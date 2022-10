Hombre asesinado en un crimen de odio gay: Scott Johnson

Steve Johnson nunca creyó que su hermano, Scott, saltó de un acantilado en Australia hace 34 años. Cuando la policía de Nueva Gales del Sur clasificó la muerte del matemático estadounidense como un suicidio, Steve Johnson y su familia nunca dejaron de presionar para que se llevara a cabo una investigación más profunda.

El 12 de mayo de 2020, Scott Phillip White, de 49 años, fue arrestado en un suburbio de Sydney y fue acusado del asesinato de Scott Johnson en lo que la policía llama un crimen de odio gay, de acuerdo con el Sydney Morning Herald. El hermano de White, Shane, le dijo al Daily Mail que White es inocente.

Johnson estaba trabajando en su Ph.D. en la Universidad Nacional de Australia cuando murió a sus 27 años de edad. Su cuerpo desnudo fue encontrado el 10 de diciembre de 1988, en las rocas en el fondo de un acantilado en Blue Fish Point, un área que posteriormente se determinó que era un lugar popular que frecuentaban los hombres homosexuales.

La policía cree que Johnson fue “arrojado por el acantilado por al menos dos personas motivadas por el odio a los homosexuales”, según el Sydney Morning Herald.

En la década de 1980, los “asesinatos de pandillas gay” eran rampantes en los suburbios del este de Sydney

En la década de 1980, se sabía que las pandillas de adolescentes atacaban a hombres homosexuales y, a veces, los mataban. Varios hombres fueron encontrados muertos en el fondo de los acantilados. Las pandillas se llamaban “Bondi Boys” y “Alexandria Eight”.

De acuerdo con un artículo sobre los Bondi Boys publicado en el Journal of Media and Cultural Studies, las desapariciones y muertes de hombres en el área de Marks Park, donde se encontró el cuerpo de Johnson, no se investigaron como delitos conexos hasta 10 años después de que ocurrieran cuando un detective finalmente notó similitudes en los casos.

El periodista Rick Feneley, quien trabajó en un documental sobre las pandillas y sus crímenes de odio, “Deep Water: The Real Story”, informó que algunos niños fueron arrestados por su papel en los asesinatos, pero muchos no. Él informó que al menos 20 miembros de Bondi Boys eran sospechosos de estar involucrados en las agresiones a hombres homosexuales, pero nunca fueron acusados.

La persistencia de un hermano fue clave en el arresto por el caso sin resolver

En la investigación de la muerte de Johnson, lo que finalmente pudo haber resuelto el caso sin resolver fue el dinero de la recompensa. Eso, y la persistencia del hermano de Johnson, Steve, durante los últimos 30 años.

Fue Steve quien presionó a los investigadores para que investigaran nuevamente dos veces después del informe inicial del forense de que la muerte de su hermano fue un suicidio.

Después de la segunda investigación sobre la muerte en 2012, los investigadores tenían un hallazgo abierto, según NBC News. La tercera investigación en 2017 “encontró que Johnson cayó desde lo alto de un acantilado como resultado de la violencia de un atacante no identificado que lo percibió como gay”, informó NBC.

Esa decisión convirtió oficialmente el caso de Johnson en un caso de asesinato.

De acuerdo con el Sydney Morning Herald, en 2018 se ofreció una recompensa de $1 millón ($647.000 en dólares estadounidenses) por información que condujera a un arresto en el caso de Johnson. En marzo de 2019, un investigador principal se había acercado a un sospechoso.

Steve Johnson, un rico pionero de la tecnología de AOL, de acuerdo con Business Insider, igualó el dinero de la recompensa, llevándolo a $2 millones ($1.295.039 en dólares estadounidenses).

Después de tres décadas, las autoridades australianas arrestaron a White en relación con el asesinato de Scott Johnson.

Steve Johnson dio una declaración agradeciendo a la policía de Nueva Gales del Sur y dijo que su hermano “vivió su vida con valentía como quería. Espero que los amigos y familiares de las otras docenas de hombres homosexuales que perdieron la vida encuentren consuelo en lo que sucedió hoy y que abra la puerta para resolver algunas de las otras muertes misteriosas de hombres que aún no han recibido justicia”, dijo.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.