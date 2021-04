Hombre secuestró y abusó sexualmente de niña de 9 años: James Chadwell II

Un hombre de Indiana, identificado como James Chadwell II, de 42 años, fue arrestado después de haber sido acusado de secuestrar, golpear y abusar sexualmente de una niña de 9 años en el interior de una propiedad en la ciudad de Lafayette.

Latin Post dio a conocer que la menor había sido reportada como desaparecida en horas de la noche del pasado lunes 19 de abril. En ese momento, las autoridades policiales acudieron a la vivienda de Chadwell después de recibir un reporte de que él había visto a la niña.

Crime Online detalló que James Chadwell II declaró a los agentes que desconocía el paradero de la niña, pero que minutos antes había estado en su residencia.

El medio de comunicación agregó que el sujeto le permitió a los oficiales que ingresaran a su propiedad para un chequeo de bienestar, incluido en el sótano que tenía un candado en la puerta. Poco tiempo después, la niña fue hallada llorando en las escaleras del sótano.

Lafayette police arrested 42-year-old James Chadwell II, in connection with a missing child report. Police believe he held a nine-year-old girl against her will in his basement before police found her there with bruises and a dog bite. The child is recovering. @WTHRcom pic.twitter.com/ZpB8X9DSUq

