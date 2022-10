Hombre acusado de violar a nueve mujeres: Giles Warrick

Giles Warrick es un hombre de Carolina del Sur que está siendo acusado de ser el “violador del río Potomac”. El violador en serie mató a una pasante de Washington D.C. y violó a otras nueve mujeres durante una ola de crímenes de siete años en la década de 1990, de acuerdo con el FBI y la policía local.

La genealogía forense permitió a las autoridades identificar a Warrick, quien fue acusado de asesinato en primer grado y cargos relacionados con múltiples agresiones sexuales, según revelaron las autoridades en una conferencia de prensa el 14 de noviembre de 2019. Las autoridades calificaron los presuntos actos de Warrick como “atroces” y dijeron que tomó un “esfuerzo colectivo” durante varios años para identificar al sospechoso. La misma técnica se utilizó anteriormente para detener al presunto “Golden State Killer“, así como para resolver otros casos en todo el país.

Entre 1991 y 7 años después, el violador del río Potomac “se aprovechó descaradamente y brutalmente de mujeres en el área de Washington”, informó el FBI. Los registros de la cárcel reseñados ​por Heavy muestran que Giles Daniel Warrick fue ingresado en la cárcel del condado de Horry en Carolina del Sur durante el 13 de noviembre de 2019 a las 3:29 AM. Warrick ahora es de Conway, Carolina del Sur, pero vivió en Maryland durante años.

“Las víctimas fueron atacadas en sus casas e incluyeron a una niñera de 18 años y a una madre, cuyo bebé estaba en la casa al momento del ataque. Siete de los nueve ataques han sido vinculados por ADN, y todos están vinculados por métodos violentos similares del delincuente”, escribió el FBI sobre el violador del río Potomac antes de que arrestaran a Warrick.

Siete de las violaciones ocurrieron en el Condado de Montgomery en Maryland y dos de ellas en D.C.

“Se cree que el sospechoso vivió, pasó una cantidad considerable de tiempo o estaba familiarizado con las áreas de los ataques”, dijo la agente especial Erin Sheridan antes del arresto. “El sospechoso generalmente se describe como un hombre afroamericano de contextura mediana que actualmente se cree que tiene entre 40 y 50 años”.

1. Christine Mirzayan, pasante de la Academia Nacional de Ciencias, fue golpeada hasta la muerte por el violador en serie

Una mujer joven, Christie Mirzayan, de 29 años, perdió la vida, a manos del violador en serie. Al momento de su asesinato, Mirzayan era pasante de la Academia Nacional de Ciencias.

Ella tenía “una carrera prometedora por delante en la noche de verano de 1998 cuando caminaba a casa después de una comida al aire libre en Washington, D.C.”, informó el FBI. “Trágicamente, ella nunca lo logró”.

El FBI explicó que Christine Mirzayan “fue la última víctima conocida del violador del río Potomac. En la noche del 01 de agosto de 1998, la joven de 29 años estaba caminando a una comida al aire libre de un amigo en el área de Georgetown en Washington, D.C. Recientemente casada, Mirzayan había ido a Washington desde San Francisco para una pasantía en la Academia Nacional de Ciencias y vivía en una vivienda para estudiantes en la Universidad de Georgetown”.

Cuando terminó la comida al aire libre, “un grupo de sus amigos decidió salir a bailar, pero Mirzayan se negó porque se estaba recuperando de una gripe. Ella empezó a caminar sola a casa, pero nunca lo logró. En su camino, fue violada y golpeada repetitivamente con una piedra de 73 libras”, dijo el FBI.

Más tarde, dos testigos dijeron a la policía que “habían visto a Mirzayan caminando por un tramo oscuro de la carretera con un hombre siguiéndola. Los testigos ayudaron a la policía a crear un boceto de ese individuo, que desde entonces ha sido mejorado por la edad, y está siendo buscado en relación con el caso”. Esa es la foto junto a la ficha policial del sospechoso en la parte superior de esta historia.

Las autoridades explicaron en una conferencia de prensa durante el 14 de noviembre de 2019 que Christine “fue arrastrada a un área boscosa” donde fue atacada y “golpeada brutalmente”. Además de haber sido agredida sexualmente, ella había sido golpeada “varias veces en la cabeza con una piedra grande”.

2. Warrick trabajó para una empresa de servicios públicos y paisajismo, dijeron las autoridades

Giles Warrick se había mudado a Carolina del Sur, dijeron las autoridades. Él vivía en el área metropolitana de Washington D.C. hasta poco antes de su arresto, informaron las autoridades. Los registros judiciales muestran que él tuvo direcciones en Maryland durante años hasta la primavera de 2019.

Él tuvo una empresa de jardinería durante un tiempo y trabajó como contratista para una empresa de servicios públicos. Eso le permitió “moverse mucho”, según dijeron las autoridades.

Sin embargo, Warrick usó una dirección de Maryland en marzo de 2019, cuando recibió una citación de tráfico en Virginia, según una revisión de los registros reseñada por Heavy.

Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa que sabían que tenían a un solo sospechoso debido a la coincidencia de ADN. Ahí es donde entró la genealogía genética. Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa que la técnica proviene “de estas compañías de ADN que en realidad están rastreando a los miembros de la familia. En base a las coincidencias del ADN que teníamos en esos casos, pudimos hacer algunas coincidencias que estaban públicamente en línea”.

El proceso generalmente funciona de esta manera: Las autoridades envían el ADN de la escena del crimen a sitios web de ADN de código abierto que las personas usan para realizar investigaciones genealógicas. Ellos pueden identificar el árbol genealógico de un sospechoso de esa manera, a veces incluso a través de parientes lejanos.

Lo siguiente es que ellos utilizan técnicas de investigación de suela de zapato para recorrer el árbol genealógico e identificar a los sospechosos plausibles. Una vez que los encuentran, hacen coincidir el ADN sospechoso con el de esas personas.

En California, la técnica permitió a las autoridades identificar al presunto “Golden State Killer”.

Las autoridades dijeron que investigarán otros casos sin resolver en las áreas donde vivió y trabajó Warrick.

3. Warrick tiene antecedentes penales en Maryland

Los registros judiciales de Maryland reseñados por Heavy muestran que Warrick tiene cargos penales.

En 2006, él fue acusado de agresión en segundo grado, un delito menor. En ese momento, su dirección era Ijamsville, Maryland. En 1997, fue acusado de violar una orden de protección. Ambos casos involucraron a la misma mujer. Ella también presentó una acción de paternidad y manutención contra Warrick en 1992.

En 2006, fue acusado de robo. Él también fue acusado de agresión en 1986 y por violar la libertad condicional en ese caso. Hay un segundo caso de asalto y agresión de ese mismo año.

Él fue acusado de robo en 1991, un caso presentado en el mes de junio, un mes después de lo que la policía dice que fue el primer ataque del violador del río Potomoc.

4. La mayoría de las víctimas del violador del río Potomac fueron agredidas dentro de sus propias casas, a veces con niños presentes

El FBI ha atribuido los siguientes ataques al violador del río Potomac:

“Incidente 1: Lunes, 6 de mayo de 1991, entre las 8 y las 11 PM. La víctima de 32 años regresaba de un viaje de negocios cuando fue atacada dentro de su casa en la comunidad de Washingtonian Woods en Gaithersburg, Maryland.

Incidente 2: Jueves, 5 de septiembre de 1991, entre las 10 y las 10:30 PM. Una niñera de 18 años fue atacada dentro de una casa en la comunidad de Watkins Meadows de Germantown, Maryland.

Incidente 3: Jueves, 21 de noviembre de 1991, entre las 9 y las 10 PM. Una mujer de 41 años fue atacada en su casa cerca de Potomac Village y del centro de Bethesda, Maryland.

Incidente 4: Miércoles, 11 de diciembre de 1991, entre las 8:30 y las 9 PM. Una mujer de 36 años estaba en su casa en la comunidad de Quince Orchard Knolls de North Potomac, Maryland, con sus hijos pequeños cuando fue atacada.

Incidente 5: Viernes, 24 de enero de 1992, aproximadamente a las 9 PM. Una ama de llaves interna de 34 años fue atacada en la casa de su empleador en la comunidad de Potomac Grove en North Potomac.

Incidente 6: Martes 8 de marzo de 1994, entre las 7 y las 8 PM. Una mujer de 35 años estaba en su casa en la comunidad de Highwood de Rockville, Maryland, con sus hijos pequeños cuando fue atacada.

Incidente 7: Sábado, 20 de julio de 1996, entre las 8:30 y las 8:45 PM. Una víctima de 58 años fue atacada mientras caminaba en la cuadra 4900 de MacArthur Blvd, en el vecindario Palisades de Washington, D.C.

Incidente 8: Miércoles, 26 de febrero de 1997, entre las 7 y las 8 PM. Una mujer de 19 años fue atacada en su residencia de Rockville en la comunidad de Rock Creek Manor cuando regresaba a casa del trabajo.

Incidente 9: Viernes, 14 de noviembre de 1997, entre las 7:30 y las 8:00 PM. Una mujer de 30 años fue atacada en su casa de Silver Spring, Maryland, cerca de la avenida New Hampshire y de la ruta 198, después de regresar de hacer las compras.

Incidente 10: Sábado 1 de agosto de 1998, entre las 10:30 y 11 PM. Christine Mirzayan, una pasante de 29 años, fue atacada y asesinada en la cuadra 3600 de Canal Road mientras caminaba hacia su residencia en el área de Georgetown en Washington, DC.

5. Un grupo de trabajo de la aplicación de la ley creó un sitio web para ayudar a atrapar al violador del río Potomac y escribió que el atacante a menudo “usaba un ataque relámpago”

Un grupo de trabajo conjunto de aplicación de la ley lanzó un gran esfuerzo para solicitar la ayuda del público para identificar al violador, incluso creando un sitio web.

El grupo de trabajo estaba compuesto por el FBI, MPD, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery de Maryland y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. Los esfuerzos de divulgación incluyeron el uso de “FBI.gov, redes sociales, anuncios de radio y vallas publicitarias digitales”.

“El violador usó un ataque relámpago, sorprendiendo a sus víctimas con fuerza, a veces empuñando un cuchillo o un destornillador, y arrojándoles una manta o una toalla sobre la cabeza”, dijo el capitán David Gillespie del Departamento de Policía del Condado de Montgomery en el sitio web. “A menudo acechaba a sus objetivos, irrumpía en sus casas y esperaba, a veces durante horas, a que volvieran a casa”.

“Han pasado más de 20 años desde que este depredador comenzó a acechar, cazar y agredir sexualmente a las mujeres”, dijo Todd Williams, un detective del MPD que forma parte del Grupo de Trabajo de Violadores del Río Potomac.

