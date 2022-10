Hombre acusado de violar y matar a una estudiante universitaria: Donald Thurman

Donald Thurman es un hombre de Chicago que fue acusado del asesinato y agresión sexual de la estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago, Ruth George, de 19 años. La joven fue violada y estrangulada en su propio automóvil en el estacionamiento de una universidad, según dijo la policía.

Thurman siguió a George al estacionamiento, la agredió sexualmente y la mató porque estaba enojado porque ella ignoró sus silbidos, según dijeron los fiscales en la corte, de acuerdo con The Associated Press.

Thurman fue detenido poco después de que George fuera encontrada muerta durante el sábado 23 de noviembre de 2019. La Policía de la Universidad de Illinois identificó a Thurman como el sospechoso en un comunicado de prensa del 25 de noviembre después de que se presentaron los cargos.

Thurman fue acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual criminal, según dijo la policía. “Su dirección más reciente estaba cerca del campus de la Universidad de Illinois. Él no tiene afiliación con la Universidad ni con la víctima”.

George fue reportada como desaparecida por su familia durante el sábado. La policía la encontró después de que rastrearon su ubicación usando su teléfono celular. George era una estudiante de segundo año de Naperville, Illinois, que había estado estudiando kinesiología en la UIC, según dijo la universidad.

Esto es lo que necesitas saber sobre Donald Thurman y del asesinato de Ruth George:

1. La policía dijo que Donald Thurman fue visto en un video de vigilancia siguiendo a Ruth George hacia el estacionamiento después de que ella ingresó sola el sábado por la mañana

Ruth George fue reportada como desaparecida por su familia durante el sábado 23 de noviembre de 2019 a las 11:00 AM. Ellos le dijeron a la policía de UIC que no la habían visto ni escuchado de ella desde la noche del viernes 22 de noviembre.

“Su teléfono fue rastreado al estacionamiento de Halsted Street y la policía de UIC y los miembros de su familia respondieron y encontraron a la Sra. George inconsciente en el asiento trasero de un vehículo propiedad de su familia”, dijo el jefe de policía de UIC, Kevin Booker, en un comunicado. “Luego, la policía de UIC solicitó asistencia del Equipo de Respuesta a Evidencias del FBI para ayudar en el procesamiento de la escena del crimen y completar el análisis forense del vehículo”.

Según Booker, los investigadores obtuvieron imágenes de video de las cámaras de la universidad. El video mostraba al sospechoso, identificado como Donald Thurman, caminando detrás de George mientras caminaba hacia el sur desde la cuadra 700 de Halsted Street a la 1:34 AM del 23 de noviembre. George entró al garaje a pie alrededor de la 1:35 AM y fue seguida por Thurman, según dijo Booker. Luego se ve a Thurman nuevamente en un video caminando hacia el sur en Halsted Street en el lado oeste de la calle alrededor de las 2:10 AM, dijo la policía.

“Luego, la policía de UIC revisó las imágenes de video de la Autoridad de Tránsito de Chicago, las cámaras POD de Chicago y nuestro propio sistema interno para determinar los patrones de viaje del delincuente”, dijo Booker. “Con base en estas observaciones, los detectives de la policía de la UIC decidieron vigilar la estación de la línea azul durante las horas en que el delincuente había viajado previamente en la línea azul”.

2. Thurman fue declarado culpable de robo a mano armada en 2018 y sentenciado a 6 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional después de cumplir solo 2 años

A missing UIC student is found dead in a campus parking garage. The Medical Examiner's office identifies her as 19-year-old, Ruth George. What we're learning this morning on @nbcchicago at 6am. pic.twitter.com/YTHL2WoqDf — Lisa Chavarria NBC5 (@LisaChavarria) November 24, 2019

Donald Thurman tiene antecedentes penales, según la policía de UIC.

El jefe de policía Kevin Booker dijo: “El delincuente tiene antecedentes penales y fue liberado de prisión en diciembre de 2018 por robo a mano armada. Él fue sentenciado a 6 años, pero solo cumplió dos y actualmente está en libertad condicional”.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Thurman fue acusado de arrebatar un iPhone de las manos de una mujer y luego huyó en un auto robado. El incidente ocurrió en 2016. Thurman estaba programado para permanecer en libertad condicional hasta 2021, según los registros estatales.

3. Thurman ‘dio una confesión completa’ de la agresión sexual y del asesinato después de que la policía lo detuviera el domingo, según dijeron las autoridades

Donald Thurman fue detenido el domingo 24 de noviembre de 2019 después de que los detectives de la policía de UIC vieron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso cerca de la estación de tren de la Línea Azul en las calles Halsted y Harrison, dijo la policía de UIC en un comunicado de prensa.

“El delincuente fue detenido y posteriormente dio una confesión completa de este horrible crimen aproximadamente a las 3:20 PM del mismo día, 24 de noviembre de 2019”, dijo el jefe Booker.

Booker también dijo en ese momento: “Ha sido un fin de semana difícil para nuestra universidad y para el Departamento de Policía de la UIC, quiero enviar mis condolencias a la familia y amigos de Ruth George durante este momento tan difícil”.

4. La familia de George dice que ella era ‘luz y lo mejor de todos nosotros’

Ruth George estaba en su segundo año en la Universidad de Illinois en Chicago. Ella se graduó de la Escuela de Secundaria Central de Naperville en el 2018.

Su hermana, Esther George, escribió en Facebook: “Ella era la luz de nuestra familia y lo mejor de todos nosotros. Ella fue bautizada hace unos meses y al escuchar su testimonio de por qué quería seguir a Cristo, me alegró mucho a mí y a mi familia. Era sabia más allá de su edad y ahora se ha ido pronto. Dios nos dé paz”.

El canciller de la UIC, Michael Amiridis, dijo en un comunicado: “Todos nosotros estamos devastados por la pérdida de Ruth George, miembro de nuestro Honors College y una talentosa estudiante de kinesiología con sueños y aspiraciones de convertirse en una profesional de la salud y ayudar a los demás. Nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras condolencias están con su familia y amigos durante este período difícil”.

Ella estaba en el Delta Epsilon Mu-Psi, una fraternidad mixta para estudiantes que buscan títulos en campos relacionados con la salud.

“Para nosotros, ella era simplemente Ruthie. Se unió a DEM en 2018 como parte de nuestra clase de Iota y nunca olvidaremos cuán grande era su sonrisa cuando la llamaron ‘Rangi Mtoto’ o ‘Baby Color’. Ese fue el nombre perfecto para ella porque trajo color a la vida de todos los que la rodeaban”, dijo DEM en un comunicado. “Ruthie era una chica inteligente, cariñosa y divertida que todos querían. El impacto que tuvo en sus amigos, familiares y miembros del Delta Epsilon Mu-Psi siempre permanecerá en nuestros corazones. Nunca la olvidaremos a ella y al brillante futuro que tenía por delante. Esperamos que esté en paz y cuidándonos a todos”.

Un miembro de la familia, Sunaina Deborah, escribió en Facebook: “Queridísima bebé Ruthie… Te extrañamos… Simplemente no podemos creer que ya no estás… Eras una hija, hermana y prima amorosa y maravillosa… Descansa en paz Ruth George… Te amamos”. Ella también publicó un video de George hablando en la iglesia.

“Ruth era una niña tan dulce y tenía la sonrisa más grande y brillante”, dijo la entrenadora de gimnasia de Naperville, Christina Tardy, a Fox 32 Chicago. “Nos encantó tenerla como miembro del equipo de gimnasia de NCHS y fue muy divertido verla competir, especialmente en el ejercicio de piso. Era una gran compañera de equipo y la vamos a extrañar mucho”.

5. Thurman ha estado bajo custodia y está detenido sin derecho a fianza

Memorial set up to honor UIC student Ruth George, murdered at a campus garage over the weekend. A candlelight vigil is planned at 7pm pic.twitter.com/hxIBvRTFO7 — Michelle Gallardo (@GallardoABC7) November 25, 2019

De acuerdo con la policía, “Thurman fue procesado y transportado desde la estación de policía de UIC, donde había estado detenido desde su arresto el domingo 24 de noviembre de 2019, a las instalaciones de detención del Departamento de Policía de Chicago”.

“Nos gustaría agradecer a la oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook, al Equipo de Respuesta a Evidencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), al Equipo de Misión Central del Área del Departamento de Policía de Chicago y al Distrito 12, al Equipo de Video Investigativo de Servicios de Seguridad de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA), a la Oficina del Médico Forense y al Laboratorio Criminalístico de la Policía Estatal de Illinois por su ayuda”, dijo el jefe de policía de la UIC, Kevin Booker, en un comunicado. “Por último, un agradecimiento especial a todos los miembros del Departamento de Policía de UIC que apoyaron la investigación o ayudaron a detener al individuo y cerrar este trágico evento”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.