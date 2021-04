Giselle Diwag Esteban, la asesina que dio a luz dentro de la cárcel

En julio de 2020, Dateline NBC retransmitió un episodio llamado “Vanished”, que puedes recuperar aquí. El capítulo examinó la desaparición y asesinato de la estudiante de enfermería vietnamita-estadounidense Michelle Le en 2011.

Esto es lo que necesita saber sobre el crimen, la mujer que fue condenada por el asesinato y cómo dio a luz en la cárcel.

Giselle Diwag Esteban estaba embarazada cuando asesinó a Michelle Le y dio a luz en la cárcel

Dateline Episode Trailer: Vanished | Dateline NBCAfter a nursing student vanishes from the hospital parking lot in the middle of her shift, investigators track security footage and her cell phone to get to the truth. Keith Morrison reports. Watch full episodes: nbc.com/dateline/video/vanished/4195006 Like us on Facebook: facebook.com/datelinenbc Follow us on Twitter: twitter.com/datelinenbc Follow us on Instagram: instagram.com/datelinenbc 2020-07-08T12:46:37Z

El 27 de mayo de 2011, Michelle Le, una estudiante de enfermería del Centro Médico Kaiser Permanente en el área de San Francisco, estaba con sus compañeros de trabajo cuando corrió hacia el parking para sacar algo de su automóvil y nunca regresó. Según United Press International, el auto de Le fue encontrado más tarde a tres cuadras del hospital con manchas de sangre adentro. Las autoridades dijeron en ese momento que las imágenes de seguridad del estacionamiento y los registros de su teléfono celular indicaban que alguien que conocía la mató.

Una búsqueda en toda la ciudad comenzó poco después de la desaparición de Le, pero se hizo un arresto en el caso antes de que se encontrara el cuerpo de Le.

El 7 de septiembre, Giselle Diwag Esteban fue arrestada por el asesinato de Le. Las dos eran antiguos amigos y el ADN de Le fue encontrado en uno de los zapatos de Esteban durante un registro el 29 de mayo en la casa de Esteban, según el San Jose Mercury News. Los registros de teléfonos celulares también mostraron que los teléfonos de Le y Esteban viajaron por una ruta similar inmediatamente después de que Le desapareciera.

Esteban fue acusada de homicidio en diciembre de 2011. El San Jose Mercury News informó que las transcripciones del gran jurado publicadas después de la acusación mostraban que Esteban dejó mensajes cada vez más hostiles, profanos y amenazantes en los meses previos a la muerte de Le. Esteban también envió mensajes a Scott Marasigan, el padre de su futuro hijo, y con quien sospechaba que Le estaba teniendo una aventura.

“No importa cuántas veces Marasigan negara la aventura, Esteban se negó a creerle”, dijo el fiscal Butch Ford en la transcripción. “Y ella se obsesionó”.

También dijo que Esteban se “enfureció tanto” por este asunto que “comenzó a perseguir a Michelle”.

Marasigan testificó que él y Le habían salido durante algunas semanas hacía algunos años, pero que nunca tuvieron una relación sexual.

Ford dijo que Esteban “atacó a Le en el estacionamiento, arrojó su cuerpo en su propio auto, condujo a una tumba improvisada y enterró su cuerpo”.

Esteban y Marasigan ya tenían una hija juntos, pero en el momento de la desaparición y asesinato de Le, estaban prácticamente separados. Según Bay City News, Marasigan testificó durante el juicio que Esteban se enojó con él cuando le concedieron la custodia de su hija en 2010 y la trasladó al área de San Francisco.

Esteban sostuvo que Marasigan era el padre de su segundo hijo, pero Marasigan testificó que conocía al menos a otra persona que podría haber sido el padre. Esteban dio a luz a un bebé sano poco antes del Día de Acción de Gracias mientras estaba bajo custodia, según informó San Francisco Gate.

En diciembre de 2012, Esteban fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 25 años de prisión. En ese momento, el juez Jon Rolefson dijo que nunca había visto más pruebas circunstanciales condenatorias que apuntaban a un asesino que las que tenían la policía y los fiscales sobre Esteban, según el San Francisco Gate. Rolefson también dijo que no había “visto ni escuchado ningún indicio de remordimiento” de Esteban, según el San Francisco Gate.

Los restos de Le fueron encontrados cuatro meses después de su desaparición

Family of slain nursing student reacts to sentence handed down for killerThe family of Michelle Le spoke out about the sentence of Giselle Esteban, who was convicted of killing the nursing student. 2012-12-13T16:11:20Z

Después de que las transmisiones de teléfonos móviles señalaron a los investigadores a las áreas de Niles Canyon y Sunol Canyon, las autoridades pudieron limitar su búsqueda de Le. El 17 de septiembre, el cuerpo de Le fue encontrado en una tumba poco profunda en el área del cañón Sunol-Pleasanton.

Sin embargo, nunca se determinó la causa exacta de la muerte. Había un “charco del tamaño de un plato” de sangre de Le encontrada en el estacionamiento junto con algo de cabello de Le. Su sangre también se encontró dentro de su automóvil y su ADN se encontró en una mancha en el zapato de Esteban. El ADN de Esteban también se encontró en el volante de Le.

“Se puede decir por la evidencia presentada que la causa de la muerte puede que nunca se determine”, dijo Ford a los miembros del jurado.

Dateline se transmite los viernes y sábados por NBC.