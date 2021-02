La familia de Cristian Pavon el niño que murió congelado en Texas, demandará la compañía de energía

Cristian Pavon Pineda es el niño de Texas cuya muerte durante la reciente tormenta de invierno severa ha sido noticia en todo el país. El niño de 11 años fue encontrado muerto en su cama en la casa móvil de su familia en Conroe, Texas, el pasado 16 de febrero.

La casa móvil carecía de electricidad y calefacción debido a que las temperaturas bajaron por debajo del punto de congelación. La causa de la muerte de Cristian aún no se ha determinado formalmente, pero la familia sospecha que murió de hipotermia. El abogado de la familia, Tony Buzbee, le dijo a KTRK-TV que planea demandar a ERCOT y a la compañía eléctrica Entergy por negligencia.

Esto es lo que necesita saber:

1. Cristian Pavon creció en Honduras y estaba emocionado de jugar en la nieve por primera vez, dijo su madre

La reciente tormenta de invierno marcó la primera vez que Cristian había visto la nieve y estaba emocionado por ella, dijo su madre a The Courier of Montgomery County. María Elisa Pineda dijo al periódico que tomó fotos de su hijo jugando en la nieve. “Todo estuvo bien. Estaba feliz ese día. No estaba enfermo en lo absoluto”.

Cristian nació y se crió en Tela, Honduras. Se mudó a Texas en 2019 después de haber estado separado de su madre durante aproximadamente un año, informó el Washington Post, citando a la cadena de televisión en español Univision.

Pineda le dijo a The Courier que su hijo soñaba con convertirse en piloto algún día. Agregó que a Cristian le encantaba ser hermano mayor. Tenía un hermanastro de 3 años y un medio hermano de 11 meses.

Según el periódico, la familia había vivido en la casa móvil en Conroe durante unos nueve meses. El portavoz de la policía de Conroe, el sargento Jeff Smith describió la casa como un “remolque de ancho único de 40 años con poco aislamiento”.

2. El padrastro de Cristian revisó al niño durante la noche, pero horas más tarde lo encontraron muerto en su cama

Cristian se fue a dormir el pasado 15 de febrero junto a su hermanastro de 3 años, con quien compartía cama. La casa móvil no había tenido electricidad ni calefacción en unos dos días en ese momento, informó KTRK-TV. The Washington Post, citando a Pineda, informó que Cristian nunca se quejó del frío y nunca indicó si se sentía enfermo.

La tía de Cristian, Jaliza Yera, le dijo a un canal de televisión local que el padrastro de Cristian, Manuel Moreno, revisó a los niños en medio de la noche. “Se aseguró de que estuvieran bien. Aún respiraban. Los cubrió, les dio unas palmaditas y se volvió a dormir”.

Cristian no se levantó de la cama por la mañana, pero la familia inicialmente no pensó nada al respecto. A Cristian le gustaba dormir hasta tarde cuando no tenía escuela, informó Univision. Según People, Cristian dormía “debajo de un montón de mantas”.

Pineda trató de despertar a Cristian alrededor de las 2:30 p.m. pero el niño no respondió. La familia llamó al 911 pero le dijo a The Courier que los pusieron temporalmente en espera hasta que un despachador de habla hispana pudiera comunicarse por teléfono.

Pero como Yera le dijo a KTRK-TV, Cristian ya se había ido. “Seguimos haciendo resucitación cardiopulmonar hasta que llegó el departamento de bomberos y se hicieron cargo y en un minuto nos dijeron que era demasiado tarde”. El hermanastro más joven de Cristian no resultó herido.

3. Una campaña de GoFundMe ha recaudado más de $84,000, que la familia planea usar para enviar el cuerpo de Cristian de regreso a Honduras

Cristian no tenía problemas de salud subyacentes, dijo Yera a KTRK-TV. Se realizó una autopsia, pero los resultados podrían tardar varias semanas, dijo el sargento Smith a The Courier.

Además, le dijo al periódico que los padres de Cristian habían cooperado. Los oficiales tomaron muestras de sangre de Pineda y Moreno para verificar el uso de drogas, lo que Smith explicó que era simplemente un paso de rutina en las investigaciones.

Pero la familia cree firmemente que Cristian murió debido al clima y las bajas temperaturas. Yera inició una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para enviar el cuerpo de Cristian de regreso a Honduras para su entierro. Ella escribió en la página:

Yo Jaliza Yera organicé esta fundación para poder ayudar a mi cuñado que es padrastro y mi cuñada Elisa para recaudar fondos para poder cumplirle el deseo que Cristian deseaba. Estos fondos tras que los necesiten los daré a la familia directamente ya que ellos están viviendo en mi casa ahora. Por las bajas temperaturas el área de Conroe estuvieron sin luz por dos días, la madrugada del 16 de febrero, se bajo hasta 12 grados y fue encontrado Cristian sin vida. Estamos tratando de recaudar fondos para poder trasladar el cuerpo a Honduras. Su deseo fue volver a ver a sus abuelos y Eso se lo quiere cumplir la mamá. Por favor ayuden con lo que puedan. Dios los bendiga

Yera fijó la meta de recaudar $5,000 dólares. Pero al momento de escribir esta noticia, miles de donantes habían ayudado con más de $84,000 dólares.

4. La familia demandará las compañías de energía por negligencia, pero ERCOT ha defendido su decisión de cortar el suministro eléctrico

La familia ha contratado a un abogado de Houston, Tony Buzbee, para que los represente. Buzbee le dijo a KTRK-TV que planea presentar una demanda contra ERCOT y Entergy por $100 millones.

Buzbee afirmó que las empresas fueron culpables de negligencia en la muerte de Cristian debido a la decisión de cortar el suministro eléctrico a los clientes. “Estas decisiones, que llevaron a la muerte, se tomaron en función de las ganancias, no del bienestar de las personas”, dijo Buzbee al canal de televisión. “La gente murió. ERCOT y los proveedores de electricidad como Entergy deben rendir cuentas “.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) opera la red eléctrica de Texas y Entergy es un proveedor de energía. ERCOT emitió una declaración escrita defendiendo su decisión de cortar la energía durante la severa tormenta invernal:

Aún no hemos revisado las demandas y responderemos en consecuencia una vez que lo hagamos. Nuestros pensamientos están con todos los tejanos que “han sufrido y están” sufriendo debido a la semana pasada. Sin embargo, debido a que aproximadamente el 46% de la generación de propiedad privada se desconectó el pasado lunes por la mañana, estamos seguros de que nuestros operadores de red tomaron la decisión correcta para evitar un apagón en todo el estado.

Heavy se ha puesto en contacto con ERCOT para obtener más comentarios, pero no hemos recibido respuesta. Entergy también emitió una breve declaración, informó KHOU-TV: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas en nuestra comunidad. No podemos hacer comentarios debido a un litigio pendiente”.

5. Funcionarios dijeron que la red eléctrica de Texas estaba “a minutos” de una “falla catastrófica”

Texas podría haberse quedado sin electricidad durante varios meses si ERCOT no hubiera tomado la decisión de cortar temporalmente la energía a los clientes cuando lo hizo, insistió el presidente de ERCOT, Bill Magness, a The Texas Tribune. Dijo al periódico que la red eléctrica del estado estaba a “segundos y minutos” de sufrir una falla masiva porque, debido a las temperaturas por debajo del promedio provocadas por la tormenta invernal, la demanda superaba con creces la oferta disponible. “Los operadores que tomaron esas acciones para evitar un apagón catastrófico y daños mucho peores a nuestro sistema, esa fue, yo diría, la decisión más difícil que tuvo que tomarse durante todo este evento”, dijo Magness.

ERCOT había planeado implementar apagones continuos para aliviar la tensión en el sistema. Como informó Associated Press, los apagones continuos están destinados a evitar que áreas individuales se queden sin energía durante demasiado tiempo. Pero en Texas, millones de clientes pasaron días sin electricidad, informó CBS Austin.

La demanda de la familia de Cristian Pavon no es la única que enfrenta ERCOT. Como informó The Corpus Christi Caller Times, una demanda en el condado de Nueces afirma que ERCOT y las empresas de energía como AEP deberían haber estado preparadas para este tipo de emergencia y deberían haber “acondicionado sus plantas para el invierno”.

Esta es la versión original de Heavy.com

