Greg Ferency detective de Terre Haute fue asesinado a tiros

Greg Ferency era un veterano detective policial de narcóticos que fue asesinado a tiros a las afueras de un edificio de las oficinas del FBI en Terre Haute, Indiana.

El edificio de la oficina federal se encuentra cerca del Palacio de Justicia de la Comarca de Vigo. Las autoridades aún no han revelado el motivo de su asesinato.

El sospechoso fue identificado como Shane Meehan, un padre casado que trabajó como empleado de una prisión federal y una vez se postuló para alcalde.

La oficina alberga la Agencia de Residentes del FBI en Indianápolis en Terre Haute. Aún no está claro si el sospechoso conocía a Ferency a través de su trabajo de investigación.

“Greg Ferency era un buen hombre”, dijo el superintendente de la policía del estado de Indiana, Doug Carter, a MyWabashValley.com. “Trabajó en esta comunidad durante muchos, muchos, muchos años. Es un día triste para esta comunidad y para el Departamento de Policía de Terre Haute”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Ferency fue “emboscado”

Paul Keenan, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Indianápolis, dijo en una conferencia de prensa que el FBI está dedicado a honrar la memoria de Ferency “a través de una investigación meticulosa”.

Keenan dijo que Ferency fue emboscada. El sospechoso apareció antes de que el detective Ferency abandonara el edificio, dijo Keenan, explicando por qué las autoridades lo llaman una emboscada.

A las 215 p.m. El miércoles por la tarde, 7 de julio de 2021, el sospechoso se acercó al detective y “le disparó”, dijo Keenan. Un agente en el interior escuchó los disparos y salió y disparó contra el pistolero. El sospechoso fue llevado al hospital donde fue operado de sus heridas, dijo Keenan.

Todavía no había sido acusado, por lo que aún no había sido identificado. El FBI ejecutó varias órdenes de registro en la casa del sospechoso y su vehículo y se incautaron varios artículos. Las autoridades dijeron que no creen que haya una amenaza en curso y señalaron que el sospechoso no pudo hacer una declaración debido a su condición.

En la conferencia de prensa, el alcalde calificó el tiroteo como “sin sentido” y dijo: “Fue una escena caótica”.

2. Ferency escribió un libro sobre la lucha contra las drogas y editó una publicación dedicada a los equipos SWAT

En 2003, Ferency escribió un libro titulado Drug Ops: A Look Inside Drug Enforcement. El libro todavía está disponible para la venta en Amazon.com en una versión extremadamente limitada.

En LinkedIn, Ferency se describió a sí mismo como, “agente de la ley activo con énfasis en la aplicación de drogas… Editor de SWAT Digest. Autor publicado de un libro relacionado con la lucha contra las drogas. Consultor técnico y de historia para la campaña de medios Use Meth Lose It All”.

Fue editor de Swat Digest, que es una publicación propiedad de la Asociación Internacional de Entrenamiento de Oficiales Tácticos.

“La publicación SWAT Digest se distribuye a más de 15 países y es una de las publicaciones más respetadas centrada en la comunidad táctica. SWAT Digest tiene su sede en Terre Haute, IN con oficinas en Jacksonville, FL y San Diego, CA”, escribió AmmoLand.

3. Ferency, quien fue recordado como maestro y “absolutamente dedicado”, trabajó 20 años como detective de narcóticos

En LinkedIn, Ferency describió su experiencia, escribiendo, “… veterano en la aplicación de la ley… con 20 años como detective de narcóticos. Los últimos cinco años con un grupo de trabajo federal sobre delitos violentos”.

Su página decía que, en el momento de su muerte, había estado en la aplicación de la ley durante 30 años, trabajando como detective de narcóticos para el Departamento de Policía de Terre Haute.

Fue director de Entrenamiento en Narcóticos para la Asociación Internacional de Oficiales Tácticos. Estudió criminología en la Universidad de Indiana. Su página de LinkedIn contiene algunos de sus escritos, incluso sobre la masacre de la escuela de Beslan en Rusia y la trata de personas.

El jefe de policía de Terre Haute, Shawn Keen, lo recordaba como padre de dos hijos adultos, un hermano, un hijo y un “miembro de nuestra familia policial durante más de 30 años”. Añadió: “No conocerás a una persona mejor … estaba absolutamente dedicado. No hubo nada que hiciera en lo que no pusiera el 110%. el era una persona asombrosa. Ya se tratara de un laboratorio de metanfetamina o de tráfico de personas, haría todo lo posible para averiguar todo lo posible sobre ese crimen. Él era un maestro … era una persona increíble. No puedo decir eso lo suficiente”.

Enseñó a otros oficiales sobre la evaluación de riesgos y la trata de personas.

4. Ferency fue asignado a un grupo de trabajo del FBI

Keenan dijo que Ferency era un “miembro valioso de nuestra familia del FBI. Trabajó codo a codo con nosotros desde 2010 como oficial de grupo de trabajo adjunto a nivel federal”. Estaba completamente delegado para trabajar en delitos federales. Fue asignado a un grupo de trabajo sobre pandillas y delitos violentos y luego trabajó en un grupo de trabajo conjunto sobre terrorismo.

El Departamento de Policía de Terre Haute emitió una breve declaración en su página de Facebook.

“El detective Greg Ferency, un veterano de 30 años en el Departamento de Policía de Terre Haute, fue asesinado a tiros hoy en el cumplimiento de su deber. El detective Ferency fue asignado al grupo de trabajo del FBI en nombre del Departamento de Policía de Terre Haute. El FBI lidera esta investigación. Por favor, mantenga a la familia Ferency en sus oraciones. Gracias por todos los correos electrónicos, publicaciones y llamadas amables. Es realmente apreciado”.

5. Ferency fue recordado como un “verdadero servidor público”

La pérdida del detective destrozó a las autoridades.

“Simplemente no, no entiendo”, dijo Carter a MyWybashValley.com. “No sé cuándo va a terminar esto. Hoy perdimos un verdadero servidor público. No lo digo simplemente como un cliché. Tenemos una deuda de gratitud con Greg que probablemente nunca se pagará”.

La publicación más visible de Ferency en Facebook fue una recaudación de fondos para una fundación infantil.

