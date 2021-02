Gerard Piqué: “El empate ante el Cádiz duele muchísimo y es difícil de aceptar”

Gerard Piqué admitió que el empate 1-1 del FC Barcelona frente al Cádiz por La Liga de España sufrido en el Camp Nou “duele mucho” y es “difícil de aceptar” después de que los catalanes perdieran la oportunidad de recortar la brecha con el líder de la liga, el Atlético de Madrid, a seis puntos.

El Barça parecía estar listo para lograr ocho victorias seguidas en La Liga después de adelantarse mediante un tiro desde el punto blanco del penalti, cobrado por Lionel Messi, pero se limitó a este gol, cuando el Cádiz empató en el minuto 89′ después de que Clement Lenglet concediera un penalti en el área.

Gerard Piqué habló con los periodistas después del partido y admitió que es un golpe duro, especialmente en una semana en la que el Barça también fue derrotado por 4-1 en la Champions League por el Paris Saint-Germain.

Bueno, es doloroso, obviamente, porque con la derrota del Atlético de ayer sabíamos que hoy podíamos acotar la brecha. Sabíamos que iba a ser complicado, teníamos descartados a un par por fuera de juego, creo que solo tuvieron una oportunidad en la primera parte. Pero un penalti en el minuto 90 y bajamos dos puntos, es difícil de aceptar.

Necesitábamos conseguir los tres puntos hoy para cerrar la brecha. Cada juego que no se gana, las posibilidades de ganar [el título] se reducen. La Liga es muy larga y todavía hay mucho por jugar, no es imposible, pero no ayuda. Necesitamos conseguir una buena consistencia en nuestro juego e intentar convertir eso en resultados.

Creo que todavía podemos, pero sabemos que será difícil. Tenemos que intentarlo, hoy no ha sido nuestro día y ha sido un duro golpe después de la semana que hemos tenido. Tenemos que jugar contra el Elche. Vamos partido a partido y todavía queda una liga por jugar.