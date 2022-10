Hispano acusado de matar a su hermana embarazada: Eduardo Arévalo

Eduardo Arévalo es un hombre hispano de Texas que fue acusado de asesinar a su hermana mayor Viridiana, quien estaba embarazada de 8 meses al momento de su muerte. La policía dijo que Arévalo, de 19 años, confesó el crimen y que su razón fue que su hermana era una “vergüenza para la familia”.

Viridiana Arévalo fue reportada como desaparecida durante el 17 de diciembre de 2019 de su casa en The Colony, Texas, que es un suburbio de Dallas en el condado de Denton. Su novio denunció su desaparición y los investigadores concluyeron que él no estuvo involucrado en el crimen.

El cuerpo de Viridiana fue encontrado tirado en un callejón durante el 22 de diciembre de 2019. Ella tenía 23 años de edad.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Policía: Eduardo Arévalo envolvió la cabeza de su hermana con cinta adhesiva porque le preocupaba que “volvería a la vida”

De acuerdo con reportes, Viridiana Arévalo fue asesinada el lunes 16 de diciembre de 2019. Según una declaración jurada del arresto, Eduardo Arévalo explicó a los investigadores que él y su hermana discutieron esa mañana. Él le dijo a la policía que pensó: “Tal vez es el momento de asesinarla”.

La policía dijo que Arévalo detalló que había estrangulado a Viridiana mientras ella estaba sentada en el sofá. Luego él colocó cinta adhesiva alrededor de su cabeza “porque tenía miedo de que pudiera volver a la vida”, según la declaración jurada.

CBS Dallas informó que Eduardo y Viridiana vivían juntos con sus padres y dos hermanos menores. Ellos supuestamente estaban solos en la casa durante el 16 de diciembre.

2. Policía: Eduardo Arévalo dijo que movió el cuerpo de su hermana porque quería que la familia supiera que ella estaba muerta

Brother confesses to killing pregnant sister, dumping body, The Colony police say Viridiana Arevalo, 23, was reported missing Dec. 17. Her body was found Sunday. 2019-12-23T23:30:22Z

Eduardo Arévalo les dijo a los oficiales del Departamento de Policía de The Colony que después de matar a su hermana, puso el cuerpo en su automóvil y manejó aproximadamente una hora. La policía dice que Arévalo inicialmente arrojó el cuerpo de su hermana donde “no sería descubierto”.

Al día siguiente, el novio de Viridiana denunció su desaparición. Inicialmente, la policía dijo que no había encontrado ninguna evidencia de “juego sucio” y que era probable que la mujer de 23 años se hubiera ido sola a algún lugar, y describió la situación como una “ausencia voluntaria”.

Pero todo eso cambió el 22 de diciembre de 2019. El cuerpo de Viridiana fue descubierto en un callejón a lo largo de Strickland Avenue en The Colony. La ubicación estaba a menos de una milla de su casa. La policía explicó que las imágenes de video del área apuntaban a Eduardo Arévalo como el sospechoso.

La policía dijo que Eduardo Arévalo admitió haber recuperado el cuerpo de su hermana del lugar original donde lo había tirado y lo colocó en el callejón. El sargento Aaron Woodard le dijo a KDFW-TV que Arévalo había explicado que quería que el resto de la familia supiera dónde se encontraba Viridiana y que supieran que ella estaba muerta.

3. Familia: Viridiana Arévalo había luchado con problemas de salud mental y Eduardo confesó haber escrito una nota de suicidio falsa

Después de que Viridiana Arévalo fuera reportada por primera vez como desaparecida, los familiares le dijeron a la policía que ella había tenido problemas de salud mental. El Departamento de Policía de The Colony advirtió en las redes sociales durante el 18 de diciembre de 2019 que ella había “hecho algunas declaraciones sobre hacerse daño a sí misma por algunos problemas personales” y por lo tanto era vital que la encontraran lo antes posible.

Eduardo Arévalo trató de presentar la muerte de su hermana como un suicidio, explicó la policía. Él confesó haber escrito una nota de suicidio que otros miembros de la familia habían encontrado. El Dallas Morning News, citando la declaración jurada, informó que Arévalo le dijo a la policía que su intención había sido “proteger a su familia y al niño por nacer de su hermana”.

4. El hermano mayor, Diego Arévalo, dijo a los medios locales que no cree que Eduardo haya matado a su hermana, a pesar de la confesión

Brother Admits To Murdering Pregnant Sister, Staging Her Death As Suicide In The Colony A 19-year-old man has been arrested after police said he admitted to strangling his pregnant sister to death and leaving her body in an alleyway in The Colony. 2019-12-23T23:18:21Z

A pesar de la confesión, el hermano mayor, Diego Arévalo, dice que no cree que Eduardo haya matado a Viridiana. Él le dijo a CBS Dallas: “Conozco a mi hermano, él no haría algo como esto. Es un tipo muy amable, muy positivo, muy motivado. Ayudó a mi familia, ayudó a mis hermanos, incluso ayudó a mi hermana”.

También teorizó a NBC Dallas que tal vez Eduardo había sido “o una trampa o algo sucedió” porque “no tiene sentido que mi hermano haga algo como esto”.

Diego dijo que toda la familia estaba “devastada” por la muerte de Viridiana. Él le dijo a KDFW-TV que Viridiana había sido la única hermana de una familia de cinco hermanos. También explicó que su hermana en ocasiones había luchado contra la depresión, pero que estaba muy emocionada por convertirse en madre. Su hijo por nacer había sido una niña.

5. Eduardo Arévalo fue acusado de asesinato capital y la fianza se fijó en más de $1 millón

Eduardo Arévalo ingresó en la cárcel durante el 23 de diciembre de 2019. Según los registros de los reclusos, él enfrenta un cargo de asesinato capital.

La policía dijo que el cargo fue elevado a asesinato “capital” porque Viridiana estaba embarazada al momento de su muerte.

A Arévalo también se le acusa de manipular pruebas físicas. La fianza se fijó en más de $1 millón.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.