Google Doodle celebra el cumpleaños de Zitkala-Sa: ¿Quién fue ella?

Zitkala-Sa fue una escritora, traductora, músico, educadora y activista política de Yankton Dakota Sioux que está ha sido honrada con un Doodle de Google en su cumpleaños 145. También era conocida por el nombre de Gertrude Simmons Bonnin.

Google dijo que el Doodle “celebra el cumpleaños número 145 del escritor, músico, profesor, compositor y sufragista Zitkala-Ša, miembro de la tribu Yankton Sioux de Dakota del Sur (Ihanktonwan Dakota Oyate o” Gente del pueblo del final”). Una mujer que vivió con resiliencia durante una época en la que el gobierno estadounidense no consideraba personas reales a los pueblos indígenas de los Estados Unidos, y mucho menos ciudadanos, Zitkala-Ša dedicó su vida a la protección y celebración de su herencia indígena a través de las artes y el activismo”.

Según Google, el Doodle fue diseñado por Chris Pappan, un “artista invitado indio americano de Osage, Kaw, Cheyenne River Sioux y herencia europea”. Google agregó: “Feliz cumpleaños, Zitkala-Ša, y gracias por tus esfuerzos para proteger y celebrar la cultura indígena para las generaciones venideras”.

Esto es lo que necesita saber sobre Zitkala-Sa:

1. Zitkala-Sa nació en la reserva india Yankton en Dakota del Sur y su nombre se traduce de Lakota/Lakȟótiyapi a “Red Bird”

Zitkála-Šá: Trailblazing American Indian Composer | Unladylike2020 | American Masters | PBSOfficial website: pbs.org/unladylike2020 | #Unladylike2020PBS Zitkála-Šá, aka Gertrude Simmons Bonnin, (1876–1938) co-composed and wrote the libretto for the first American Indian opera, The Sun Dance Opera, authored autobiographical essays for Harper’s and The Atlantic Monthly exposing the pressures American Indians faced to assimilate into European American culture, and co-founded the National Council of American Indians… 2020-08-19T04:00:07Z

Zitkala-Sa nació el 22 de febrero de 1876, en la Reserva Yankton Indiana en Dakota del Sur, según el Servicio de Parques Nacionales. Según su biografía en el sitio web de NPS, Zitkala-Sa se traduce como “pájaro rojo” en el Lakota/Lakȟótiyapi, que fue hablado por su tribu, los Yankton Dakota Sioux. Fue criada por una madre soltera después de que su padre dejara a la familia, según la biografía.

Según la Sociedad Histórica de Nueva York, “se sabe poco sobre su padre, que era angloamericano”.

En su libro, Zitkala-Sa Impresiones de una infancia india, escribió sobre su infancia en la reserva. En una historia, escribió sobre ver a su madre aprender a trabajar con cuentas y cómo hacer mocasines y otros artículos, e imitarla intercambiando los artículos con sus amigos.

“Recuerdo bien cómo intercambiábamos collares, cinturones de abalorios y, a veces, incluso mocasines. Fingimos ofrecerlos como regalos el uno al otro. Nos encantaba hacernos pasar por nuestras propias madres”, escribió en el capítulo titulado The Beadwork. “Hablamos de cosas que les habíamos escuchado decir en sus conversaciones. Imitamos sus diversos modales, incluso con la inflexión de sus voces. En el regazo de la pradera nos sentamos de pie; y apoyando nuestras mejillas pintadas en las palmas de nuestras manos, apoyamos los codos en las rodillas y nos inclinamos hacia adelante como las mujeres mayores estaban acostumbradas a hacer”.

2. Fue enviada a un internado cuando tenía 8 años, donde le cortaron el pelo a la fuerza y le prohibieron hablar su idioma nativo

Women & the American Story: Zitkala-Sa, Advocate for the Rights of Native PeopleLearn more about Zitkala-Sa, an activist and composer who fought tirelessly for Native American rights and citizenship. This video is adapted from the life story of Zitkala-Sa in the New-York Historical Society’s Women & the American Story curriculum. The video was produced by the New-York Historical Society’s Teen Leaders interns in collaboration with the Untold… 2020-11-03T23:43:32Z

Según el Museo de Historia de Nueva York, Zitkala-Sa fue enviada a un internado en Indiana cuando tenía 8 años de edad, después de que misioneros cuáqueros visitaron su reserva. Fue allí donde le dieron el nombre de Gertrude Simmons. “Asistió al Instituto hasta 1887. Estaba en conflicto con la experiencia, y escribió tanto sobre su gran alegría por aprender a leer, escribir y tocar el violín, como sobre su profundo dolor y dolor por perder su herencia al verse obligada a rezar como cuáquera y córtale el pelo”, escribió el Servicio de Parques Nacionales. La Sociedad Histórica de Nueva York escribió sobre sus experiencias:

Para los niños que nunca habían salido de la reserva, la escuela sonaba como un lugar mágico. Los misioneros contaron historias sobre viajar en tren y recoger manzanas rojas en grandes campos. Después de debatir la decisión, la madre de Zitkala-Sa accedió a dejarla ir. No quería que su hija se fuera y no confiaba en los extraños blancos, pero temía que la forma de vida de los Dakota estuviera terminando. No había escuelas en la reserva y quería que su hija tuviera una educación. Según su autobiografía, tan pronto como Zitkala-Sa subió al tren, se arrepintió de rogarle a su madre que la dejara ir. Estaba a punto de pasar años lejos de todo lo que conocía. Ella no sabía inglés y los idiomas tribales estaban prohibidos en la escuela. Se vería obligada a renunciar a su cultura Dakota por una “estadounidense”. La llegada de Zitkala-Sa a la escuela fue traumática. Los niños aprendieron que todos se cortarían el pelo. En la cultura Dakota, las únicas personas que se cortaban el pelo eran los cobardes que habían sido capturados por el enemigo. Zitkala-Sa resistió escondiéndose en una habitación vacía. Cuando el personal de la escuela la encontró debajo de una cama, la sacaron a rastras, la ataron a una silla y le cortaron las trenzas mientras lloraba en voz alta. Más adelante en la vida, escribió que al personal de la escuela no le importaban sus sentimientos y trataba a los niños como “pequeños animales”.

En The Schooldays of an Indian Girl, escribió que “no era ni una india salvaje ni una mansa”. Según el Museo y Centro Cultural Akta Lakota, “el alejamiento de su madre y las viejas formas de la reserva había aumentado, al igual que su resentimiento por el tratamiento de los indígenas estadounidenses por parte del estado, la iglesia y la población en general”.

Después de su tiempo en el internado, Zitkala-Sa regresó a la reserva antes de regresar a Indiana, donde asistió a Earlham College en Richmond. Continuaría enseñando en la Carlisle Indian School en Pensilvania y estudió y actuó en el Conservatorio de Música de Boston. Ziktala-Sa era un violinista talentosa y también escribía música.

Google escribió: “Esta fue una experiencia común para miles de niños indígenas a raíz de la Ley del Fondo de Civilización de 1819, que proporcionó fondos para misioneros y grupos religiosos para crear un sistema de internados indios que asimilaría por la fuerza a los niños indígenas. Si bien se interesó en algunas de las experiencias en su nuevo entorno, como aprender a tocar el violín, se resistió a los esfuerzos institucionales para asimilarla a la cultura europeo-americana, acciones que protestó durante toda una vida de escritura y activismo político”.

3. Zitkala-Sa hizo una crónica de las leyendas e historia de los nativos americanos y escribió artículos para publicaciones que incluyen Atlantic Monthly y Harper’s Monthly

Google escribió en su descripción del Doodle de Zitkala-Sa: “Al regresar a su reserva, Zitkala-Ša hizo una crónica de una antología de historias orales de Dakota publicadas como Old Indian Legends en 1901. El libro fue uno de los primeros trabajos en traer a los indígenas estadounidenses tradicionales a historias a una audiencia más amplia. Zitkala-Ša también fue un músico talentoso. En 1913, escribió el texto y las canciones de la primera ópera indígena estadounidense, The Sun Dance, basada en una de las ceremonias sioux más sagradas”.

Zitkala-Sa también escribió sobre experiencias nativas para varias publicaciones, incluidas Atlantic Monthly y Harper’s Monthly. Ella escribió en The Schooldays of an Indian Girl:

Por los papeles del hombre blanco había renunciado a mi fe en el Gran Espíritu. Por estos mismos papeles había olvidado la curación en árboles y arroyos. Debido a la visión simple de la vida de mi madre y a mi falta de ella, también la abandoné. No hice amigos entre la raza de personas que detestaba. Como un árbol delgado, había sido desarraigado de mi madre, la naturaleza y Dios. Estaba despojado de mis ramas, que se agitaban con simpatía y amor por mi hogar y mis amigos. La capa natural de corteza que había protegido mi naturaleza hipersensible se raspó rápidamente.

La Sociedad Histórica de Nueva York escribió: “Zitkala-Sa canalizó su frustración en el amor por la escritura. Escribió sobre sus experiencias personales y las costumbres y valores que había aprendido de su madre”.

4. Zitkala-Sa cofundó el Consejo Nacional de Indios Americanos para cabildear por la ciudadanía estadounidense y los derechos civiles de los nativos

En 1926 Zitkala-Sa, según American Masters de PBS, ayudó “para presionar por un mayor poder político para los indios americanos y la preservación de la herencia y las tradiciones de los indios americanos”.

Según American Masters, “Zitkála-Šá se involucró cada vez más en la lucha por los derechos de los indígenas estadounidenses, presionando por los derechos de ciudadanía, voto y soberanía estadounidenses. Fue nombrada secretaria de la Sociedad de Indios Americanos, la primera organización nacional de derechos dirigida por y para los indios americanos, y editó su publicación American Indian Magazine”.

Según Google, “Además de sus logros creativos, Zitkala-Ša fue portavoz de los derechos de las mujeres e indígenas durante toda su vida. … El trabajo de Zitkala-Ša fue fundamental en la aprobación de legislación histórica, como la Ley de Ciudadanía India de 1924, que otorga la ciudadanía a los pueblos indígenas nacidos en los Estados Unidos, así como la Ley de Reorganización India de 1934″.

En 1920, habló sobre la 19ª Enmienda, que otorgaba a las mujeres el derecho al voto, y le dijo al Partido Nacional de Mujeres de Alice Paul que recordara a sus hermanas nativas, a quienes no se les dio el sufragio. Según The New York Times, dijo en un discurso: “La mujer india se regocija contigo”.

The Times escribió en un artículo de enero de 2020, ella, “y otros sufragistas nativos continuarían recordando al público que la política federal de asimilación había atacado a sus comunidades y culturas. A pesar de las promesas del tratado, Estados Unidos desmanteló los gobiernos tribales, privatizó las tierras pertenecientes a tribus y trasladó a los niños nativos a internados. Esas políticas devastadoras resultaron en una pérdida masiva de tierras, pobreza y mala salud que repercuten en estas comunidades hoy”.

5. Zitkala-Sa, quien estaba casada y tenía un hijo, murió en 1938

Zitkala – SaZitkala-Sa (Red-Bird) is an animation that depicts a critical moment in American history where an indigenous woman made remarkable contributions to American history. Zitkala-Sa is a prominent Dakota suffragist who advocated for Native American and women’s rights during a time when the United States Government did not grant citizenship to Native Americans, and gender equality… 2021-01-08T16:44:48Z

Zitkala-Sa estaba casada con Raymond Talesfase Bonnin, a quien conoció mientras ambos trabajaban en la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, según la Sociedad Histórica de Nueva York. Tuvieron un hijo, que nació en 1902 y también se llamó Raymond. Ella y su familia pasaron un tiempo viviendo en Utah, donde enseñó en una escuela en la reserva de Ute, antes de mudarse a Washington D.C. para poder aumentar su activismo.

Según la Sociedad Histórica de Nueva York, “A lo largo de su vida se opuso activamente a la” americanización “de la cultura nativa americana, y sus escritos siguieron teniendo un impacto en los responsables políticos mucho después de su muerte”. Murió el 26 de enero de 1938 en Washington D.C. Fue enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington.

En 2019, The Journey Museum and Learning Center rindió homenaje a Zitkala-Sa durante el Mes de la Historia de la Mujer. La oradora Lily Mendoza le dijo a NewsCenter1: “Necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos, especialmente en nuestra comunidad nativa. Y luego también para educar a los no nativos en nuestra comunidad de que hay mujeres fuertes del pasado que han trabajado por nuestros derechos. No solo para los nativos, sino también para los no nativos”.

Mendoza dijo sobre Zitkala-Sa y sus esfuerzos por obtener el derecho al voto de los nativos, que se obtuvo en 1924, “No estábamos registrados para votar. Y no estar registrado para votar realmente nos impide tener algún tipo de voz”.

