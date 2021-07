Leah Davis Lokan fue la mujer asesinada por un oso grizzly en Montana

Leah Davis Lokan ha sido identificada como la mujer de California que fue asesinada por un oso grizzly durante un viaje en bicicleta de larga distancia a Montana. Ella tenía 65 años de edad.

Funcionarios de Montana Fish, Wildlife and Parks dijeron en un comunicado de prensa que el oso sacó a Lokan de su tienda de campaña en medio de la noche del 6 de julio de 2021. Lokan y otras dos personas habían acampado en la pequeña ciudad de Ovando cerca de la oficina de correos, según los funcionarios.

Esto es lo que necesita saber:

1. El oso deambulaba dentro de los límites de la ciudad antes de atacar a Lokan en su tienda de campar, dijeron las autoridades





Lokan, junto con su hermana y otro amigo, acamparon en Ovando la noche en que fue asesinada, informó Associated Press. Ovando se encuentra en el condado de Powell en el oeste de Montana, a unas 75 millas de la ciudad capital de Helena.

Según funcionarios del departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana, las tres personas pusieron sus tiendas de campaña cerca de la oficina de correos de la ciudad. Lokan tenía su propia tienda. Se despertaron alrededor de las 3:00 a.m. del 6 de julio después de escuchar al oso caminar cerca. Las autoridades dijeron que Lokan y los otros dos “sacaron la comida de sus tiendas de campaña, la aseguraron y volvieron a la cama”.

Las imágenes de videovigilancia de un negocio cercano mostraron al oso deambulando a una cuadra de la oficina de correos a las 3:15 a.m. Las autoridades dijeron que alrededor de las 3:30 a.m., la hermana y el amigo de Lokan se despertaron nuevamente y escucharon “sonidos del ataque”. Saltaron de su propia tienda y rociaron al animal con spray para osos, lo que lo llevó a huir.

Pero antes de que pudieran usar el aerosol para osos, el oso había sacado a Lokan de su tienda. Los funcionarios no proporcionaron detalles sobre las lesiones de Lokan. Según el Registro Independiente, los otros campistas llamaron al 911. Los socorristas de Ovando y Helmville se apresuraron al lugar pero no pudieron revivir a Lokan.

Los funcionarios de vida silvestre también dijeron que tenían evidencia de que el oso había estado dentro de los límites de la ciudad durante una cantidad significativa de tiempo. El oso se había metido en el gallinero de alguien y se había comido varios pájaros.

2. Los expertos en vida silvestre matarán al oso si lo encuentran porque su comportamiento no fue normal

Al momento de escribir estas líneas, los investigadores no habían localizado al oso. La Oficina del Sheriff del condado de Powell compartió en las redes sociales que los campamentos en Ovando estarían cerrados hasta el domingo 11 de julio, como medida de precaución mientras los oficiales buscan al animal.

El alguacil Gavin Roselles le dijo al Great Falls Tribune: “El área con la que estamos lidiando en Ovando presenta desafíos, tanto en lo que respecta al terreno como a la cobertura de matorrales. Francamente, hay muchos lugares donde un oso podría esconderse”. El departamento está instando a cualquier persona en el área a estar alerta hasta que se localice al oso.

Las autoridades dicen que también han colocado trampas cerca del gallinero en caso de que el oso regrese a esa área, según KTVQ-TV. Los funcionarios de vida silvestre dijeron en el informe que se recopilaron pruebas de ADN en el lugar del ataque. Los funcionarios podrán usar ese ADN para determinar la identidad del oso si lo encuentran. Se cree que el oso es un macho de 400 libras.

Greg Lemon, portavoz de Montana Fish, Wildlife and Parks, dijo que el oso será asesinado si las autoridades lo encuentran debido a las circunstancias del ataque. Le dijo al Independent Record: “Este no es un comportamiento normal de los osos, y es del tipo que queremos abordar de inmediato”. Añadió: “La mayoría de las veces, cuando tenemos encuentros entre grizzly y humanos que resultan en lesiones, la mayoría de las veces el oso está haciendo cosas normales de oso: proteger los recursos alimenticios, proteger a los cachorros o un encuentro sorpresa. Esto realmente no se aplica en esta situación, en la que alguien estaba acampando por la noche. … Entonces, nuestra respuesta es diferente a si fuera un comportamiento normal de un oso”.

3. Leah Lokan fue campeona en ciclismo

El Chico Enterprise-Record describió a Lokan como “una ciclista ávida”, y agregó que estaba en el Equipo Ciclista Chico en su ciudad natal.

El periódico informó que Lokan también estaba involucrada con una organización llamada Women on Wheels. Además, se ofreció como voluntaria con Chico Velo, una organización sin fines de lucro que aboga por rutas seguras para ciclistas y organiza eventos de ciclismo, según su sitio web.

Lokan también fue campeona de ciclismo. En 2015, compitió en el Campeonato Nacional de Ciclismo Mammoth USA. Lokan ganó en su categoría, que era “Enduro femenino 60+”. Según USA Cycling, Lokan completó el curso en poco más de 54 minutos.

Hammer Nutrition identificó a Lokan como su “Atleta Estrella Hammer” en ese momento. La compañía escribió en Facebook que la carrera de Lokan fue “una combinación de intensas subidas y un desafiante curso Pro Downhill a lo largo de cuatro etapas”. La compañía elogió a Lokan como “¡una chica dura!”

4. Lokan era una enfermera jubilada

Antes de su jubilación, Lokan era enfermera titulada. El Chico Enterprise-Record informó que Lokan trabajó “en Santa Rosa y en Enloe Medical Center” durante muchos años.

Una búsqueda en el sitio web de la Junta de Enfermería Registrada de California muestra que Lokan obtuvo su licencia de California en 2012. El registro muestra que entregó la licencia en 2020.

5. Los amigos recuerdan a Lokan como un “espíritu libre”

Lokan es recordado como una persona amable y aventurera. Su amiga Pamela Plemmons le dijo al Chico Enterprise-Record que se conocieron a través del club Women on Wheels.

Plemmons dijo que Lokan quería explorar después de su jubilación y que Lokan había planeado ir de mochilera por el Pacific Crest Trail después del viaje a Montana. “Ella estaba haciendo lo que amaba, que era estar en las montañas, andar en bicicleta, ir de excursión y acampar”.

Mike Castaldo, presidente del Chico Cycling Club, dijo al periódico que era amigo de Lokan durante más de una década. “Ella era un espíritu libre ante todo. Ella siempre tenía una sonrisa en su rostro. Siempre daba grandes abrazos cuando la veías”.

Su amiga Mary Flowers le dijo a AP que Lokan había planeado tener una “maravillosa aventura salvaje” este verano recorriendo cientos de millas en su bicicleta. “Una mujer de 60 años, y está haciendo este tipo de cosas, tenía una pasión por la vida que estaba fuera de lo común”.

Esta es la versión original de Heavy.com

