in the store chased him and restrained him until police arrived. pic.twitter.com/FeFQcEl9jy

— Brooke Butler (@BrookeButlerTV) April 28, 2021